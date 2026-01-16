Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Trump hoãn kế hoạch tấn công Iran vào phút chót

  • Thứ sáu, 16/1/2026 08:31 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Kế hoạch tấn công Iran của Mỹ được cho là đã bị hoãn lại sau sức ép ngoại giao khu vực, khi Washington nhận tín hiệu bạo lực lắng xuống nhưng vẫn để ngỏ các lựa chọn cứng rắn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 14/1. Ảnh: Reuters.

Theo các nguồn tin, Saudi Arabia, Qatar và Oman đã liên tục điện đàm với Washington, kêu gọi Nhà Trắng trì hoãn hành động quân sự để mở ra cơ hội cho Tehran thể hiện thiện chí. Một quan chức cấp cao Saudi Arabia mô tả đây là “chiến dịch ngoại giao nước rút” nhằm tránh những hệ lụy nghiêm trọng đối với an ninh khu vực Trung Đông.

Cùng chung lo ngại, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đề nghị Mỹ cân nhắc lại. Theo New York Times, ông Netanyahu cảnh báo rằng một cuộc tấn công của Mỹ có thể kích hoạt các đòn trả đũa nhắm vào Israel, đẩy khu vực vào vòng xoáy bạo lực mới.

Đến cuối ngày 14/1, Tổng thống Trump phát tín hiệu đảo chiều khi cho biết ông đã nhận được những bảo đảm cho thấy bạo lực tại Iran đang lắng xuống.

“Đây là tín hiệu tích cực. Hy vọng xu hướng này sẽ tiếp diễn”, ông viết trên mạng xã hội.

Một ngày sau, Iran thông qua Ngoại trưởng xác nhận không có kế hoạch thi hành án tử hình đối với những người tham gia biểu tình. Trường hợp của Erfan Soltani (26 tuổi), người từng đối mặt nguy cơ bị xử tử tại thành phố Karaj, được khẳng định sẽ không phải chịu án tử hình, Guardian cho biết.

Dù xuất hiện dấu hiệu hạ nhiệt, Nhà Trắng vẫn giữ lập trường cứng rắn, cảnh báo sẽ có “hậu quả nghiêm trọng” nếu bạo lực tái bùng phát. Phía Mỹ cũng cho rằng các biện pháp gây sức ép ngoại giao và quân sự trước đó đã góp phần ngăn chặn hàng trăm vụ hành quyết tại Iran.

Không chỉ các đồng minh thân cận của Washington, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập cũng lên tiếng kêu gọi kiềm chế. Theo Financial Times, những nước này lo ngại một cuộc đối đầu trực tiếp có thể làm rung chuyển thị trường dầu mỏ toàn cầu và gây bất ổn cho các quốc gia láng giềng.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh Tổng thống Trump vẫn đang cân nhắc kỹ lưỡng mọi kịch bản.

“Chỉ Tổng thống mới biết bước đi tiếp theo của mình là gì”, bà nói.

Tại cuộc họp báo ngày 15/1, bà Leavitt cũng bác bỏ nhiều thông tin dựa trên nguồn ẩn danh, cho rằng đó chỉ là những suy đoán về suy nghĩ của Tổng thống, đồng thời khẳng định ông Trump đang “xem xét toàn bộ các lựa chọn”.

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam về tình hình Iran

Trước tình hình căng thẳng leo thang ở Iran, Bộ Ngoại giao vừa khuyến cáo công dân Việt Nam không đến Iran vào thời điểm hiện tại nếu không có việc cần thiết.

13 giờ trước

Israel và 4 nước Arab thuyết phục Tổng thống Mỹ không tấn công Iran

Lãnh đạo Chính phủ Israel và 4 nước Arab, đã thuyết phục Tổng thống Mỹ Trump không tiến hành cuộc tấn công vào Iran, góp phần hạ nhiệt bầu không khí chiến tranh ngột ngạt đang bao trùm toàn Trung Đông.

13 giờ trước

Nga chỉ trích Mỹ về vấn đề Venezuela, Iran và Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov chỉ trích Mỹ đang tự tay phá hủy hệ thống quốc tế do chính mình gây dựng khi tiến hành chiến dịch tại Venezuela và đe dọa quân sự Iran.

33:1968 hôm qua

Vấn đề Trung Đông

Phương Linh

