Mỹ đồng ý Trung Quốc mua dầu Venezuela theo giá thị trường

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đồng ý cho Trung Quốc tiếp tục mua dầu thô của Venezuela, nhưng với điều kiện mua theo giá thị trường thay vì mức giá thấp hơn đáng kể như trước đây.

Sau vụ tấn công chớp nhoáng vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống nước này Nicolas Maduro, Mỹ hiện đang nắm quyền kiểm soát việc xuất khẩu dầu của Venezuela vô thời hạn.

Mỹ đã yêu cầu phần lớn dầu thô của Venezuela phải được bán sang thị trường nội địa Mỹ nhằm đảm bảo nguồn cung và bảo vệ giá trị tài sản. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từng tuyên bố, Trung Quốc hay Nga hoặc bất kỳ quốc gia nào đều có quyền mua dầu của Venezuela miễn là thông qua Mỹ.

Trung Quốc từ lâu là vốn khách hàng mua dầu lớn nhất của Venezuela, giúp Caracas trả các khoản nợ lớn với Bắc Kinh thông qua các thỏa thuận đổi nợ lấy dầu mỏ. Tuy nhiên, theo giới phân tích, nhập khẩu dầu Venezuela của Trung Quốc dự kiến giảm mạnh từ tháng 2 do số lượng tàu chở dầu rời cảng Venezuela sụt giảm khi Mỹ kiểm soát chặt các tuyến vận chuyển.

Theo Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright, Mỹ hiện nhận khoảng 45 USD mỗi thùng dầu Venezuela, so với khoảng 31 USD trước đây dưới thời ông Maduro, cho thấy một sự gia tăng đáng kể trong doanh thu của Venezuela từ hoạt động bán dầu.

Việc điều chỉnh chính sách này đánh dấu một bước thay đổi chiến lược lớn của Washington đối với ngành dầu mỏ Venezuela, với mục tiêu vừa hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc, vừa tối đa hóa giá trị xuất khẩu dầu cho Venezuela và các đối tác phương Tây.