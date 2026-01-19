Mỹ cân nhắc lập Hội đồng Hòa bình Ukraine

Washington đang xem xét khả năng mở rộng mô hình “Hội đồng Hòa bình” - vốn được đề xuất cho Dải Gaza - sang các điểm nóng xung đột khác, trong đó có Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Theo tiết lộ của Financial Times, ý tưởng thành lập Hội đồng Hòa bình cho Ukraine được cho là lấy cảm hứng từ kế hoạch tái thiết Gaza sau xung đột do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đề xuất mới chỉ dừng ở mức thảo luận nội bộ, chưa có thông tin chính thức về cơ cấu tổ chức, quyền hạn hay phạm vi hoạt động của một hội đồng dành riêng cho Ukraine.

Trước đó, ngày 15/1, Tổng thống Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social về việc thành lập Hội đồng Hòa bình Dải Gaza, nhằm mở ra giai đoạn mới trong nỗ lực do Mỹ dẫn dắt để thúc đẩy hòa bình lâu dài giữa Israel và Palestine.

Theo những thông tin ban đầu, hội đồng này có thể tạm thời đảm nhận vai trò điều phối quản lý và tái thiết Gaza sau xung đột.

Đến ngày 16/1, ông Trump tiếp tục công bố một số gương mặt dự kiến tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza, trong đó có Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga và Thủ tướng Canada Mark Carney.

Danh sách đầy đủ được cho là sẽ ra mắt tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) vào tuần tới, với sự góp mặt của nhiều nhân vật liên quan đến tiến trình hòa bình Nga - Ukraine, bao gồm Đặc phái viên Steve Witkoff, Jared Kushner và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Ngày 17/1, Bloomberg dẫn bản dự thảo điều lệ của hội đồng cho biết chính quyền Tổng thống Trump có thể yêu cầu các quốc gia muốn giành ghế thường trực trong Hội đồng Hòa bình mới phải đóng góp tối thiểu 1 tỷ USD .

Những thông tin về khả năng thành lập Hội đồng Hòa bình cho Ukraine xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến gặp Tổng thống Trump bên lề hội nghị Davos.

Tại đây, Kyiv được cho là sẽ thúc đẩy ký kết “Kế hoạch Thịnh vượng Kinh tế” trị giá khoảng 800 tỷ USD , kéo dài 10 năm, nhằm tái thiết và phục hồi nền kinh tế Ukraine hậu xung đột.

Dù chi tiết về Hội đồng Hòa bình tiềm năng cho Ukraine còn khá mờ nhạt, nguồn tin của Financial Times cho biết chính quyền Tổng thống Trump coi đây là một cơ chế mang tính phi chính thức, có thể vận hành song song với các thiết chế quốc tế hiện có trong xử lý một số cuộc xung đột phức tạp.

Về phía Kyiv, một quan chức cấp cao Ukraine bày tỏ sự ủng hộ đối với ý tưởng thành lập Hội đồng Hòa bình Ukraine, coi đây là một cấu phần quan trọng hướng tới hòa bình bền vững. Theo quan chức này, hội đồng do Mỹ dẫn dắt có thể bao gồm đại diện của Ukraine, châu Âu, Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trước đó, vào tháng 12/2025, Tổng thống Zelensky cho biết kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm của Ukraine đã hoàn thành khoảng 90%. Đến ngày 12/1/2026, ông tiết lộ đã chỉ đạo nhóm đàm phán hoàn tất văn kiện bảo đảm an ninh với Mỹ để trình lên cấp cao nhất xem xét.

Song song với các sáng kiến ngoại giao, một số quốc gia phương Tây cũng đang bàn thảo khả năng triển khai lực lượng đa quốc gia sau khi đạt được lệnh ngừng bắn. Đầu tháng này, Pháp và Anh đã ký tuyên bố sẵn sàng tham gia lực lượng này, trong khi vai trò và mức độ can dự của Mỹ vẫn tiếp tục là chủ đề trao đổi giữa các bên liên quan.