Iran tuyên bố tiếp tục làm giàu uranium, ông Netanyahu gặp ông Trump

Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết ông Benjamin Netanyahu sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington vào thứ Tư tới, nhằm thảo luận về các cuộc đàm phán hạt nhân gần đây với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gặp nhau tại Nhà Trắng ở Washington, Mỹ, ngày 4/2/2025. Ảnh: Reuters.

Theo Euronews, trong một tuyên bố ngắn gọn, phía ông Netanyahu khẳng định mọi thỏa thuận phải bao gồm việc hạn chế tên lửa đạn đạo và chấm dứt việc Tehran hỗ trợ các nhóm dân quân trong khu vực (trục Iran).

Trước đó, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran tại Oman vào thứ Sáu dường như đã quay lại vạch xuất phát. Dù vậy, Tổng thống Trump vẫn đánh giá tiến trình này là "rất tốt" và dự kiến sẽ tiếp tục vào đầu tuần tới. Đại diện phía Mỹ gồm đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff và con rể của Trump, Jared Kushner.

Ông Trump từng nhiều lần đe dọa dùng vũ lực và đã điều động tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng nhiều chiến hạm đến khu vực trong bối cảnh Iran trấn áp biểu tình khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Phản ứng lại, hôm 8/2, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố tại Tehran rằng quân đội Mỹ không làm họ sợ hãi. Ông nhấn mạnh sức mạnh của Iran nằm ở khả năng "nói không" với cường quyền. Ông nói thêm rằng "bí mật sức mạnh của Cộng hòa Hồi giáo Iran nằm ở khả năng chống lại sự bắt nạt, thống trị và áp lực từ những kẻ khác”.

"Họ sợ bom nguyên tử của chúng tôi, trong khi chúng tôi không theo đuổi bom nguyên tử. Bom nguyên tử của chúng tôi là sức mạnh để nói không với các cường quốc. Bí mật sức mạnh của Cộng hòa Hồi giáo nằm ở sức mạnh nói không với các cường quốc", ông Araghchi khẳng định.

Ông Araghchi cũng ra tín hiệu rằng Iran sẽ giữ vững lập trường rằng họ không từ bỏ quyền làm giàu uranium hay đàm phán về chương trình tên lửa ngay cả khi chiến tranh "bị áp đặt lên".

Ông Araghchi cũng nhắc lại "sự mất lòng tin sâu sắc" sau khi Mỹ ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran vào năm ngoái, đồng thời cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực nếu lãnh thổ Iran bị tấn công.

Ông nói các cuộc đàm phán là "một khởi đầu tốt", nhưng khẳng định "còn một chặng đường dài để xây dựng lòng tin".

Ngoài ra, ông chỉ trích "học thuyết thống trị" đang cho phép Israel mở rộng vũ khí trong khi ép buộc các nước khác phải giải giáp.