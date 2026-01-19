Mỹ mời Tổng thống Putin tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Putin đã nhận được lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza do Mỹ đề xuất và Moscow đang cân nhắc lời mời này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Điện Kremlin, Moscow, Nga, ngày 15/1. Ảnh: Reuters.

Ngày 19/1, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời hãng tin TASS: “Đúng vậy, Tổng thống Putin đã nhận được lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza thông qua các kênh ngoại giao. Chúng tôi đang nghiên cứu toàn bộ các chi tiết của đề xuất này. Chúng tôi sẽ liên hệ với phía Mỹ để làm rõ thêm các nội dung liên quan”.

Tổng thống Trump mô tả đây là “hội đồng vĩ đại và danh giá nhất từng được thành lập”. Theo ý tưởng của ông Trump, về lâu dài, hội đồng sẽ mở rộng hoạt động để tham gia giải quyết xung đột ở cả những nơi khác trên thế giới.

“Theo tôi, hội đồng sẽ bắt đầu với Dải Gaza, sau đó sẽ giải quyết các xung đột khác nếu phát sinh”, ông Trump nói với Reuters.

Việc thành lập Hội đồng Hòa bình Gaza do ông Trump làm chủ tịch, được coi là bước then chốt trong kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất và đã được Liên Hợp Quốc thông qua. Kế hoạch nhằm phi quân sự hóa và tái thiết Gaza, khu vực đã bị tàn phá nặng nề sau hai năm xung đột giữa Israel và phong trào Hamas.

Hội đồng được kỳ vọng sẽ bắt đầu hoạt động từ giai đoạn hai của kế hoạch hòa bình tại Gaza. Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận hòa bình từ tháng 10/2025 với sự trung gian hậu thuẫn của Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và đặc biệt là Mỹ.

Hiện lãnh đạo của một số quốc gia khác cũng đã nhận được lời mời từ phía Mỹ tham gia vào Hội đồng Hòa bình Gaza.

Theo công bố, hội đồng sẽ có sự tham gia của cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, Thủ tướng Canada Mark Carney và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã gửi thư tới Tổng Bí thư Tô Lâm, mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza với tư cách Quốc gia Thành viên Sáng lập.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo ở một số quốc gia cũng đã nhận được lời mời tham gia hội đồng như Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Argentina Javier Milei và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi.