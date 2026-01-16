Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Mỹ bắt giữ tàu chở dầu thứ 6 liên quan Venezuela ở vùng biển Caribe

  • Thứ sáu, 16/1/2026 07:56 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Mỹ đã bắt giữ thêm một tàu chở dầu bị cáo buộc liên quan đến Venezuela tại vùng biển Caribe đánh dấu vụ thu giữ thứ 6 trong vòng những tuần qua.

Tàu chở dầu thứ 6 bị Mỹ bắt trên vùng biển Caribe. Ảnh: NYT

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem ngày 15/1 cho biết vụ bắt giữ diễn ra vào rạng sáng cùng ngày và không xảy ra sự cố nào. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X kèm theo video chiến dịch, bà Kristi Noem tiết lộ con tàu bị thu giữ là Motor Tanker Veronica, thuộc nhóm “đội tàu ma” đang bị Mỹ trừng phạt.

tau cho dau anh 1

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem. Ảnh: Reuters

Theo bà Kristi Noem, con tàu này từng hoạt động tại vùng biển Venezuela và bị cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt do Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành. Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ xác nhận các binh sĩ Thủy quân lục chiến và thủy thủ thuộc Lực lượng Đặc nhiệm đã xuất phát từ tàu sân bay USS Gerald R. Ford để tiến hành chiến dịch mà không gặp bất kỳ sự kháng cự nào.

Đây là tàu chở dầu thứ 6 có liên quan đến Venezuela bị quân đội Mỹ khám xét hoặc thu giữ trong những tuần gần đây, trong khuôn khổ chiến dịch siết chặt việc thực thi các lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Caracas.

Những cuốn sách để hiểu thêm về Mỹ Latinh

Znews.vn giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Mỹ Latinh - một khu vực rộng lớn gồm nhiều quốc gia với nền văn hóa đa dạng.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://vov.vn/the-gioi/my-bat-giu-tau-cho-dau-thu-6-lien-quan-venezuela-o-vung-bien-caribe-post1261803.vov

VOV.VN

tàu chở dầu Donald Trump Mỹ Thái Lan Mỹ bắt Venezuela

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

Đọc tiếp

Ong Trump thanh lap 'Hoi dong Hoa binh' cho Gaza hinh anh

Ông Trump thành lập 'Hội đồng Hòa bình' cho Gaza

54 phút trước 19:21 16/1/2026

0

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thành lập “Hội đồng Hòa bình” cho Gaza, bước then chốt trong giai đoạn hai của kế hoạch nhằm chấm dứt xung đột kéo dài tại vùng lãnh thổ này.

Ban than ty phu 'xui' ong Trump mua Greenland hinh anh

Bạn thân tỷ phú 'xúi' ông Trump mua Greenland

1 giờ trước 19:13 16/1/2026

0

Tỷ phú Ronald Lauder, người thừa kế đế chế mỹ phẩm Estée Lauder, là bạn thân lâu năm của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Năm 2018, ông Lauder là người đầu tiên đề xuất ý tưởng về Greenland với ông Trump.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý