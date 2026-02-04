Chính phủ Mỹ sắp cấp phép khai thác dầu khí tại Venezuela

Chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể cấp phép cho các công ty khai thác dầu khí tại Venezuela trong tuần này. Hiện tại, Chevron là đơn vị duy nhất được khai thác dầu ở đây.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể cấp phép cho các công ty khai thác dầu khí tại Venezuela trong tuần này. Ảnh: Reuters.

Theo nguồn tin của CNBC, chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể sớm ban hành một giấy phép chung cho phép các công ty khai thác dầu khí tại Venezuela trong tuần này.

Hiện tại, Chevron là công ty duy nhất của Mỹ được phép khai thác dầu tại Venezuela theo một giấy phép đặc biệt do Bộ Tài chính Mỹ cấp. Công ty này cũng đang sở hữu một số liên doanh với công ty dầu khí quốc doanh Venezuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Tổng thống Donald Trump đang gây sức ép buộc ngành dầu khí đầu tư ít nhất 100 tỷ USD để khôi phục ngành năng lượng của Venezuela, sau khi Mỹ bắt giữ cựu Tổng thống Nicolás Maduro trong một chiến dịch đột kích vào ngày 3/1.

Người phát ngôn Nhà Trắng Taylor Rogers cho biết trong một tuyên bố rằng đội ngũ của ông Trump đang làm việc không ngừng nghỉ để bảo đảm các công ty dầu khí có thể đầu tư vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Venezuela, theo Bloomberg.

Tuần trước, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành một giấy phép chung cho phép các công ty Mỹ mua, bán, vận chuyển và tinh chế dầu thô của Venezuela, cùng một số hoạt động khác. Tuy nhiên, giấy phép này không bao gồm hoạt động khai thác thượng nguồn. Trước đó, những hoạt động này bị cấm theo các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Cũng trong tuần qua, chính phủ Venezuela đã thông qua các cải cách nhằm nới lỏng sự kiểm soát của nhà nước đối với ngành dầu khí và trao thêm quyền tự chủ cho các công ty tư nhân.

Đáng chú ý, phản ứng của ngành dầu khí đối với khả năng đầu tư vào Venezuela vẫn có nhiều bất đồng. CEO của ExxonMobil, ông Darren Woods, nói với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 9/1 rằng Venezuela cần những cải cách sâu rộng và hiện tại là một thị trường "không thể đầu tư" theo hệ thống hiện nay, bởi Exxon từng 2 lần bị chính phủ quốc gia Nam Mỹ tịch thu tài sản.

Trong khi đó, các công ty thăm dò độc lập và những doanh nghiệp dầu đá phiến quy mô nhỏ lại tỏ ra hào hứng hơn với cơ hội tiềm năng tại quốc gia Nam Mỹ này.

Ông Mike Wirth, CEO Chevron, cho biết công ty có thể tăng sản lượng tại Venezuela thêm 50% trong vòng 18-24 tháng nếu được Mỹ phê duyệt. Ở thời điểm hiện tại, Chevron đang sản xuất khoảng 250.000 thùng/ngày tại quốc gia này.

Venezuela là thành viên sáng lập của OPEC và được cho là quốc gia sở hữu trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới.