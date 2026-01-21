Thị trường tài chính Mỹ lao đao khi ông Trump quyết giành Greenland

Thị trường tài chính Mỹ chao đảo sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố "không lùi bước" trong kế hoạch giành quyền kiểm soát Greenland.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có mặt tại Davos để tham gia Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Ảnh: Reuters.

Theo Financial Times, trong phiên giao dịch tại thị trường Mỹ ngày 21/1, đồng USD giảm 0,9% trong khi chỉ số S&P 500 sụt khoảng 2%. Đáng chú ý, Nasdaq Composite - đại diện cho nhóm công ty công nghệ - giảm tới 2,3%.

Tại châu Âu, chỉ số Stoxx Europe 600 đóng cửa thấp hơn 0,7%, phản ánh tâm lý lo ngại lan rộng của nhà đầu tư toàn cầu.

Áp lực bán tháo gia tăng sau khi ông Trump khẳng định sẽ không từ bỏ ý định với Greenland, bất chấp việc ông cho biết sẵn sàng thảo luận với các bên liên quan tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos.

Phát biểu này làm dấy lên lo ngại về một vòng leo thang mới trong quan hệ Mỹ và châu Âu, đặc biệt khi Nhà Trắng tiếp tục đe dọa áp thêm thuế quan.

Nhiều lãnh đạo châu Âu đã lên tiếng phản đối gay gắt động thái này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chỉ trích "sự hiếu chiến vô ích" của ông Trump, trong khi Thủ tướng Bỉ Bart De Wever kêu gọi châu Âu vạch trần và đối đầu với lập trường của Washington.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nhấn mạnh Copenhagen phải đứng vững và cho thấy bản lĩnh, dù đang "bị đe dọa bởi chính đồng minh thân cận nhất".

Căng thẳng càng gia tăng khi ông Trump đe dọa áp thuế bổ sung vào tháng tới đối với 8 quốc gia châu Âu từng điều binh sĩ tới Greenland. Động thái này đã làm xói mòn niềm tin giữa Washington và các nước châu Âu, đồng thời trở thành chủ đề nóng tại WEF ở Davos, nơi ông Trump sẽ có bài phát biểu sắp tới.

Trước nguy cơ leo thang xung đột thương mại, các đảng lớn trong Nghị viện châu Âu đã thống nhất tạm dừng phê chuẩn hiệp định thương mại EU - Mỹ đạt được năm ngoái. Giới chức Brussels cũng để ngỏ khả năng áp thuế trả đũa nếu Mỹ thực sự triển khai các biện pháp cứng rắn.

Tuy ông Trump cho biết đã có cuộc trao đổi "rất tốt" với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, ông vẫn nhấn mạnh rằng sẽ "không lùi bước” trong vấn đề Greenland. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump còn đăng tải hình ảnh do AI tạo ra, trong đó ông cùng Phó tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio đứng trên hòn đảo Bắc Cực với lá cờ Mỹ và dòng chữ "Greenland - lãnh thổ Mỹ - thành lập năm 2026".

Ông Trump đăng tải bức hình do AI tạo ra lên trang cá nhân của mình. Ảnh: Truth Social.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cảnh báo việc ép Đan Mạch chuyển nhượng Greenland có thể đẩy quan hệ hai bờ Đại Tây Dương vào vòng nguy hiểm, đồng thời khẳng định EU sẽ đáp trả một cách đoàn kết, tương xứng và không nao núng.

Đáp lại những chỉ trích rằng ông đang làm suy yếu liên minh xuyên Đại Tây Dương, ông Trump phản pháo rằng nếu không có ông, "NATO đã không còn tồn tại", và liên minh quân sự này "đã bị quẳng vào đống tro tàn của lịch sử".

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent kêu gọi các đối tác thương mại bình tĩnh và để mọi việc tự nhiên, cảnh báo rằng leo thang đối đầu với Mỹ là "điều tồi tệ nhất có thể làm". Ông cũng tái khẳng định châu Âu vẫn là đồng minh của Washington.

Những phát biểu này cũng ảnh hưởng đến thị trường trái phiếu Mỹ. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm tăng thêm 0,08%, lên 4,92%, phản ánh tâm lý bất ổn của nhà đầu tư trước rủi ro địa chính trị và tài khóa.

Căng thẳng tiếp tục leo thang khi ông Trump công kích thêm các lãnh đạo châu Âu trong loạt bài đăng sáng sớm, bao gồm việc chỉ trích Anh vì kế hoạch chuyển giao quần đảo Chagos - nơi đặt căn cứ quân sự Diego Garcia của Mỹ - cho Mauritius, coi đây là một lý do an ninh quốc gia nữa để Mỹ phải giành lấy Greenland.

Trước đó một ngày, ông Trump còn đe dọa áp thuế 200% lên rượu vang và champagne của Pháp, sau khi Tổng thống Macron được cho là không mặn mà với việc tham gia một sáng kiến hòa bình do Mỹ dẫn dắt tại Gaza và một số điểm nóng toàn cầu khác.

Diễn biến dồn dập này đang đặt quan hệ Mỹ - châu Âu trước thử thách lớn nhất trong nhiều năm, đồng thời khiến thị trường tài chính toàn cầu bước vào giai đoạn nhạy cảm mới.