Tổng thống Nga và Thủ tướng Israel điện đàm về Iran

  • Thứ sáu, 16/1/2026 20:57 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Điện Kremlin ngày 16/1 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để trao đổi về tình hình Trung Đông và Iran.

Putin anh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin thực hiện cuộc gọi ngày 15/12/2021. Ảnh: Sputnik.

Hãng tin TASS dẫn lại thông cáo của Điện Kremlin về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và Thủ tướng Netanyahu.

“Hai bên đã thảo luận về tình hình Trung Đông và những diễn biến tại Iran. Tổng thống Vladimir Putin đã nêu rõ các quan điểm cơ bản của Nga trong vấn đề tại Trung Đông cũng như Iran, đồng thời nhấn mạnh việc cần tăng cường các nỗ lực chính trị và ngoại giao nhằm bảo đảm ổn định và an ninh trong khu vực”.

Nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định Moscow sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò trung gian, thúc đẩy đối thoại mang tính xây dựng với tất cả các bên liên quan. Ông Putin và ông Netanyahu nhất trí duy trì tham vấn ở nhiều cấp độ trong thời gian tới.

Theo Reuters, nhiều quốc gia Trung Đông, trong đó có Saudi Arabia, Qatar và Oman, đã liên tục điện đàm với Washington, kêu gọi Nhà Trắng trì hoãn các động thái quân sự để mở ra cơ hội cho Tehran thể hiện thiện chí. Một quan chức cấp cao Saudi Arabia mô tả đây là “chiến dịch ngoại giao nước rút” của nhiều bên nhằm tránh những hệ lụy nghiêm trọng xảy ra đối với an ninh tại khu vực Trung Đông.

Cùng chung lo ngại, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đề nghị Mỹ cân nhắc về vấn đề Iran. Theo New York Times, ông Netanyahu cảnh báo rằng động thái quân sự của Mỹ tại Iran có thể kích hoạt các đòn trả đũa nhắm vào Israel và đẩy khu vực vào vòng xoáy bạo lực mới.

Đến cuối ngày 14/1, Tổng thống Trump phát tín hiệu đảo chiều khi cho biết ông đã nhận được những thông tin cho thấy biểu tình bạo lực tại Iran đang lắng xuống.

Dù xuất hiện dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng Nhà Trắng vẫn giữ lập trường cứng rắn, cảnh báo sẽ có “hậu quả nghiêm trọng” nếu bạo lực tái bùng phát. Phía Mỹ cũng cho rằng các biện pháp gây sức ép về ngoại giao và quân sự trước đó đã góp phần ngăn chặn những diễn biến bạo lực tại Iran.

Không chỉ các đồng minh thân cận của Washington, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập cũng lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế. Theo Financial Times, những nước này lo ngại một cuộc đối đầu trực tiếp có thể làm rung chuyển thị trường dầu mỏ toàn cầu và gây bất ổn cho các quốc gia láng giềng.

  • Ai Cập

    Ai Cập
    • Diện tích: 1.010.407 km2
    • Dân số: 97,55 triệu (World Bank, 2017)
    • GDP: 235,37 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Bảng Ai Cập
    • Mã điện thoại: +20
    • Thủ đô: Cairo
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Iran

    Iran
    • Thủ đô: Tehran
    • Diện tích: 1.745.200 km2
    • Dân số: 81,16 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 439,51 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Rial Iran
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư

Tuong Iran de doa tra dua ong Trump hinh anh

Tướng Iran đe dọa trả đũa ông Trump

13 giờ trước 17:51 16/1/2026

0

Tướng cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố Tehran sẽ trả đũa nếu bị tấn công, đồng thời đưa ra lời đe dọa trực tiếp nhằm vào Tổng thống Trump.

Ong Trump hoan ke hoach tan cong Iran vao phut chot hinh anh

Ông Trump hoãn kế hoạch tấn công Iran vào phút chót

22 giờ trước 08:31 16/1/2026

0

Kế hoạch tấn công Iran của Mỹ được cho là đã bị hoãn lại sau sức ép ngoại giao khu vực, khi Washington nhận tín hiệu bạo lực lắng xuống nhưng vẫn để ngỏ các lựa chọn cứng rắn.

My canh bao Iran tai Lien Hop Quoc hinh anh

Mỹ cảnh báo Iran tại Liên Hợp Quốc

20 giờ trước 10:49 16/1/2026

0

Tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Mỹ đã phát đi cảnh báo cứng rắn đối với Iran, tuyên bố “mọi lựa chọn đều được đặt lên bàn” giữa lúc Tehran bị cáo buộc đàn áp biểu tình.

