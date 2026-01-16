Giám đốc CIA gặp Tổng thống lâm thời Venezuela

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe được cho là đã gặp Tổng thống lâm thời của Venezuela, bà Delcy Rodríguez, tại thủ đô Caracas (Venezuela).

Giám đốc CIA John Ratcliffe đến Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington DC (Mỹ) để báo cáo với các thượng nghị sĩ về tình hình tại Venezuela trong ngày 7/1. Ảnh: Reuters.

Theo New York Times, cuộc gặp diễn ra ngày 15/1, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với bà Delcy Rodríguez.

Cuộc gặp nhằm củng cố thông điệp của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Washington coi chính quyền lâm thời của bà Rodríguez là giải pháp phù hợp nhất để duy trì sự ổn định tại quốc gia Nam Mỹ trong giai đoạn trước mắt.

Ông Ratcliffe hiện là quan chức Mỹ cấp cao nhất, đồng thời là thành viên nội các đầu tiên, đến Venezuela kể từ khi quân đội Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro trong cuộc đột kích tại Caracas ngày 3/1.

Một quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ với New York Times rằng CIA vốn đánh giá bà Rodríguez là nhà lãnh đạo phù hợp nhất có thể ngăn Venezuela “rơi vào tình trạng hỗn loạn”.

Quan chức này cho biết thêm rằng ông Ratcliffe gặp bà Rodríguez theo chỉ đạo của Tổng thống Trump, nhằm “truyền đi thông điệp rằng Mỹ mong muốn cải thiện quan hệ hợp tác” với Venezuela. Hai bên được cho là đã thảo luận về hợp tác tình báo và ổn định kinh tế.

Ông Ratcliffe cũng yêu cầu bà Rodríguez tích cực bảo đảm Venezuela không còn là “nơi trú ẩn an toàn cho các đối thủ của Mỹ, đặc biệt là các tổ chức buôn bán ma túy”.

Theo các quan chức trong chính quyền của ông Trump, chuyến đi của Giám đốc CIA được xem là sự ủng hộ của Mỹ đối với mức độ ổn định mà bà Rodríguez có thể mang lại cho Venezuela, đồng thời là tín hiệu xây dựng lòng tin và thúc đẩy hợp tác giữa hai chính phủ.

Từ mùa hè năm 2025, các quan chức cấp cao của Mỹ đã thảo luận về cách duy trì ổn định tại Venezuela, trong bối cảnh chính quyền Trump bắt đầu xây dựng một chiến dịch chống ma túy, bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền bị nghi vận chuyển ma túy trên biển Caribe. Chiến dịch này sau đó đã dẫn tới việc bắt giữ ông Maduro.

Trong quá trình lập kế hoạch, các quan chức Mỹ tranh luận gay gắt về cách ngăn hỗn loạn lan rộng tại Venezuela sau khi xảy ra biến động lớn.

Khi ấy, một số quan chức cấp cao của Mỹ đã nhắc lại sai lầm của Mỹ trong quá khứ, đó là giải thể toàn bộ bộ máy nhà nước tại Iraq, bao gồm giải tán cả quân đội Iraq. Động thái này đã tạo điều kiện cho các phong trào nổi dậy kéo dài, gây bất ổn nặng nề và những tổn thất rất lớn cho cả người Iraq và binh sĩ Mỹ.

Theo New York Times, kể từ sau chiến dịch bắt giữ ông Maduro, việc Tổng thống Trump chỉ công khai dành sự chú ý cho việc mở rộng vai trò của doanh nghiệp Mỹ trong ngành dầu khí Venezuela là một động thái đáng quan tâm.