Ông Trump thu 1 tỷ USD các nước muốn có ghế trong Hội đồng Hòa bình

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đề nghị các quốc gia muốn có một ghế thường trực trong Hội đồng Hòa bình do nhà lãnh đạo này đề xuất, phải đóng góp tối thiểu 1 tỷ USD.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., ngày 20/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo bản dự thảo điều lệ của Hội đồng Hòa bình mà Bloomberg tiếp cận được, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ giữ vai trò chủ tịch đầu tiên và có quyền quyết định quốc gia nào được mời tham gia.

Các quyết định sẽ được thông qua theo nguyên tắc đa số, mỗi quốc gia thành viên có một phiếu, song tất cả đều phải được chủ tịch phê chuẩn.

Bên cạnh đó, dự thảo có đoạn: “Mỗi quốc gia thành viên sẽ đảm nhiệm nhiệm kỳ không quá ba năm kể từ thời điểm Hiến chương này có hiệu lực, và có thể được gia hạn theo quyết định của Chủ tịch. Quy định về nhiệm kỳ ba năm sẽ không áp dụng đối với các quốc gia thành viên đóng góp trên 1 tỷ USD cho Hội đồng Hòa bình trong năm đầu tiên kể từ khi Hiến chương có hiệu lực”.

Theo Hiến chương, Hội đồng Hòa bình được mô tả là “tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy ổn định, khôi phục nền quản trị đáng tin cậy và thượng tôn pháp luật, đồng thời bảo đảm nền hòa bình bền vững tại những khu vực bị ảnh hưởng hoặc đang bị đe dọa bởi xung đột”. Hội đồng Hòa bình sẽ chính thức được thành lập khi có ba quốc gia thành viên chấp thuận Hiến chương.

Hội đồng Hòa bình sẽ triệu tập các cuộc họp biểu quyết ít nhất mỗi năm một lần, đồng thời có thể tổ chức thêm vào những thời điểm và địa điểm khác mà Chủ tịch cho là phù hợp. Chương trình nghị sự của các cuộc họp phải được Chủ tịch phê duyệt. Bên cạnh đó, Hội đồng Hòa bình sẽ duy trì các cuộc họp định kỳ không biểu quyết với Ban điều hành; những cuộc họp này sẽ được tổ chức tối thiểu mỗi quý một lần.

Ông Trump cũng sẽ có quyền bãi nhiệm thành viên, tuy nhiên quyết định này có thể bị phủ quyết nếu hai phần ba số quốc gia thành viên phản đối. Dự thảo điều lệ nêu rõ: “Chủ tịch phải luôn chỉ định người kế nhiệm cho cương vị này”.

Nhà Trắng hiện chưa có bình luận trước yêu cầu của báo chí về những thông tin trên.

Ông Trump đã mời một số nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Argentina Javier Milei và Thủ tướng Canada Mark Carney, tham gia một Hội đồng Hòa bình vì Gaza, dự kiến được thành lập trong khuôn khổ Hội đồng Hòa bình mới do ông đề xuất. Một số quốc gia châu Âu cũng đã được mời tham gia Hội đồng Hòa bình.

Các nhà ngoại giao cho biết, sáng kiến mang tên Hội đồng Hòa bình do Mỹ dẫn dắt, ban đầu nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza, sau đó sẽ được mở rộng để xử lý các cuộc xung đột ở những nơi khác.

Bản thân Tổng thống Donald Trump trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Reuters (Anh) vào tháng 1 đã tiết lộ: “Theo quan điểm của tôi, mọi việc sẽ bắt đầu từ Gaza, rồi sau đó giải quyết các cuộc xung đột khi chúng phát sinh”.

Khi được hỏi về mục tiêu của sáng kiến, ông Trump nói đó là những trường hợp “như các quốc gia đang lao vào chiến tranh với nhau”.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 16/1, Nhà Trắng đã công bố một “Uỷ ban Điều hành Gaza” riêng biệt có nhiệm vụ hỗ trợ bộ máy kỹ trị, trong đó gồm Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, Điều phối viên tiến trình hòa bình Trung Đông của Liên hợp quốc Sigrid Kaag, Bộ trưởng Hợp tác quốc tế Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Reem Al-Hashimy và tỷ phú người Israel - Síp Yakir Gabay.

Các thành viên khác trong “Uỷ ban Điều hành Gaza” còn có Ngoại trưởng Marco Rubio, đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff, con rể của Tổng thống Trump là Jared Kushner, cùng cựu Thủ tướng Anh Tony Blair

“Uỷ ban Điều hành Gaza” sẽ hoạt động dưới Hội đồng Hòa bình. Tuy nhiên, Hội đồng Hòa bình sẽ đóng vai trò mang tính biểu tượng nhiều hơn, với “Uỷ ban Điều hành Gaza” đóng vai trò là cánh tay điều hành của nó.

Kế hoạch này nhanh chóng vấp phải chỉ trích từ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người cho rằng các chi tiết chưa hề được trao đổi hay phối hợp với phía Israel. Ngày 17/1, văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố: "Thông báo về thành phần của Ban Điều hành Gaza, trực thuộc Hội đồng Hòa bình, không được phối hợp với Israel và đi ngược lại chính sách của Israel. Thủ tướng đã chỉ thị Bộ trưởng Ngoại giao liên hệ với Ngoại trưởng Mỹ về vấn đề này".