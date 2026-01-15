Nga chỉ trích Mỹ về vấn đề Venezuela, Iran và Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov chỉ trích Mỹ đang tự tay phá hủy hệ thống quốc tế do chính mình gây dựng khi tiến hành chiến dịch tại Venezuela và đe dọa quân sự Iran.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov dự họp báo sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quan hệ quốc tế và Thương mại Namibia Selma Ashipala-Musavyi tại Moscow, Nga, ngày 14/1. Ảnh: Reuters.

Ông Lavrov nhận định những hành động gần đây cho thấy Mỹ đang phá vỡ trật tự quốc tế vốn được thiết lập suốt nhiều năm với sự góp sức của chính mình. Ông cho rằng trật tự này, cùng với tiến trình toàn cầu hóa, đang bị "xả trôi" và rơi vào cảnh phân mảnh.

Ngoại trưởng Nga cũng chỉ trích việc Mỹ từ bỏ những nguyên tắc lâu đời đang làm tổn hại hình ảnh của chính Washington. “Cách hành xử này khiến các đồng nghiệp Mỹ trở nên không đáng tin cậy”, ông Lavrov nhấn mạnh.

“Chúng ta đang nói đến một sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế”, ông Lavrov nhấn mạnh. Ngoại trưởng Nga khẳng định Moscow vẫn cam kết thực hiện các thỏa thuận đã ký với Venezuela.

Liên quan đến các đe dọa của Mỹ nhằm vào Iran, ông Lavrov nói Nga tiếp tục hợp tác với Tehran để thực thi các thỏa thuận song phương, đồng thời nhấn mạnh không quốc gia nào có thể làm thay đổi quan hệ giữa Nga và Iran.

Ông Lavrov đánh giá các tuyên bố của nhiều chính trị gia châu Âu coi lệnh ngừng bắn là ưu tiên hàng đầu trong giải quyết xung đột tại Ukraine thực chất là động thái “câu giờ”.

Phát biểu của ông Lavrov được đưa ra tại cuộc họp báo ngày 14/1, ngay sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Namibia Selma Ashipala-Musavyi tại Moscow (Nga).

Theo TASS, ông Lavrov cho biết các nước châu Âu liên tục nhấn mạnh yêu cầu về một lệnh đình chiến hoặc lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày.

“Họ liên tục lặp lại rằng ưu tiên hàng đầu hiện nay là một lệnh đình chiến, một thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày. Tất nhiên, điều này không nghiêm túc, dù chúng tôi sẵn sàng đối thoại. Khi họ cho rằng mọi thứ khác ngoài lệnh ngừng bắn đều là thứ yếu, mục tiêu của họ đã quá rõ ràng, đó là “câu giờ””, Ngoại trưởng Nga nói.

Ông Lavrov cho biết Moscow sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine, nhưng nhấn mạnh việc nói đến một lệnh ngừng bắn trước khi đạt được thỏa thuận hòa bình toàn diện “đơn giản là sự thiếu nghiêm túc”.

Theo Bloomberg, ông Lavrov xác nhận Đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump, đang muốn trở lại Moscow để gặp Tổng thống Vladimir Putin.

Ngoại trưởng Nga khẳng định Tổng thống Putin đã nhiều lần cho biết ông sẵn sàng cho các cuộc thảo luận nghiêm túc về vấn đề giải quyết xung đột tại Ukraine.

Theo ông Lavrov, sẽ rất hữu ích nếu Washington thông tin cho Moscow về những đề xuất hòa bình mới nhất liên quan đến Ukraine, thay vì chỉ đưa ra các ý tưởng mang tính tạm thời như một lệnh ngừng bắn riêng lẻ.