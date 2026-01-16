Lãnh đạo phe đối lập Venezuela trao lại Nobel Hoà bình cho TT Trump

Lãnh đạo phe đối lập Venezuela, bà Maria Corina Machado, cho biết trong cuộc gặp tại Nhà Trắng hôm 15/1, bà đã trao lại giải Nobel Hòa bình của mình cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado (áo trắng) đến Điện Capitol Mỹ để gặp các thượng nghị sĩ Mỹ sau cuộc gặp với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng hôm 15/1/2026. Ảnh: Reuters

Hiện chưa rõ Tổng thống Trump có chính thức nhận huy chương Nobel hay không. Bà Machado nói với các phóng viên rằng hành động này nhằm ghi nhận những đóng góp của ông Trump đối với tự do và khát vọng dân chủ của người dân Venezuela.

Chia sẻ cuộc gặp với ông Trump, bà Machado nhấn mạnh: “Những gì đang xảy ra lúc này mang tính lịch sử, không chỉ đối với tương lai của Venezuela mà còn đối với tương lai của tự do trên thế giới".

Bà cho biết, trong cuộc trao đổi riêng với các thượng nghị sĩ Mỹ trong một cuộc họp riêng rằng mục tiêu trọng tâm của phe đối lập là biến “Venezuela thành một quốc gia tự do và an toàn, và trở thành đồng minh mạnh nhất mà Mỹ từng có trong khu vực này”.

Theo nhóm báo chí của bà, bà cho biết chính quyền Trump hiểu được sự cần thiết phải xây dựng lại các thể chế, bảo vệ nhân quyền và tự do ngôn luận, cũng như một “quy trình bầu cử mới, thực sự” để khuyến khích người Venezuela trở về nước.

Động thái trên dường như nằm trong nỗ lực rộng lớn hơn của bà Machado nhằm tác động đến định hướng chính sách của Washington đối với Caracas trong giai đoạn sắp tới. Trước đó, ông Trump từng công khai bày tỏ mong muốn được trao giải Nobel Hòa bình, ngay trước thời điểm bà Machado được Ủy ban Nobel vinh danh hồi tháng trước.

Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp bà Machado trao huy chương cho ông Trump, vinh dự này về mặt pháp lý vẫn thuộc về bà. Viện Nobel Na Uy đã khẳng định giải Nobel không thể chuyển nhượng, chia sẻ hay bị thu hồi. Khi được Reuters hỏi hôm 14/1 liệu ông có mong muốn nhận giải từ tay bà Machado hay không, ông Trump trả lời: “Không. Tôi không nói vậy. Bà ấy mới là người giành giải Nobel Hòa bình".

Cuộc gặp diễn ra trong bữa trưa kéo dài hơn một giờ, đánh dấu lần đầu tiên hai nhân vật này gặp trực tiếp. Sau đó, bà Machado tiếp tục có các cuộc tiếp xúc với hơn một chục thượng nghị sĩ thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Đồi Capitol.

Trong thời gian chuyến thăm diễn ra, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Trump rất mong chờ cuộc gặp với bà Machado, song vẫn giữ cách đánh giá “thực tế” rằng, trong ngắn hạn, bà chưa có đủ sự ủng hộ cần thiết để có thể trực tiếp lãnh đạo đất nước.

“Tổng thống thực sự mong đợi cuộc gặp này và kỳ vọng đây sẽ là một cuộc trao đổi tích cực với bà Machado – người đã trở thành tiếng nói dũng cảm và có sức lay động đối với rất nhiều người dân Venezuela", bà Leavitt nói với các phóng viên trong buổi họp báo khi cuộc gặp đang diễn ra.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Murphy, một trong những người đã gặp bà Machado, cho biết bà đã nói với các thượng nghị sĩ rằng tình trạng đàn áp tại Venezuela hiện nay về cơ bản không khác so với thời ông Maduro còn nắm quyền. Theo ông Murphy, Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez là một nhân vật “khéo léo”, đang từng bước củng cố quyền lực với sự hậu thuẫn ngày càng rõ nét từ ông Trump.

“Tôi hy vọng một cuộc bầu cử sẽ diễn ra, nhưng vẫn không tránh khỏi sự hoài nghi,” Thượng nghị sĩ Murphy, đại diện bang Connecticut, nhận định.

Về phần mình, Tổng thống Trump cho biết ưu tiên của ông là bảo đảm quyền tiếp cận nguồn dầu mỏ của Venezuela cho Mỹ, đồng thời thúc đẩy tái thiết nền kinh tế đang kiệt quệ của quốc gia này.

Ông Trump nhiều lần dành lời khen cho bà Rodriguez – người từng giữ vị trí số hai sau ông Maduro và đã trở thành nhà lãnh đạo Venezuela sau vụ bắt giữ cựu tổng thống. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters hôm thứ Tư, ông Trump nói: “Bà ấy rất dễ làm việc cùng".