Mỹ cảnh báo Iran tại Liên Hợp Quốc

Tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Mỹ đã phát đi cảnh báo cứng rắn đối với Iran, tuyên bố “mọi lựa chọn đều được đặt lên bàn” giữa lúc Tehran bị cáo buộc đàn áp biểu tình.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Iran theo yêu cầu của Mỹ tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York (Mỹ) ngày 15/1. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 15/1 (giờ địa phương), Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Mike Waltz khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump “là người hành động, không phải chỉ nói suông”, đồng thời nhấn mạnh Washington sẵn sàng áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm chấm dứt bạo lực, AP cho biết.

Tuyên bố của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang, dù Tổng thống Trump gần đây phát tín hiệu có thể hạ nhiệt khi cho rằng tình trạng bạo lực tại Iran “dường như đang chấm dứt”.

Theo một nguồn tin ngoại giao, trong vòng 48 giờ trước phiên họp, các quan chức cấp cao từ Ai Cập, Oman, Saudi Arabia và Qatar đã liên tục bày tỏ lo ngại với Tổng thống Trump rằng bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ cũng có thể gây xáo trộn nghiêm trọng nền kinh tế toàn cầu và làm gia tăng bất ổn tại Trung Đông.

Về phía Iran, Phó Đại sứ Hossein Darzi phản bác mạnh mẽ các cáo buộc, cho rằng Mỹ đang “can dự trực tiếp vào việc kích động bất ổn tại Iran”. Ông cáo buộc Washington lợi dụng chiêu bài nhân quyền để biện minh cho các kế hoạch gây bất ổn chính trị và can thiệp quân sự.

Ông Gholamhossein Darzi, Phó Đại diện Thường trực hiện tại của Iran tại Liên Hợp Quốc, phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Iran theo yêu cầu của Mỹ tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York (Mỹ) ngày 15/1. Ảnh: Reuters.

Phiên họp khẩn ngày 15/1 được tổ chức theo đề nghị của Mỹ, với sự tham dự của hai nhà bất đồng chính kiến Iran là Masih Alinejad và Ahmad Batebi. Những lời chứng trực tiếp của họ đã gây chấn động Hội đồng Bảo an.

Các đoạn video về biểu tình tại Iran gần đây không còn xuất hiện, cho thấy phong trào phản đối đã bị dập tắt phần lớn dưới sự hiện diện của lực lượng an ninh. Tại thủ đô Tehran, nhân chứng cho biết tiếng súng từng vang lên nhiều đêm liền nay đã lắng xuống, đường phố không còn dấu vết đụn lửa hay đổ nát.

Theo Cơ quan Tin tức các nhà hoạt động nhân quyền Iran có trụ sở tại Mỹ, số người thiệt mạng đã lên tới ít nhất 2.677 người và nhiều khả năng còn tiếp tục tăng. Con số này vượt xa mọi đợt biểu tình hay bất ổn tại Iran trong nhiều thập kỷ. Do hạn chế thông tin, các số liệu hiện chưa thể được kiểm chứng độc lập.

Cùng ngày, Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào một số quan chức cấp cao Iran bị cáo buộc chỉ đạo đàn áp biểu tình. Nhóm G7 và Liên minh châu Âu cũng phát tín hiệu sẽ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt nhằm gia tăng sức ép lên chính quyền Tehran.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU đang cân nhắc siết chặt các biện pháp trừng phạt nhằm “thúc đẩy thay đổi và chấm dứt tình trạng hiện nay” tại Iran, trong khi Washington tiếp tục để ngỏ khả năng hành động mạnh hơn nếu bạo lực không chấm dứt.