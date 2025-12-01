Nga tuyên bố châu Âu tự loại mình khỏi hòa đàm Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng các nước châu Âu đã tự rút khỏi tiến trình đàm phán về Ukraine sau khi không thực hiện những cam kết trước đó, theo TASS.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Pavel Zarubin, ông Lavrov nói rằng châu Âu “không thực hiện thỏa thuận đầu tiên” đạt được vào tháng 2/2014 nhằm giải quyết khủng hoảng Ukraine. Theo ông, ngay sau khi văn kiện được ký, phe đối lập đã chiếm các tòa nhà chính phủ nhưng châu Âu “không làm gì”.

Ngoại trưởng Nga cũng cáo buộc các nước châu Âu không thực thi Thỏa thuận Minsk, và cho rằng điều tương tự lặp lại vào tháng 4/2022, khi các thỏa thuận đạt được tại Istanbul “bị phá vỡ theo chỉ thị của cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson”, trong khi châu Âu “không phản đối mà thậm chí còn hoan nghênh”.

Ông Lavrov cho biết hiện “hầu như không có thảo luận” nào về khả năng châu Âu tham gia đàm phán liên quan tới Ukraine.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga chỉ đang trao đổi với Mỹ về vấn đề Ukraine.

Còn theo Guardian, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/11 cho biết có “khả năng cao” sẽ đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine sau vòng đàm phán mới nhất giữa Washington và Kyiv, trong bối cảnh đặc phái viên của ông chuẩn bị sang Nga để tiếp tục thảo luận.

Các cuộc trao đổi nhiều giờ tại Florida giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và phái đoàn Ukraine được hai bên đánh giá là “hiệu quả”. Tuy nhiên, ông Rubio cho biết vẫn “còn nhiều việc phải làm”. Một thành viên trong phái đoàn Kyiv mô tả các cuộc thương lượng là “không dễ dàng”.

Kết quả vòng đàm phán này mở đường cho chuyến thăm Moscow của đặc phái viên Steve Witkoff, người dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 2/12 để thảo luận về vấn đề Ukraine.

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh các cuộc trao đổi ở Florida “rất hiệu quả” nhưng “vẫn còn nhiều việc phải hoàn tất”. “Chúng tôi thực tế về mức độ khó khăn, nhưng vẫn lạc quan,” ông nói.