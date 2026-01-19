Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Mỹ cân nhắc lập Hội đồng Hòa bình Ukraine

  • Thứ hai, 19/1/2026 07:46 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Washington đang xem xét khả năng mở rộng mô hình “Hội đồng Hòa bình” - vốn được đề xuất cho Dải Gaza - sang các điểm nóng xung đột khác, trong đó có Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Theo tiết lộ của Financial Times, ý tưởng thành lập Hội đồng Hòa bình cho Ukraine được cho là lấy cảm hứng từ kế hoạch tái thiết Gaza sau xung đột do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đề xuất mới chỉ dừng ở mức thảo luận nội bộ, chưa có thông tin chính thức về cơ cấu tổ chức, quyền hạn hay phạm vi hoạt động của một hội đồng dành riêng cho Ukraine.

Trước đó, ngày 15/1, Tổng thống Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social về việc thành lập Hội đồng Hòa bình Dải Gaza, nhằm mở ra giai đoạn mới trong nỗ lực do Mỹ dẫn dắt để thúc đẩy hòa bình lâu dài giữa IsraelPalestine.

Theo những thông tin ban đầu, hội đồng này có thể tạm thời đảm nhận vai trò điều phối quản lý và tái thiết Gaza sau xung đột.

Đến ngày 16/1, ông Trump tiếp tục công bố một số gương mặt dự kiến tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza, trong đó có Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga và Thủ tướng Canada Mark Carney.

Danh sách đầy đủ được cho là sẽ ra mắt tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) vào tuần tới, với sự góp mặt của nhiều nhân vật liên quan đến tiến trình hòa bình Nga - Ukraine, bao gồm Đặc phái viên Steve Witkoff, Jared Kushner và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Ngày 17/1, Bloomberg dẫn bản dự thảo điều lệ của hội đồng cho biết chính quyền Tổng thống Trump có thể yêu cầu các quốc gia muốn giành ghế thường trực trong Hội đồng Hòa bình mới phải đóng góp tối thiểu 1 tỷ USD.

Những thông tin về khả năng thành lập Hội đồng Hòa bình cho Ukraine xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến gặp Tổng thống Trump bên lề hội nghị Davos.

Tại đây, Kyiv được cho là sẽ thúc đẩy ký kết “Kế hoạch Thịnh vượng Kinh tế” trị giá khoảng 800 tỷ USD, kéo dài 10 năm, nhằm tái thiết và phục hồi nền kinh tế Ukraine hậu xung đột.

Dù chi tiết về Hội đồng Hòa bình tiềm năng cho Ukraine còn khá mờ nhạt, nguồn tin của Financial Times cho biết chính quyền Tổng thống Trump coi đây là một cơ chế mang tính phi chính thức, có thể vận hành song song với các thiết chế quốc tế hiện có trong xử lý một số cuộc xung đột phức tạp.

Về phía Kyiv, một quan chức cấp cao Ukraine bày tỏ sự ủng hộ đối với ý tưởng thành lập Hội đồng Hòa bình Ukraine, coi đây là một cấu phần quan trọng hướng tới hòa bình bền vững. Theo quan chức này, hội đồng do Mỹ dẫn dắt có thể bao gồm đại diện của Ukraine, châu Âu, Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trước đó, vào tháng 12/2025, Tổng thống Zelensky cho biết kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm của Ukraine đã hoàn thành khoảng 90%. Đến ngày 12/1/2026, ông tiết lộ đã chỉ đạo nhóm đàm phán hoàn tất văn kiện bảo đảm an ninh với Mỹ để trình lên cấp cao nhất xem xét.

Song song với các sáng kiến ngoại giao, một số quốc gia phương Tây cũng đang bàn thảo khả năng triển khai lực lượng đa quốc gia sau khi đạt được lệnh ngừng bắn. Đầu tháng này, Pháp và Anh đã ký tuyên bố sẵn sàng tham gia lực lượng này, trong khi vai trò và mức độ can dự của Mỹ vẫn tiếp tục là chủ đề trao đổi giữa các bên liên quan.

Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza

Ngày 16/1, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gửi thư tới Tổng Bí thư Tô Lâm, mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza với tư cách Quốc gia Thành viên Sáng lập.

13 giờ trước

Những thành viên tiềm năng trong Hội đồng Hòa bình do TT Mỹ khởi xướng

Các nhà lãnh đạo từ một số quốc gia đã nhận được thư mời tham gia Hội đồng Hòa bình do Mỹ khởi xướng, ban đầu nhằm mục đích chấm dứt xung đột ở Dải Gaza nhưng sau đó sẽ được mở rộng để giải quyết xung đột ở những nơi khác trên thế giới.

14 giờ trước

Ông Trump thu 1 tỷ USD các nước muốn có ghế trong Hội đồng Hòa bình

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đề nghị các quốc gia muốn có một ghế thường trực trong Hội đồng Hòa bình do nhà lãnh đạo này đề xuất, phải đóng góp tối thiểu 1 tỷ USD.

22 giờ trước

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

Hội đồng Hòa bình Donald Trump Israel Palestine Mỹ Nga Pháp Trung Đông Canada Ukraine Mỹ ông Trump Zelensky Nga NATO Gaza

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Palestine

    Palestine
    • Diện tích: 6.220 km2
    • Thủ đô (theo Hiến pháp): Đông Jerusalem
    • Trung tâm hành chính: Ramallah
    • Dân số: 4.790.705 người (năm 2016)

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Canada

    Canada
    • Thủ đô: Ottawa
    • Diện tích: 9.984.700 km2
    • Dân số: 36,71 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.653 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Đô la Canada
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Pháp

Đọc tiếp

Dan Mach: NATO dang gap nguy hiem hinh anh

Đan Mạch: NATO đang gặp nguy hiểm

34 phút trước 08:28 19/1/2026

0

Ngoại trưởng Đan Mạch cảnh báo Liên minh quân sự NATO đang đứng trước nguy cơ bị tổn hại nghiêm trọng do các đe dọa áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tong thong Iran canh bao My hinh anh

Tổng thống Iran cảnh báo Mỹ

2 giờ trước 07:00 19/1/2026

0

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ nhằm vào Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei sẽ bị Tehran coi là hành động tương đương với một “cuộc chiến tranh toàn diện” chống lại Iran.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý