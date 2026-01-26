Vũ khí bí mật khiến tên lửa Nga, Trung Quốc ở Venezuela 'bất lực'

Tổng thống Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã sử dụng một loại vũ khí mà ông gọi là “thiết bị gây nhiễu loạn” trong chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Kênh CNN của Mỹ ngày 25/1 cho biết Tổng thống Donald Trump tiết lộ rằng quân đội Mỹ đã sử dụng một loại vũ khí mà ông gọi là “thiết bị gây nhiễu loạn” (discombobulator) trong chiến dịch của Mỹ tại Caracas nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi đầu tháng này.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo New York Post hôm 24/1, Tổng thống Trump nói: “Discombobulator - tôi không được phép nói về nó” và cho biết loại vũ khí này khiến các trang thiết bị của đối phương “không hoạt động”.

Theo chia sẻ của Tổng thống Trump với báo New York Post và được tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) phát hành tại Hồng Công (Trung Quốc) dẫn lại, do Mỹ sử dụng Discombobulator, cho nên, tên lửa của Venezuela “hoàn toàn không thể khai hỏa”.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói: “Họ có tên lửa của Liên bang Nga và Trung Quốc, nhưng không phóng được quả nào. Chúng tôi ập vào, họ bấm nút nhưng không có gì hoạt động cả. Mặc dù họ đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với chúng tôi”.

Trước đó, theo SCMP, trong những giờ sau cuộc đột kích, được đặt tên là “Chiến dịch Quyết tâm Tuyệt đối” (Operation Absolute Resolve), Tổng thống Trump đã ám chỉ một năng lực kỹ thuật đặc biệt này trong cuộc họp báo sau chiến dịch.

Ông nói: “Trời tối, phần lớn điện ở Caracas đã bị cắt nhờ vào một kỹ thuật đặc biệt mà chúng tôi có. Trời tối mịt và đầy nguy hiểm”.

Trước những tiết lộ mới nhất của Tổng thống Trump về loại vũ khí bí mật, Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi với yêu cầu cung cấp thêm thông tin về loại vũ khí nói trên, nhưng một quan chức cấp cao của Mỹ nói với CNN rằng Tổng thống Trump có thể đang gộp nhiều năng lực khác nhau thành một loại vũ khí duy nhất vốn không tồn tại.

Trong chiến dịch này, lực lượng Mỹ đã sử dụng các công cụ không gian mạng để vô hiệu hóa hệ thống cảnh báo sớm và các hệ thống phòng thủ khác của Venezuela, đồng thời cũng sử dụng các hệ thống âm học hiện có để làm rối loạn, gây mất phương hướng cho nhân sự trên mặt đất.

Vài ngày sau khi ông Maduro bị bắt, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã đăng lại những bình luận được cho là của một nhân viên an ninh Venezuela, người này nói rằng Mỹ đã “phóng thứ gì đó” trong chiến dịch và “nó giống như một làn sóng âm thanh cực mạnh”.

Nhân viên an ninh Venezuela cho biết: “Đột nhiên tôi cảm thấy như đầu mình sắp nổ tung từ bên trong. Tất cả chúng tôi đều bắt đầu chảy máu mũi. Một số người nôn ra máu. Chúng tôi ngã xuống đất, không thể cử động”.

Theo phân tích của CNN về chiến dịch ngày 3/1, nhiệm vụ của Mỹ bắt đầu bằng một loạt các đòn tấn công vào nhiều mục tiêu trên khắp đất nước, làm tê liệt radar, thông tin liên lạc và hạ tầng phòng không, qua đó mở đường cho các trực thăng Mỹ.

Tướng Không quân Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết hơn 150 máy bay, bao gồm máy bay ném bom, tiêm kích, các nền tảng tình báo và trinh sát, đã được triển khai từ 20 căn cứ trên bộ và trên biển.

Theo một chuyên gia, Mỹ nhiều khả năng cũng đã sử dụng các thiết bị bay không người lái tấn công một chiều trong các đòn đánh vào thành phố ven biển Higuerote, nơi đặt các hệ thống phòng không của Venezuela.

Các đoạn video ghi lại thời điểm lực lượng Mỹ đổ bộ vào khu phức hợp quân sự Fort Tiuna cho thấy những loạt tiếng súng dữ dội kéo dài. Các chuyên gia quân sự cho rằng âm thanh này phù hợp với việc các trực thăng tấn công MH-60 Black Hawk phiên bản Direct Action Penetrator của Mỹ bắn pháo tự động 30 mm.

Vị trí chính xác bên trong khu phức hợp quân sự Fort Tiuna, nơi ông Maduro bị bắt, cũng như các chi tiết về những gì đã xảy ra khi lực lượng Mỹ đổ bộ vào đó, đến nay vẫn chưa được công bố đầy đủ.

Theo thông tin từ phía Mỹ, lực lượng Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Maduro và phu nhân Celia Flores trong một cuộc đột kích rạng sáng 3/1, sau đó đưa ông Maduro sang New York để xét xử với những tội danh mà ông Maduro bác bỏ

Đây được coi là một bước leo thang đặc biệt nghiêm trọng trong chiến dịch kéo dài nhiều tháng của chính quyền Tổng thống Trump nhằm vào Venezuela.