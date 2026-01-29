Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố không dùng thêm vũ lực với Venezuela

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các nhà lãnh đạo mới của Venezuela đang hướng tới việc tăng cường quan hệ với Washington, vì vậy, Mỹ chưa thấy cần tiếp tục hành động quân sự tại đây.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu tại Bộ Ngoại giao ở Washington DC, Mỹ, ngày 15/12/2025. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, phát biểu được ông Rubio đưa ra trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ ngày 28/1, đây là lần đầu tiên ông Rubio công khai trả lời chất vấn kể từ khi Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ trong tháng này.

Phát biểu trong phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ, ông Rubio nhấn mạnh dù Tổng thống Trump không loại trừ bất kỳ phương án nào, Mỹ hiện không có ý định tiến hành thêm hành động quân sự tại Venezuela.

“Chúng tôi không ở tình huống và cũng không có kế hoạch sử dụng hành động quân sự ở Venezuela”, ông Rubio nói, đồng thời cho biết sự hiện diện quân sự duy nhất của Mỹ tại Venezuela, theo mục tiêu đặt ra hiện nay, là lực lượng lính thủy đánh bộ để bảo vệ đại sứ quán Mỹ.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, các cuộc trao đổi với giới lãnh đạo Venezuela thời gian qua diễn ra “rất tôn trọng và hiệu quả”. Ông Rubio cho biết Washington kỳ vọng sẽ sớm mở lại đại sứ quán và duy trì sự hiện diện ngoại giao tại quốc gia Nam Mỹ. Đại sứ quán Mỹ ở Caracas đã đóng cửa từ năm 2019, song Bộ Ngoại giao Mỹ gần đây đã cử các quan chức sang để chuẩn bị cho việc tái mở cửa.

Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết lần đầu tiên sau 20 năm, Mỹ đang tiến hành “những cuộc đối thoại nghiêm túc” nhằm thu hẹp sự hiện diện của các đối thủ của Mỹ tại Venezuela.

Trong phiên điều trần, ông Rubio tiếp tục cáo buộc ông Maduro hợp tác với các tổ chức buôn bán ma túy, gây tác động tiêu cực đến toàn bộ Tây Bán Cầu. “Đó là một tình trạng không thể chấp nhận được và cần phải được giải quyết”, ông Rubio nói.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết Washington đã thiết lập một cơ chế tạm thời để bán dầu mỏ của Venezuela, đồng thời hướng tới việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang một “Venezuela thân thiện, ổn định và thịnh vượng”.

Trong phiên điều trần, nhiều nghị sĩ Quốc hội, bao gồm cả đảng Cộng hòa và Dân chủ, đã bày tỏ bức xúc trước việc thiếu thông tin từ các trợ lý của Tổng thống Trump xung quanh những chiến dịch lớn, chẳng hạn như chiến dịch bắt giữ ông Maduro.

Một số nghị sĩ Dân chủ cảnh báo Mỹ có thể bị cuốn vào việc can dự dài hạn ở Venezuela. Các nghị sĩ cũng đặt câu hỏi về tính pháp lý của các cuộc tấn công nhằm vào những tàu bị nghi vận chuyển ma túy.

“Quy mô của dự án mà các ông đang triển khai tại Venezuela là điều chưa từng có tiền lệ. Các ông đang lấy dầu mỏ của họ bằng vũ lực, giữ và bán số dầu đó, tạm thời đưa nguồn thu vào một tài khoản ở Trung Đông, rồi quyết định cách thức và mục đích sử dụng số tiền ấy cho một quốc gia 30 triệu dân. Nhiều người trong chúng tôi cho rằng cách thức này khó có thể dẫn tới thành công”, Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Murphy (bang Connecticut) nói.

Venezuela hiện sở hữu trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới. Chính quyền của ông Trump từng tuyên bố có ý định kiểm soát ngành dầu mỏ và nguồn thu từ dầu mỏ của Venezuela trong thời gian dài. Tuy nhiên, một nhóm gồm 12 nghị sĩ Dân chủ ngày 28/1 đã cảnh báo về các rủi ro tài chính khi Mỹ đầu tư lớn vào Venezuela, cho rằng những điều khoản do Mỹ và Venezuela đưa ra có thể bị đảo ngược.

Cũng trong ngày 28/1, ông Rubio đã gặp bà Maria Corina Machado, lãnh đạo phe đối lập tại Venezuela, tại văn phòng Bộ Ngoại giao Mỹ. Sau cuộc gặp, bà Machado nói với báo giới rằng bà muốn trấn an người dân Venezuela về sự thay đổi đang đến gần.