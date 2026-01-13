Bắc Kinh 'phản pháo' ông Trump về cái cớ Nga - Trung tại Greenland

Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump viện dẫn Nga và Trung Quốc trong vấn đề giành Greenland.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Ảnh: Global Times.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm 12/1 tuyên bố chủ quyền và tự do của tất cả quốc gia trong việc tiến hành các hoạt động tại khu vực Bắc Cực, phù hợp với luật pháp, phải được tôn trọng đầy đủ, Global Times đưa tin.

Bà Mao nhấn mạnh Mỹ không nên sử dụng các quốc gia khác làm cái cớ để theo đuổi những lợi ích của riêng mình.

Theo bà Mao, khu vực Bắc Cực liên quan trực tiếp đến lợi ích tổng thể của cộng đồng quốc tế. Các hoạt động của Bắc Kinh tại khu vực này nhằm tăng cường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực, đồng thời phù hợp với luật pháp quốc tế.

Bình luận về ý định của Mỹ nhằm “thâu tóm” Greenland, bà Mao cho biết Bắc Kinh từ trước đến nay luôn cho rằng quan hệ giữa các quốc gia cần được tiến hành phù hợp với mục đích và các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Trước đó, theo AFP, Tổng thống Donald Trump ngày 11/1 (giờ địa phương) tuyên bố Mỹ sẽ giành Greenland “bằng cách này hay cách khác”. Ông cho rằng nếu Washington không hành động thì Nga hoặc Trung Quốc sẽ “chiếm đoạt” hòn đảo này.

Ông Trump khẳng định quyền kiểm soát vùng lãnh thổ tự trị giàu khoáng sản thuộc Đan Mạch là then chốt đối với an ninh quốc gia Mỹ, trong bối cảnh hai quốc gia trên gia tăng hiện diện quân sự ở Bắc Cực.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One, ông chủ Nhà Trắng tuyên bố: “Nếu chúng ta không giành lấy Greenland, thì Nga hoặc Trung Quốc sẽ ra tay, và tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra”, đồng thời bày tỏ sẵn sàng tiến tới thỏa thuận với Greenland.

Đan Mạch và các đồng minh châu Âu đã bày tỏ quan ngại trước những tuyên bố của ông Trump.

Moscow hiện chưa có phản hồi chính thức trước những phát biểu mới nhất của ông Trump. Song, trước đó Nga đã nhấn mạnh tương lai của Greenland phải do chính người dân nơi đây quyết định, đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng Nga là mối đe dọa, RT đưa tin.