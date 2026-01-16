Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Israel và 4 nước Arab thuyết phục Tổng thống Mỹ không tấn công Iran

  • Thứ sáu, 16/1/2026 07:01 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Lãnh đạo Chính phủ Israel và 4 nước Arab, đã thuyết phục Tổng thống Mỹ Trump không tiến hành cuộc tấn công vào Iran, góp phần hạ nhiệt bầu không khí chiến tranh ngột ngạt đang bao trùm toàn Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Theo báo chí Israel, một quan chức cấp cao của Mỹ xác nhận rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 14/1 đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump hoãn lại đòn tập kích vào Iran. Nguồn tin cho biết động thái được Thủ tướng Israel đưa ra trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ vào đúng ngày ông Trump thông báo việc giết hại người biểu tình ở Iran đã dừng lại, tạm đình lại quyết định tấn công vào Iran. Mặc dù vậy, các nguồn tin Israel đồng thời khẳng định phương án tấn công của Mỹ vào Iran chưa bị loại bỏ và giới chức Mỹ vẫn đang tiếp tục đánh giá tình hình để đưa ra quyết định phù hợp.

Trước đó, các nguồn tin Vùng Vịnh và khu vực cho biết quan chức cấp cao của 4 nước A rập là Qatar, Saudi Arabia, Oman và Ai Cập, những ngày qua cũng đã liên tục hối thúc Chính quyền Mỹ không tấn công vào Iran, do lo ngại bước đi này có thể làm bùng phát một cuộc xung đột lan rộng toàn khu vực. Tuy nhiên, các nguồn tin không nói rõ động thái vận động của 4 nước A rập được tiến hành một cách riêng rẽ, hay có sự phối hợp với nhau. Chính giới các nước liên quan, cũng chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Nguy cơ Mỹ can thiệp quân sự vào Iran cùng các vấn đề liên quan, là chủ đề nhận được sự quan tâm hàng đầu của dư luận khu vực những ngày này. Một số quốc gia đã khuyến cáo công dân lập tức rời khỏi Iran, trong khi nhiều hãng hàng không khu vực tạm thời đình chỉ bay đến và đi từ quốc gia Hồi giáo.

Về phía Iran, giới chức nước này hôm qua tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn cục diện tại đất nước. Quyết định đóng cửa không phận Iran đối với các chuyến bay thương mại từ đêm 14/1, cũng đã được dỡ bỏ.

  • Ai Cập

    Ai Cập
    • Diện tích: 1.010.407 km2
    • Dân số: 97,55 triệu (World Bank, 2017)
    • GDP: 235,37 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Bảng Ai Cập
    • Mã điện thoại: +20
    • Thủ đô: Cairo
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Iran

    Iran
    • Thủ đô: Tehran
    • Diện tích: 1.745.200 km2
    • Dân số: 81,16 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 439,51 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Rial Iran
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư

Ong Trump thanh lap 'Hoi dong Hoa binh' cho Gaza hinh anh

Ông Trump thành lập 'Hội đồng Hòa bình' cho Gaza

53 phút trước 19:21 16/1/2026

0

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thành lập “Hội đồng Hòa bình” cho Gaza, bước then chốt trong giai đoạn hai của kế hoạch nhằm chấm dứt xung đột kéo dài tại vùng lãnh thổ này.

Ban than ty phu 'xui' ong Trump mua Greenland hinh anh

Bạn thân tỷ phú 'xúi' ông Trump mua Greenland

1 giờ trước 19:13 16/1/2026

0

Tỷ phú Ronald Lauder, người thừa kế đế chế mỹ phẩm Estée Lauder, là bạn thân lâu năm của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Năm 2018, ông Lauder là người đầu tiên đề xuất ý tưởng về Greenland với ông Trump.

