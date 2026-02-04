Các nhà máy lọc dầu Mỹ khó tiêu thụ dầu thô của Venezuela

Theo dữ liệu dựa trên hoạt động của tàu chở dầu, tổng lượng dầu xuất khẩu của Venezuela sang Mỹ trong tháng trước đã tăng gần gấp 3 lần, lên 284.000 thùng/ngày.

Một nhà máy lọc dầu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela ở Puerto La Cruz, bang Anzoategui, Venezuela. Ảnh: France24/TTXVN.

Theo các nhà giao dịch và dữ liệu về hoạt động vận chuyển, các nhà máy lọc dầu ở bờ biển Vịnh Mexico của Mỹ đang gặp khó khăn trong việc tiêu thụ lượng dầu thô của Venezuela khi lượng dầu tăng đột biến sau thỏa thuận xuất khẩu trị giá 2 tỷ USD từ Venezuela sang Mỹ hồi tháng trước.

Các công ty kinh doanh dầu mỏ độc lập Vitol và Trafigura đã được Mỹ cấp giấy phép để tiếp thị và bán hàng triệu thùng dầu của Venezuela.

Các công ty thương mại này, cùng với tập đoàn năng lượng lớn Chevron, đã đạt được một số thỏa thuận ban đầu để bán một số lô hàng cho các nhà máy lọc dầu ở Mỹ và châu Âu.

Tuy nhiên, khi Chevron nhanh chóng tăng cường xuất khẩu, các nhà giao dịch cũng gặp khó khăn hơn trong việc tìm đủ người mua trong số các nhà máy lọc dầu vùng Vịnh Mexico.

Một trong các nhà giao dịch cho biết một vấn đề hiện nay là cung vượt cầu, khi các nhà máy lọc dầu Mỹ không sẵn sàng mua dầu thô Venezuela. Một số nhà máy lọc dầu cho rằng giá đang giảm nhưng vẫn cao so với các loại dầu thô nặng của Canada.

Các lô dầu thô nặng của Venezuela giao đến vùng Vịnh Mexico đang được chào bán với giá thấp hơn khoảng 9,5 USD /thùng so với giá dầu Brent chuẩn, so với mức chiết khấu 6- 7,5 USD /thùng vào giữa tháng 1/2026.

Trong khi đó, dầu thô WCS của Canada giao đến khu vực này đang được giao dịch với mức chiết khấu khoảng 10,25 USD /thùng so với giá dầu Brent kỳ hạn.

Tại Hội nghị thượng đỉnh dầu thô Argus Americas ở Houston, Giám đốc điều hành công ty lọc dầu Phillips 66, Mark Lashier cho biết tập đoàn này có thể xử lý khoảng 250.000 thùng dầu thô Venezuela mỗi ngày, nhưng giá cả phải cạnh tranh để các loại dầu của Venezuela có thể thay thế các nguồn dầu nặng khác.

Trước khi áp lệnh trừng phạt lên Venezuela vào năm 2019, Mỹ đã tiêu thụ khoảng 500.000 thùng dầu/ngày của nước này. Nhưng hoạt động xuất khẩu sang Mỹ tạm dừng vào giữa năm 2025, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thu hồi tất cả giấy phép giao dịch và vận chuyển.

Một trong số các nhà giao dịch cho rằng để các nhà máy lọc dầu Mỹ đạt công suất tối đa trở lại sẽ cần thời gian, một phần vì một số cơ sở sẽ cần điều chỉnh để xử lý dầu nặng hơn.