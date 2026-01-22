Tổng thống Trump nói về ‘vũ khí bí mật' tấn công Venezuela

Tổng thống Trump cho biết quân đội Mỹ đã sử dụng một loại “vũ khí sóng âm bí mật” trong chiến dịch đột kích vào Caracas, ông Trump khẳng định hiện “không có ai khác” sở hữu loại vũ khí này.

Ông Trump trong cuộc phỏng vấn với đài NewsNation. Ảnh: White House.

Trong cuộc phỏng vấn với đài NewsNation, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ có những vũ khí “không ai biết tới”, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết. “Có lẽ tốt nhất là không nói nhiều về nó, nhưng chúng ta đang có những vũ khí rất đáng kinh ngạc”, ông Trump nói.

Những đồn đoán về việc Mỹ sử dụng vũ khí sóng âm xuất hiện sau khi Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tiết lộ thiết bị được dùng trong chiến dịch đột kích đã khiến binh sĩ Venezuela chảy máu mũi, nôn mửa và không thể đứng vững.

Theo thông tin mô tả chung về vũ khí sóng âm, đây là loại vũ khí sử dụng các làn sóng âm cường độ cao để làm suy kiệt tức thì sức mạnh của đối phương. Một số loại vũ khí sóng âm tạo ra chùm âm thanh tập trung gây cảm giác đau đớn, số khác dùng sóng âm tần số cao nhắm vào các nhóm tuổi khác nhau theo dải thính giác.

Các tác động của vũ khí sóng âm có thể bao gồm đau đầu, mất thăng bằng, lú lẫn và tổn thương thính lực vĩnh viễn.

Tuy nhiên, theo Nhà Trắng, thiết bị sóng âm mà Mỹ sử dụng còn gây hậu quả nghiêm trọng hơn. Bà Leavitt từng dẫn lời một nhân chứng được cho là cận vệ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, người này cho biết sau khi thiết bị sóng âm được kích hoạt, anh ta “cảm giác như đầu nổ tung từ bên trong”.

“Chúng tôi đều chảy máu mũi. Một số người nôn ra máu. Tất cả ngã xuống đất, không thể cử động, thậm chí không đứng dậy nổi sau khi thứ vũ khí sóng âm đó được sử dụng”, lời của nhân chứng được Fox News dẫn lại.

Sau tuyên bố của ông Trump, phía Nga đã yêu cầu Mỹ cung cấp thêm thông tin. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow đã giao các cơ quan chức năng thu thập thêm dữ liệu liên quan đến phát biểu của ông Trump về vũ khí sóng âm.

Bộ trưởng Nội vụ Venezuela cho biết chiến dịch tấn công ngày 3/1 của Mỹ vào khu phức hợp nơi ông Maduro ở đã khiến ít nhất 100 người thiệt mạng, dù vậy, không rõ có bao nhiêu trường hợp tử vong vì vũ khí sóng âm.

Sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, Liên Hợp Quốc cùng nhiều nước trong khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới lên án cuộc tấn công của Mỹ, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm, có nguy cơ làm xói mòn các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh giải pháp đối thoại. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.