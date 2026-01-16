Tướng Iran đe dọa trả đũa ông Trump

Tướng cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố Tehran sẽ trả đũa nếu bị tấn công, đồng thời đưa ra lời đe dọa trực tiếp nhằm vào Tổng thống Trump.

Ông Mohsen Rezaei xuất hiện trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình Iran ngày 10/7/2025. Ảnh: Aawsat.

Theo Fox News, ngày 16/1, tướng Mohsen Rezaei đưa ra lời đe dọa trực tiếp nhằm vào ông Trump, đồng thời cảnh báo bất kỳ hành động quân sự nào của Washington cũng sẽ kéo theo các đòn trả đũa nhằm vào binh sĩ Mỹ trên khắp Trung Đông.

“Ông Trump nói tay ông ấy đang đặt trên cò súng, chúng tôi sẽ xử lý”, Fox News dẫn lời ông Rezaei từ nguồn Iran International.

Ông Rezaei cũng khẳng định: “Nếu tình hình căng thẳng tiếp diễn, sẽ không còn bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc ngừng bắn, bởi các bên không coi trọng sự kiềm chế cũng như sự kiên nhẫn chiến lược mà chúng tôi đã thể hiện. Hãy dừng lại ngay. Nếu không, không một căn cứ nào của các ông trong khu vực này là an toàn”.

Tướng Mohsen Rezaei được cho là đưa ra lời đe dọa trong một bài phát biểu công khai. Ông Rezaei là sĩ quan cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Ông còn là thành viên Hội đồng Đánh giá Lợi ích Quốc gia.

Ông Rezaei được xem là nhân vật quyền lực trong giới quân nhân tại Iran. Ông từng giữ chức Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trong giai đoạn 1980-1997.

Tuyên bố của ông Rezaei được đưa ra trong bối cảnh các nguồn thạo tin xác nhận với Fox News rằng, ít nhất một tàu sân bay đã được Mỹ điều động tới Trung Đông.

Theo Fox News, bên cạnh tàu sân bay USS Abraham Lincoln được cho là đang di chuyển từ Biển Đông tới Trung Đông, còn có hai tàu sân bay khác vừa được lệnh rời các căn cứ quân sự của Mỹ tại Norfolk và San Diego (Mỹ) hồi đầu tuần này.

Các nguồn tin quân sự tiết lộ với Fox News rằng nhiều khí tài trên không, trên bộ và trên biển của Mỹ dự kiến sẽ được triển khai tới Trung Đông, nhằm cung cấp cho ông Trump các lựa chọn quân sự trong trường hợp quyết định hành động.