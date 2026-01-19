Ông Trump sắp gặp gỡ CEO các công ty toàn cầu

Sự xuất hiện của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới không chỉ dừng ở bài phát biểu, khi Nhà Trắng còn mời hàng loạt CEO quốc tế tham dự cuộc gặp riêng.

Logo Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Trung tâm Hội nghị ở Davos, Thụy Sĩ, nơi diễn ra cuộc họp thường niên WEF lần thứ 56 vào ngày 19/1 (giờ địa phương). Ảnh: Reuters.

Theo các nguồn tin thân cận tiết lộ với Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp gỡ các CEO toàn cầu tại Davos, Thụy Sĩ vào ngày 21/1 (giờ địa phương), trong khuôn khổ cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), với trọng tâm xoay quanh định hướng chính sách của Mỹ.

Cụ thể, nguồn tin này cho biết sau bài phát biểu đặc biệt của ông Trump tại WEF, Nhà Trắng đã mời nhiều lãnh đạo doanh nghiệp quốc tế tham dự một buổi tiếp đón riêng.

Thành phần khách mời bao gồm các CEO trong lĩnh vực dịch vụ và tư vấn tài chính, tiền điện tử. Chương trình chi tiết của cuộc gặp hiện vẫn chưa được công bố.

Một số lãnh đạo doanh nghiệp cho biết lời mời được gửi đến các CEO toàn cầu, không chỉ giới hạn trong các tập đoàn Mỹ. Lịch làm việc của một CEO chỉ ghi vắn tắt đây là "buổi tiếp đón vinh danh Tổng thống Donald J. Trump".

Tổng thống Trump dự kiến đến Davos trong ngày 21/1 để tham dự các hoạt động chính thức. Tháp tùng ông là một số quan chức cấp cao của Mỹ, trong đó có Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Theo thông tin từ Davos USA House, ông Bessent sẽ tổ chức họp báo vào cuối ngày 19/1 (giờ địa phương).

Cuộc họp năm nay của WEF chịu ảnh hưởng đáng kể từ những động thái chính sách cứng rắn gần đây của chính quyền Mỹ, bao gồm tuyên bố gây tranh cãi của ông Trump về việc Mỹ nên tiếp quản Greenland.

Theo ban tổ chức, WEF 2026 quy tụ hơn 3.000 đại biểu đến từ hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 64 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ, đặc biệt là đại diện từ các nền kinh tế mới nổi.

Một số lãnh đạo các nước G7 cũng tham dự, với sự quan tâm lớn dành cho các thay đổi trong chính sách của Mỹ dưới thời Tổng thống Trump.

Hai nguồn tin thân cận của Reuters cho biết đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin - ông Kirill Dmitriev - cũng sẽ có mặt tại Davos và dự kiến gặp gỡ các thành viên trong phái đoàn Mỹ.

Bên lề hội nghị, các cố vấn an ninh của nhiều quốc gia sẽ tiến hành các cuộc trao đổi trong ngày 21/1, trong đó vấn đề Greenland được đưa vào chương trình nghị sự. Một nhà ngoại giao châu Âu cho biết nội dung này được bổ sung sau khi ông Trump tuyên bố sẽ áp thêm thuế quan đối với 8 quốc gia châu Âu.

Diễn biến trên đã gây áp lực lên thị trường tài chính, khi chứng khoán châu Âu giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần sau những đe dọa áp thuế mới từ phía Mỹ.