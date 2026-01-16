Mỹ bắt giữ tàu chở dầu thứ 6 liên quan Venezuela ở vùng biển Caribe

Mỹ đã bắt giữ thêm một tàu chở dầu bị cáo buộc liên quan đến Venezuela tại vùng biển Caribe đánh dấu vụ thu giữ thứ 6 trong vòng những tuần qua.

Tàu chở dầu thứ 6 bị Mỹ bắt trên vùng biển Caribe. Ảnh: NYT

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem ngày 15/1 cho biết vụ bắt giữ diễn ra vào rạng sáng cùng ngày và không xảy ra sự cố nào. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X kèm theo video chiến dịch, bà Kristi Noem tiết lộ con tàu bị thu giữ là Motor Tanker Veronica, thuộc nhóm “đội tàu ma” đang bị Mỹ trừng phạt.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem. Ảnh: Reuters

Theo bà Kristi Noem, con tàu này từng hoạt động tại vùng biển Venezuela và bị cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt do Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành. Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ xác nhận các binh sĩ Thủy quân lục chiến và thủy thủ thuộc Lực lượng Đặc nhiệm đã xuất phát từ tàu sân bay USS Gerald R. Ford để tiến hành chiến dịch mà không gặp bất kỳ sự kháng cự nào.

Đây là tàu chở dầu thứ 6 có liên quan đến Venezuela bị quân đội Mỹ khám xét hoặc thu giữ trong những tuần gần đây, trong khuôn khổ chiến dịch siết chặt việc thực thi các lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Caracas.