Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo dùng vũ lực với Venezuela

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố chính quyền Trump không loại trừ khả năng tiếp tục hành động quân sự nếu ban lãnh đạo lâm thời Venezuela đi chệch các mục tiêu của Washington.

Trong bản điều trần chuẩn bị cho phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện ngày 28/1 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Mỹ không ở trong tình trạng chiến tranh với Venezuela và cho rằng chính quyền lâm thời tại Caracas đang hợp tác.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Nhà Trắng sẽ không loại trừ khả năng dùng thêm vũ lực nếu cần, nối tiếp chiến dịch truy bắt cựu Tổng thống Nicolas Maduro hồi đầu tháng, theo AP.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đến báo cáo với các thành viên Quốc hội về tình hình ở Venezuela, tại Đồi Capitol ở Washington, D.C., Mỹ, ngày 5/1. Ảnh: Reuters.

“Chúng tôi sẵn sàng sử dụng vũ lực để bảo đảm mức độ hợp tác tối đa nếu các biện pháp khác thất bại”, ông Rubio sẽ phát biểu, theo bản mở đầu được Bộ Ngoại giao công bố hôm 27/1.

“Chúng tôi hy vọng điều đó sẽ không cần thiết, nhưng sẽ không bao giờ né tránh trách nhiệm trước người dân Mỹ và sứ mệnh của chúng tôi tại khu vực này”, biên bản cho biết thêm

Giới quan sát cho rằng, như thường lệ, ông Rubio sẽ tìm cách thuyết phục các đồng nghiệp cũ tại Quốc hội về một trong những ưu tiên gây tranh cãi nhất của Tổng thống Donald Trump.

Trong bối cảnh chính sách đối ngoại của chính quyền liên tục xoay trục giữa Tây Bán cầu, châu Âu và Trung Đông, ông Rubio cũng có thể phải trấn an những lo ngại nổi lên gần đây ngay trong nội bộ đảng Cộng hòa, đặc biệt liên quan đến các động thái như yêu cầu sáp nhập Greenland của ông Trump.

Tại phiên điều trần tập trung vào Venezuela, ông Rubio sẽ bảo vệ các quyết định của ông Trump, gồm việc loại bỏ ông Maduro để đưa sang Mỹ đối mặt các cáo buộc buôn bán ma túy, tiếp tục các cuộc tấn công quân sự gây chết người nhằm vào những con tàu bị nghi buôn lậu ma túy, cũng như việc tịch thu các tàu chở dầu Venezuela đang bị trừng phạt, theo nội dung điều trần đã chuẩn bị.

Ông cũng sẽ bác bỏ một lần nữa các cáo buộc cho rằng Tổng thống Trump vi phạm Hiến pháp khi triển khai các hành động này.

“Không có chiến tranh nào chống lại Venezuela, và chúng tôi cũng không chiếm đóng một quốc gia”, ông Rubio dự kiến nói. “Không có binh sĩ Mỹ hiện diện trên bộ. Đây là một chiến dịch hỗ trợ thực thi pháp luật”.

Ông Maduro bị áp giải đến Tòa án New York ngày 5/1. Ảnh: Reuters.

Trước đó, các nghị sĩ Dân chủ đã lên án những động thái của ông Trump là vượt quá thẩm quyền của nhánh hành pháp, trong khi đa số - dù không phải tất cả - nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ, coi đó là việc thực thi quyền lực tổng thống một cách hợp pháp.

Hạ viện trước đó đã bác bỏ sít sao một nghị quyết theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh, vốn yêu cầu Tổng thống Trump rút quân Mỹ khỏi Venezuela.

Trong khi tiếp tục gây sức ép đối với những đối tượng mà chính quyền Trump gọi là “các trùm ma túy” - dù không công bố bằng chứng - các quan chức Mỹ cũng đang nỗ lực bình thường hóa quan hệ với Tổng thống lâm quyền Venezuela Delcy Rodríguez.

Dẫu vậy, ông Rubio sẽ làm rõ trong lời điều trần rằng bà Rodríguez hầu như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân thủ các yêu cầu của Tổng thống Trump.

“Bà Rodríguez hiểu rất rõ số phận của ông Maduro; chúng tôi tin rằng lợi ích cá nhân của bà ấy phù hợp với việc thúc đẩy các mục tiêu then chốt của chúng tôi”, ông Rubio sẽ nói. Những mục tiêu này bao gồm mở cửa ngành năng lượng Venezuela cho các công ty Mỹ, dành quyền tiếp cận ưu tiên trong sản xuất, sử dụng nguồn thu dầu mỏ để mua hàng hóa Mỹ,...

Bà Rodríguez, người từng giữ chức Phó Tổng thống dưới thời ông Maduro, hôm 27/1 cho biết chính phủ của bà và chính quyền Trump “đã thiết lập các kênh liên lạc tôn trọng và lịch thiệp”.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, bà nói đang làm việc với ông Trump và Ngoại trưởng Rubio để xây dựng “một chương trình nghị sự hợp tác”.