Ông Trump hé lộ 'cơ hội lớn' chấm dứt xung đột Ukraine

Sau cuộc họp cấp cao ở Florida, ông Trump tuyên bố có “cơ hội lớn” đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột Ukraine, dù giới ngoại giao Mỹ cảnh báo tiến trình vẫn mong manh và phụ thuộc nhiều vào Nga.

Ông Trump bày tỏ lạc quan về cơ hội chấm dứt chiến sự tại Ukraine sau cuộc đàm phán Mỹ - Ukraine ngày 30/11. Ảnh: Reuters.

“Đàm phán đang tiến triển, và tiến triển khá tốt”, ông Trump nói với báo giới về cuộc đàm phán hòa bình chấm dứt xung đột Ukraine ở Floria ngày 30/11 trên chuyên cơ Không lực Một.

“Tôi nghĩ chúng ta có cơ hội lớn để đạt được một thỏa thuận”, ông nhấn mạnh.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mô tả tiến trình đàm phán hòa bình là “mong manh”, đồng thời khẳng định Nga sẽ đóng vai trò then chốt trong bất kỳ thỏa thuận nào.

“Vấn đề này rất phức tạp. Có rất nhiều yếu tố tác động, và rõ ràng còn một bên khác là Nga phải tham gia vào phương trình này”, ông Rubio nói sau cuộc họp có sự tham dự của đặc phái viên Steve Witkoff và con rể ông Trump, Jared Kushner.

Ngoại trưởng Rubio mô tả cuộc họp tại Miami là “rất hiệu quả và hữu ích, nơi chúng tôi đã đạt thêm một số tiến triển”, nhưng cảnh báo vẫn còn nhiều việc phía trước. Ông cho biết nỗ lực ngoại giao của chính quyền sẽ được đẩy mạnh trong tuần này.

Theo nguồn tin của CNN, đặc phái viên Witkoff sẽ đến Moscow vào ngày 1/12 và dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Rubio tiết lộ phía Mỹ đã “có liên hệ ở nhiều mức độ với phía Nga” và “hiểu khá rõ lập trường của họ”.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết các nhóm đàm phán không chỉ tập trung vào điều kiện chấm dứt xung đột mà còn “tạo ra các điều khoản giúp Ukraine thịnh vượng về lâu dài”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gặp Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine Rustem Umerov và các thành viên khác của phái đoàn Ukraine tại Hallandale Beach, Florida (Mỹ) ngày 30/11. Ảnh: Reuters.

Trước cuộc họp, ông Rubio nhấn mạnh mục tiêu của đàm phán là xây dựng “lộ trình để Ukraine duy trì chủ quyền, độc lập và phát triển”.

Trưởng đoàn Ukraine, ông Rustem Umerov, nhận định cuộc gặp “hiệu quả và thành công”, đồng thời kế thừa những tiến triển đạt được trong vòng đàm phán Mỹ - Ukraine trước đó tại Geneva.

“Mục tiêu của chúng tôi là một Ukraine mạnh mẽ và thịnh vượng. Chúng tôi đã bàn thảo mọi vấn đề quan trọng, và phía Mỹ ủng hộ hết mức”, Umerov nói.

Cuộc đàm phán vào ngày 30/11 chứng kiến sự thay đổi lãnh đạo phái đoàn Ukraine. Ông Umerov - Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine - được bổ nhiệm làm trưởng đoàn sau khi Chánh văn phòng Tổng thống, ông Andriy Yermak, từ chức hôm 27/11 giữa một bê bối tham nhũng.

Hiện phía Ukraine cho biết nước này tìm kiếm các đảm bảo an ninh quốc tế và một lệnh ngừng bắn dựa trên đường ranh giới hiện tại. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Putin không tỏ dấu hiệu sẵn sàng nhượng bộ, khẳng định chiến sự “chỉ kết thúc khi quân đội Ukraine rút khỏi các vùng lãnh thổ họ đang nắm giữ”.

Tuần trước tại Geneva, ông Rubio đã gặp đoàn đàm phán Ukraine, nơi bản kế hoạch 28 điểm do Witkoff và Kirill Dmitriev - lãnh đạo quỹ đầu tư quốc gia Nga và đặc phái viên của Điện Kremlin - soạn thảo được chỉnh sửa đáng kể.

Trợ lý của ông Putin, ông Yuri Ushakov, cho biết tuần trước phía Nga đã nhận được bản cập nhật của kế hoạch.

“Đây không phải tài liệu chính thức, nhưng chúng tôi đã có bản đó. Chúng tôi chưa thảo luận với ai vì các điểm trong tài liệu đòi hỏi phân tích và thảo luận nghiêm túc”, ông Ushakov nói.