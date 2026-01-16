Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Mỹ cảnh báo Iran tại Liên Hợp Quốc

  • Thứ sáu, 16/1/2026 10:49 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Mỹ đã phát đi cảnh báo cứng rắn đối với Iran, tuyên bố “mọi lựa chọn đều được đặt lên bàn” giữa lúc Tehran bị cáo buộc đàn áp biểu tình.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Iran theo yêu cầu của Mỹ tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York (Mỹ) ngày 15/1. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 15/1 (giờ địa phương), Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Mike Waltz khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump “là người hành động, không phải chỉ nói suông”, đồng thời nhấn mạnh Washington sẵn sàng áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm chấm dứt bạo lực, AP cho biết.

Tuyên bố của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang, dù Tổng thống Trump gần đây phát tín hiệu có thể hạ nhiệt khi cho rằng tình trạng bạo lực tại Iran “dường như đang chấm dứt”.

Theo một nguồn tin ngoại giao, trong vòng 48 giờ trước phiên họp, các quan chức cấp cao từ Ai Cập, Oman, Saudi Arabia và Qatar đã liên tục bày tỏ lo ngại với Tổng thống Trump rằng bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ cũng có thể gây xáo trộn nghiêm trọng nền kinh tế toàn cầu và làm gia tăng bất ổn tại Trung Đông.

Về phía Iran, Phó Đại sứ Hossein Darzi phản bác mạnh mẽ các cáo buộc, cho rằng Mỹ đang “can dự trực tiếp vào việc kích động bất ổn tại Iran”. Ông cáo buộc Washington lợi dụng chiêu bài nhân quyền để biện minh cho các kế hoạch gây bất ổn chính trị và can thiệp quân sự.

Iran anh 1

Ông Gholamhossein Darzi, Phó Đại diện Thường trực hiện tại của Iran tại Liên Hợp Quốc, phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Iran theo yêu cầu của Mỹ tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York (Mỹ) ngày 15/1. Ảnh: Reuters.

Phiên họp khẩn ngày 15/1 được tổ chức theo đề nghị của Mỹ, với sự tham dự của hai nhà bất đồng chính kiến Iran là Masih Alinejad và Ahmad Batebi. Những lời chứng trực tiếp của họ đã gây chấn động Hội đồng Bảo an.

Các đoạn video về biểu tình tại Iran gần đây không còn xuất hiện, cho thấy phong trào phản đối đã bị dập tắt phần lớn dưới sự hiện diện của lực lượng an ninh. Tại thủ đô Tehran, nhân chứng cho biết tiếng súng từng vang lên nhiều đêm liền nay đã lắng xuống, đường phố không còn dấu vết đụn lửa hay đổ nát.

Theo Cơ quan Tin tức các nhà hoạt động nhân quyền Iran có trụ sở tại Mỹ, số người thiệt mạng đã lên tới ít nhất 2.677 người và nhiều khả năng còn tiếp tục tăng. Con số này vượt xa mọi đợt biểu tình hay bất ổn tại Iran trong nhiều thập kỷ. Do hạn chế thông tin, các số liệu hiện chưa thể được kiểm chứng độc lập.

Cùng ngày, Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào một số quan chức cấp cao Iran bị cáo buộc chỉ đạo đàn áp biểu tình. Nhóm G7 và Liên minh châu Âu cũng phát tín hiệu sẽ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt nhằm gia tăng sức ép lên chính quyền Tehran.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU đang cân nhắc siết chặt các biện pháp trừng phạt nhằm “thúc đẩy thay đổi và chấm dứt tình trạng hiện nay” tại Iran, trong khi Washington tiếp tục để ngỏ khả năng hành động mạnh hơn nếu bạo lực không chấm dứt.

Ông Trump hoãn kế hoạch tấn công Iran vào phút chót

Kế hoạch tấn công Iran của Mỹ được cho là đã bị hoãn lại sau sức ép ngoại giao khu vực, khi Washington nhận tín hiệu bạo lực lắng xuống nhưng vẫn để ngỏ các lựa chọn cứng rắn.

12 giờ trước

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam về tình hình Iran

Trước tình hình căng thẳng leo thang ở Iran, Bộ Ngoại giao vừa khuyến cáo công dân Việt Nam không đến Iran vào thời điểm hiện tại nếu không có việc cần thiết.

13 giờ trước

Israel và 4 nước Arab thuyết phục Tổng thống Mỹ không tấn công Iran

Lãnh đạo Chính phủ Israel và 4 nước Arab, đã thuyết phục Tổng thống Mỹ Trump không tiến hành cuộc tấn công vào Iran, góp phần hạ nhiệt bầu không khí chiến tranh ngột ngạt đang bao trùm toàn Trung Đông.

13 giờ trước

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

Phương Linh

Iran Donald Trump Ai Cập Mỹ Pháp Liên Hợp Quốc Trung Đông Iran Hội đồng Bảo an Mỹ ông Trump biểu tình Liên Hợp Quốc đàn áp

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Hội đồng Bảo an LHQ

    Hội đồng Bảo an là một trong 6 cơ quan chính của Liên Hợp Quốc được quy định trong Hiến chương Liên Hợp Quốc. Trách nhiệm chính của Hội đồng Bảo an là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Các thành viên sẽ nhóm họp bất kỳ khi nào hòa bình bị đe dọa.

    • Thành lập: 1946
    • Thành viên: 15
    • Trụ sở: New York, Mỹ

  • Ai Cập

    Ai Cập
    • Diện tích: 1.010.407 km2
    • Dân số: 97,55 triệu (World Bank, 2017)
    • GDP: 235,37 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Bảng Ai Cập
    • Mã điện thoại: +20
    • Thủ đô: Cairo
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Iran

    Iran
    • Thủ đô: Tehran
    • Diện tích: 1.745.200 km2
    • Dân số: 81,16 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 439,51 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Rial Iran
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư

Đọc tiếp

Ong Trump thanh lap 'Hoi dong Hoa binh' cho Gaza hinh anh

Ông Trump thành lập 'Hội đồng Hòa bình' cho Gaza

54 phút trước 19:21 16/1/2026

0

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thành lập “Hội đồng Hòa bình” cho Gaza, bước then chốt trong giai đoạn hai của kế hoạch nhằm chấm dứt xung đột kéo dài tại vùng lãnh thổ này.

Ban than ty phu 'xui' ong Trump mua Greenland hinh anh

Bạn thân tỷ phú 'xúi' ông Trump mua Greenland

1 giờ trước 19:13 16/1/2026

0

Tỷ phú Ronald Lauder, người thừa kế đế chế mỹ phẩm Estée Lauder, là bạn thân lâu năm của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Năm 2018, ông Lauder là người đầu tiên đề xuất ý tưởng về Greenland với ông Trump.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý