Nga bác tin hoãn họp với Mỹ, tố báo chí phương Tây thiếu trung thực

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 21/10 bày tỏ sự ngạc nhiên khi hay tin từ truyền thông Mỹ rằng hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ sắp tới có thể bị hoãn.

Ngoại trưởng Nga Lavrov. Ảnh: Anadolu Agency

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moscow, ông Lavrov cho biết nhiều hãng truyền thông phương Tây, bao gồm cả CNN, “vốn nổi tiếng là thiếu trung thực”.

"Tôi rất ngạc nhiên khi đọc được thông tin trên kênh truyền hình Mỹ CNN cho rằng cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump có thể bị trì hoãn. Lý do được đưa ra là sau cuộc trao đổi với Thượng nghị sĩ Marco Rubio hôm 21/10, các quan chức Mỹ đã kết luận rằng lập trường của Nga hầu như không thay đổi so với trước và vẫn nằm trong phạm vi những yêu cầu tối đa ban đầu của họ", ông nói.

Ông Lavrov cũng chỉ trích truyền thông Mỹ vì lựa chọn “những khẩu hiệu đơn giản” thay vì thực hiện phân tích nghiêm túc và có chiều sâu.

Ngày 16/10, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Vladimir Putin, Tổng thống Donald Trump đã công bố kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Budapest trong vòng 2 tuần tới. Ông Yury Ushakov, trợ lý đối ngoại của Tổng thống Nga, cho biết Moscow và Washington sẽ nhanh chóng bắt đầu các bước chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh mới, có khả năng diễn ra tại thủ đô của Hungary.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lưu ý, ông đã có cuộc trao đổi sâu rộng với Thượng nghị sĩ Marco Rubio vào ngày hôm trước. Trong cuộc điện đàm, hai bên tái khẳng định cam kết thực hiện những thỏa thuận mà lãnh đạo Nga - Mỹ đã đạt được.

“Chúng tôi tái khẳng định quyết tâm vững chắc trong việc thúc đẩy tiến trình dựa trên những hiểu biết và thỏa thuận đã được Tổng thống Putin và Tổng thống Trump nhất trí, chủ yếu trong cuộc gặp tại Alaska và qua các cuộc điện đàm sau đó”, ông Lavrov nói.

Ông Lavrov cũng cho biết đã cùng ông Rubio trao đổi về cách thức chuẩn bị tốt nhất cho một cuộc gặp cấp cao tiềm năng dự kiến diễn ra tại Budapest theo đề xuất từ phía Tổng thống Trump.

Nhà ngoại giao Nga cho rằng điều quan trọng nhất không phải là địa điểm hay thời điểm, mà là đảm bảo hai bên đạt được tiến triển trong khi giải quyết những thách thức chung. Ngoại trưởng Mỹ cho hay, ông đã đồng ý với ông Rubio về việc duy trì đối thoại liên tục thông qua các cuộc điện đàm để đánh giá tốt hơn tình hình hiện tại và xác định hướng hành động đúng đắn.