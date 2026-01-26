Tổng thống lâm thời Venezuela: 'Quá đủ mệnh lệnh từ Washington rồi'

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez lần đầu tiên đưa ra phản hồi đầy thách thức trước thái độ cứng rắn của Tổng thống Donald Trump đối với quốc gia Nam Mỹ này kể từ sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez. Ảnh: Reuters

Bà Rodriguez cho rằng các chính trị gia Venezuela đã nhận "quá đủ mệnh lệnh từ Washington" và tuyên bố họ sẽ tự giải quyết các bất đồng cũng như xung đột nội bộ.

Theo AFP, Phát biểu tại một sự kiện với các công nhân ngành dầu khí ở nhà máy lọc dầu Puerto La Cruz, bang Anzoategui thuộc Đông Bắc Venezuela, bà Rodriguez nói: “Đã quá đủ những mệnh lệnh từ Washington áp đặt lên chính trường Venezuela. Quá đủ sự can thiệp từ các thế lực nước ngoài. Hãy để chúng tôi tự giải quyết các bất đồng và xung đột nội bộ”.

Bà Rodriguez cho biết chính phủ của bà sẽ xử lý các tranh chấp kéo dài với Mỹ một cách “trực diện” thông qua phương thức “ngoại giao Bolivar”, theo Tân Hoa Xã.

"Chúng ta không sợ hãi, bởi điều gắn kết dân tộc là đảm bảo hòa bình và ổn định cho đất nước", bà nhấn mạnh.

Bà Rodríguez cũng kêu gọi tinh thần đoàn kết dân tộc, thúc giục người dân Venezuela giải quyết các khác biệt nội bộ thông qua đối thoại chính trị trong nước mà không có sự can thiệp từ bên ngoài.

Trước đó vào thứ Bảy, bà đã kêu gọi đàm phán với phe đối lập để đạt được các "thỏa thuận" vì hòa bình, ba tuần sau khi Mỹ lật đổ ông Maduro.

"Không thể có những khác biệt chính trị hay đảng phái khi nói đến hòa bình ở Venezuela", bà phát biểu trên truyền hình nhà nước từ bang ven biển La Guaira. "Bất chấp những khác biệt, chúng ta phải nói chuyện với nhau bằng sự tôn trọng và phải cùng nhau đạt được các thỏa thuận”.

Song song với những tuyên bố đanh thép hướng về Washington, chính quyền lâm thời Venezuela đang cho thấy một bộ mặt mềm mỏng hơn trong nội bộ.

Theo tổ chức Foro Penal, ít nhất 104 tù nhân chính trị đã được phóng thích vào ngày 25/1. Giới quan sát nhìn nhận đây là một bước đi khéo léo nhằm dung hòa giữa các nỗ lực đối thoại với Mỹ và các động thái nhân đạo trong nước. Việc trả tự do cho tù nhân không chỉ giúp làm dịu những căng thẳng với cộng đồng quốc tế mà còn tạo ra sự ổn định cần thiết cho quá trình chuyển giao đầy thử thách.