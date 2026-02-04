Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Chính phủ Mỹ sắp cấp phép khai thác dầu khí tại Venezuela

  • Thứ tư, 4/2/2026 17:24 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể cấp phép cho các công ty khai thác dầu khí tại Venezuela trong tuần này. Hiện tại, Chevron là đơn vị duy nhất được khai thác dầu ở đây.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể cấp phép cho các công ty khai thác dầu khí tại Venezuela trong tuần này. Ảnh: Reuters.

Theo nguồn tin của CNBC, chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể sớm ban hành một giấy phép chung cho phép các công ty khai thác dầu khí tại Venezuela trong tuần này.

Hiện tại, Chevron là công ty duy nhất của Mỹ được phép khai thác dầu tại Venezuela theo một giấy phép đặc biệt do Bộ Tài chính Mỹ cấp. Công ty này cũng đang sở hữu một số liên doanh với công ty dầu khí quốc doanh Venezuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Tổng thống Donald Trump đang gây sức ép buộc ngành dầu khí đầu tư ít nhất 100 tỷ USD để khôi phục ngành năng lượng của Venezuela, sau khi Mỹ bắt giữ cựu Tổng thống Nicolás Maduro trong một chiến dịch đột kích vào ngày 3/1.

Người phát ngôn Nhà Trắng Taylor Rogers cho biết trong một tuyên bố rằng đội ngũ của ông Trump đang làm việc không ngừng nghỉ để bảo đảm các công ty dầu khí có thể đầu tư vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Venezuela, theo Bloomberg.

Tuần trước, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành một giấy phép chung cho phép các công ty Mỹ mua, bán, vận chuyển và tinh chế dầu thô của Venezuela, cùng một số hoạt động khác. Tuy nhiên, giấy phép này không bao gồm hoạt động khai thác thượng nguồn. Trước đó, những hoạt động này bị cấm theo các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Cũng trong tuần qua, chính phủ Venezuela đã thông qua các cải cách nhằm nới lỏng sự kiểm soát của nhà nước đối với ngành dầu khí và trao thêm quyền tự chủ cho các công ty tư nhân.

Đáng chú ý, phản ứng của ngành dầu khí đối với khả năng đầu tư vào Venezuela vẫn có nhiều bất đồng. CEO của ExxonMobil, ông Darren Woods, nói với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 9/1 rằng Venezuela cần những cải cách sâu rộng và hiện tại là một thị trường "không thể đầu tư" theo hệ thống hiện nay, bởi Exxon từng 2 lần bị chính phủ quốc gia Nam Mỹ tịch thu tài sản.

Trong khi đó, các công ty thăm dò độc lập và những doanh nghiệp dầu đá phiến quy mô nhỏ lại tỏ ra hào hứng hơn với cơ hội tiềm năng tại quốc gia Nam Mỹ này.

Ông Mike Wirth, CEO Chevron, cho biết công ty có thể tăng sản lượng tại Venezuela thêm 50% trong vòng 18-24 tháng nếu được Mỹ phê duyệt. Ở thời điểm hiện tại, Chevron đang sản xuất khoảng 250.000 thùng/ngày tại quốc gia này.

Venezuela là thành viên sáng lập của OPEC và được cho là quốc gia sở hữu trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới.

Các nhà máy lọc dầu Mỹ khó tiêu thụ dầu thô của Venezuela

Theo dữ liệu dựa trên hoạt động của tàu chở dầu, tổng lượng dầu xuất khẩu của Venezuela sang Mỹ trong tháng trước đã tăng gần gấp 3 lần, lên 284.000 thùng/ngày.

3 giờ trước

Ông Trump ký sắc lệnh khẩn cấp bảo vệ nguồn thu dầu mỏ của Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp nhằm bảo vệ dòng tiền tịch thu được từ việc bán dầu mỏ của Venezuela.

13:18 11/1/2026

Ông Trump: Các công ty dầu mỏ Mỹ sẽ đầu tư 100 tỷ USD vào Venezuela

Chưa đầy một tuần sau khi bắt giữ ông Maduro, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã gặp hơn 10 công ty dầu mỏ tại Nhà Trắng để thảo luận kế hoạch đầu tư vào Venezuela.

10:37 10/1/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Anh Nguyễn

khai thác dầu khí Donald Trump Chính phủ chính phủ Mỹ Venezuela Chevron Donald Trump dầu khí

    Đọc tiếp

    Thong doc Fed roi chuc tai Nha Trang hinh anh

    Thống đốc Fed rời chức tại Nhà Trắng

    35 phút trước 18:26 4/2/2026

    0

    Thống đốc Fed Stephen Miran xác nhận rời khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Nhà Trắng. Trước đó, ông được chọn để tạm thời thay thế vị trí của bà Adriana Kugler.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý