Tổng thống lâm thời Venezuela nhận thông điệp của Tổng thống Trump

Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe đã tới Caracas chưa đầy hai tuần sau khi các đặc vụ của ông hỗ trợ đột kích vào thủ đô Venezuela, bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Tối 16/1, tài khoản Benjamin Hall đăng tải hình ảnh được cho là của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) về cuộc gặp tại Caracas giữa Giám đốc CIA, ông John Ratcliffe đã gặp Tổng thống lâm thời Venezuela, bà Delcy Rodriguez. Ảnh chụp màn hình

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 17/1 cho biết vào hôm 15/1, chỉ 12 ngày sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, ông John Ratcliffe đã gặp Tổng thống lâm thời Venezuela, bà Delcy Rodriguez tại Caracas.

Trước đó, ông Nicolás Maduro bị bắt giữ trong một cuộc đột kích đẫm máu với sự hỗ trợ từ Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Ngày 16/1, một quan chức Mỹ giấu tên nói với truyền thông rằng ông Ratcliffe đã chuyển thông điệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo đó Washington “mong muốn có một mối quan hệ hợp tác được cải thiện”, đồng thời thảo luận về hợp tác tình báo, ổn định kinh tế và chấm dứt vai trò của Venezuela như một “nơi trú ẩn an toàn cho các đối thủ của nước Mỹ”.

Nhiều bức ảnh lan truyền trên mạng cho thấy bà Rodriguez bắt tay với người đứng đầu CIA, cơ quan có các đặc vụ đã hỗ trợ bắt cóc ông Maduro khỏi khu nhà của nhà lãnh đạo này trong một chiến dịch chính xác đến mức tình báo Mỹ thậm chí còn biết ông Maduro đang ăn gì và trong khu vực có những vật nuôi nào.

Cuộc gặp phát đi tín hiệu cho thấy Washington đã dứt khoát xoay trục sang ủng hộ chính phủ của bà Rodriguez, vốn phần lớn gồm những người trung thành với ông Maduro, và rời xa phe đối lập do người đoạt giải Nobel María Corina Machado lãnh đạo.

Chỉ vài giờ trước khi ông Ratcliffe hạ cánh, bà Machado có mặt tại Nhà Trắng, trao tặng Tổng thống Mỹ huy chương Nobel Hòa bình của bà như một cử chỉ mang tính biểu tượng nhằm kêu gọi sự ủng hộ.

Tổng thống Trump gọi đó là một “cử chỉ tuyệt vời”, nhưng cố ý không ủng hộ tuyên bố nắm quyền tổng thống của bà.

Tổng thống Trump đã nêu rõ quan điểm của mình vào ngày 16/1. Ông cho rằng việc giải thể chính phủ và bộ máy an ninh Venezuela sẽ tiềm ẩn nguy cơ hỗn loạn, đồng thời khẳng định bà Rodriguez mang lại một quá trình chuyển tiếp “được kiểm soát, ổn định và hiệu quả”.

Phát biểu với phóng viên, Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Hãy nhớ Iraq. Họ sa thải tất cả mọi người và kết cục là ISIS”.

Các quan chức Mỹ thừa nhận rằng các đánh giá của CIA trong năm ngoái đã coi bà Rodriguez, khi đó là phó tổng thống dưới thời Maduro, là một nhân vật thực tế, sẵn sàng đàm phán.

Sau khi lên nắm quyền, bà Rodriguez ban đầu tuyên bố đầy thách thức rằng sẽ không có “đặc vụ nước ngoài” nào kiểm soát Venezuela hay biến nước này thành một “thuộc địa”.

Tuy nhiên, kể từ đó bà Rodriguez đã có những bước đi phù hợp với các yêu cầu của Washington, bao gồm mở cửa lĩnh vực dầu mỏ của Venezuela cho các công ty Mỹ và hợp tác về an ninh.

Tổng thống Trump đã ca ngợi bà Rodriguez là một “con người tuyệt vời” sau cuộc điện đàm với bà hôm 14/1, nhấn mạnh “những tiến triển to lớn” và hứa hẹn một mối quan hệ đối tác “ngoạn mục” về dầu mỏ và an ninh quốc gia.

Cuộc điện đàm kéo dài này đánh dấu lần tiếp xúc trực tiếp đầu tiên được biết đến giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi quân đội Mỹ đột kích và trung tâm thủ đô Caracas của Venezuela, bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, đưa về New York xét xử với những cáo buộc mà ông Maduro bác bỏ.

Phát biểu với các phóng viên, Tổng thống Trump nói: “Chúng tôi đã có một cuộc gọi, một cuộc gọi dài. Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều vấn đề, và tôi nghĩ rằng chúng tôi đang có quan hệ rất tốt với Venezuela”, đồng thời ca ngợi bà Rodriguez là một “con người tuyệt vời”.

Trong một bài đăng riêng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết đang đạt được “những tiến triển to lớn”, đồng thời nhấn mạnh: “Dầu mỏ, Khoáng sản, Thương mại và, dĩ nhiên, An ninh quốc gia” là những chủ đề đã được thảo luận.

Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ hi vọng: “Quan hệ đối tác giữa Mỹ và Venezuela sẽ là một mối quan hệ ngoạn mục CHO TẤT CẢ. Venezuela sẽ sớm trở nên vĩ đại và thịnh vượng trở lại, thậm chí có lẽ còn hơn bao giờ hết!”.

Về phía mình, bà Rodriguez mô tả cuộc điện đàm là “dài, hiệu quả và lịch sự”, đồng thời cho biết hai bên đã thảo luận về một chương trình nghị sự song phương nhằm mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia.