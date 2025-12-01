Kết quả đàm phán hòa bình Ukraine ở Floria

Quan chức Mỹ và Ukraine đã có cuộc đàm phán mà cả hai phía đều gọi là hiệu quả vào ngày 30/11 về một thỏa thuận hòa bình với Liên bang Nga.





Hãng tin Reuters của Anh ngày 1/12 cho biết Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bày tỏ lạc quan về tiến triển trong đàm phán với Ukraine ở Florida dù vẫn còn nhiều thách thức trong việc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài hơn 3 năm.

Phát biểu tại Florida, nơi diễn ra cuộc đàm phán, Ngoại trưởng Rubio nói: “Chúng tôi tiếp tục thực tế về mức độ khó khăn của vấn đề này, nhưng lạc quan, đặc biệt khi chúng tôi đã đạt được tiến triển. Tôi nghĩ có một tầm nhìn chung rằng điều này không chỉ là chấm dứt chiến tranh… mà còn là bảo đảm tương lai của Ukraine - một tương lai mà chúng tôi hy vọng sẽ thịnh vượng hơn bao giờ hết”.

Ông Rubio cho rằng mục tiêu là tạo ra một lộ trình đảm bảo Ukraine vẫn có chủ quyền và độc lập. Các cuộc thảo luận diễn ra sau khoảng hai tuần thương lượng bắt đầu với một khuôn khổ hòa bình do Mỹ đề xuất. Những người chỉ trích cho rằng kế hoạch hoà bình ban đầu nghiêng về phía Liên bang Nga, quốc gia đã triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine năm 2022.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump, ông Jared Kushner, cũng có mặt đại diện phía Mỹ. Ông Witkoff dự kiến sẽ gặp phía Liên bang Nga vào cuối tuần này.

“Có rất nhiều yếu tố chuyển động, và rõ ràng còn một bên khác phải tham gia vào phương trình. Điều đó sẽ tiếp tục vào cuối tuần này khi ông Witkoff tới Moskva”, Ngoại trưởng Rubio cho biết thêm.

Theo Reuters, Tổng thống Trump đã bày tỏ sự thất vọng vì chưa thể chấm dứt cuộc chiến. Ông từng cam kết khi tranh cử rằng có thể làm điều đó trong một ngày và nói rằng mình ngạc nhiên vì vấn đề lại khó như vậy, dù ông cho rằng mình có mối quan hệ tốt với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Nhóm của Tổng thống Trump được cho là đã gây sức ép buộc Ukraine phải thực hiện các nhượng bộ lớn, bao gồm việc nhường lãnh thổ cho Liên bang Nga.

Cuộc đàm phán vào ngày 30/11 chứng kiến sự thay đổi lãnh đạo phái đoàn Ukraine. Trưởng đoàn đàm phán mới, Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Rustem Umerov, dẫn đầu phái đoàn Kyiv sau khi trưởng đoàn cũ Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky, từ chức vào ngày 28/11 trong bối cảnh bê bối tham nhũng trong nước.

Khi cuộc gặp bắt đầu, ông Umerov cảm ơn Mỹ và các quan chức Mỹ vì sự hỗ trợ.

“Mỹ đang lắng nghe chúng tôi, Mỹ đang hỗ trợ chúng tôi, Mỹ đang đồng hành cùng chúng tôi”, ông Umerov nói bằng tiếng Anh. Sau cuộc họp, Trưởng đoàn Ukraine cho rằng cuộc đàm phán rất hiệu quả.

Ông Umerov nói: “Chúng tôi đã thảo luận tất cả những vấn đề quan trọng đối với Ukraine, đối với người dân Ukraine và Mỹ đã hỗ trợ hết sức”.

Cuộc đàm phán hôm 30/11 diễn ra gần Miami tại một câu lạc bộ tư nhân, Shell Bay, do công ty bất động sản của ông Witkoff phát triển.

Tổng thống Zelensky nói rằng ông kỳ vọng các kết quả từ những cuộc gặp trước ở Geneva (Thuỵ Sĩ) sẽ được “thống nhất hoàn chỉnh” trong ngày 30/11.

Trước đó vào hôm 23/11 tại Geneva, Ukraine đã trình bày một đề xuất phản biện đối với các phương án do Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll nêu ra với các lãnh đạo tại Kyiv cách đây khoảng hai tuần.

Giới lãnh đạo Ukraine, đang đối mặt với khủng hoảng chính trị trong nước do cuộc điều tra tham nhũng lớn trong lĩnh vực năng lượng, đang tìm cách chống lại các điều khoản có lợi cho Moskva trong bối cảnh các lực lượng của Liên bang Nga tiếp tục tiến ở tiền tuyến.

Tuần trước, Tổng thống Zelensky cảnh báo người dân Ukraine - những người đang chịu cảnh mất điện diện rộng do các cuộc không kích của Liên bang Nga vào hệ thống năng lượng - rằng đất nước đang ở thời điểm khó khăn nhất nhưng cam kết sẽ không ký một thỏa thuận tồi.

“Như người dự báo thời tiết nói, việc dự đoán luôn khó khăn bởi khí quyển là một hệ thống hỗn loạn, nơi những thay đổi nhỏ có thể dẫn đến hệ quả lớn”, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Ukraine, Sergiy Kyslytsya - cũng là thành viên phái đoàn - viết trên nền tảng mạng xã hội X từ Miami vào ngày 30/11.