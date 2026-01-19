Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói châu Âu ‘yếu đuối’

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng sự “yếu đuối” của châu Âu khiến Washington cần kiểm soát Greenland để bảo đảm ổn định toàn cầu.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington DC, Mỹ, ngày 17/12/2025. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trong chương trình Meet the Press của đài NBC ngày 18/1, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói rằng việc Mỹ nắm quyền sở hữu Greenland là yếu tố then chốt trong “ván cờ địa chính trị” với Nga và Trung Quốc.

“Tổng thống Mỹ tin rằng tăng cường an ninh quốc phòng là điều không thể đạt được, nếu Greenland không trở thành một phần của nước Mỹ”, ông Bessent nói.

Sau đó, ông Bessent bình luận thêm: “Mỹ là quốc gia mạnh nhất thế giới. Châu Âu đang cho thấy sự yếu đuối. Trong khi đó, Mỹ thể hiện sức mạnh”.

Theo Guardian, ông Bessent dường như còn liên hệ vấn đề Greenland với việc Mỹ có tiếp tục hỗ trợ Ukraine nữa hay không. Bộ trưởng Tài chính tuyên bố: “Các lãnh đạo châu Âu rồi sẽ phải thay đổi quan điểm. Họ sẽ hiểu rằng họ cần ở dưới chiếc ô an ninh của Mỹ. Điều gì sẽ xảy ra ở Ukraine nếu Mỹ rút lại sự hỗ trợ? Mọi thứ sẽ sụp đổ”.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ đưa ra các phát ngôn này một ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế đối với các nước đồng minh châu Âu phản đối kế hoạch Mỹ kiểm soát Greenland.

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và EU leo thang, Bộ trưởng Tài chính Mỹ tin rằng các lãnh đạo châu Âu cuối cùng sẽ “hiểu ra” và chấp nhận ý tưởng cần để Mỹ kiểm soát Greenland. “Tôi tin người châu Âu sẽ hiểu rằng điều này tốt cho Greenland, tốt cho châu Âu và tốt cho nước Mỹ”, ông Bessent nói.

Ông Bessent cho biết gần đây ông "chưa thảo luận" với Tổng thống Trump về khả năng tiếp tục cân nhắc sử dụng quyền khẩn cấp để dùng vũ lực chiếm Greenland.

Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Rand Paul, nghị sĩ Cộng hòa bang Kentucky và là Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện, chia sẻ với NBC rằng kịch bản đó là “lố bịch” vì không có tình trạng khẩn cấp nào ở Greenland.

Thượng nghị sĩ Tim Kaine, nghị sĩ Dân chủ bang Virginia, thông tin cho NBC biết rằng Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện có thể thúc đẩy một nghị quyết về quyền lực chiến tranh, nhằm hạn chế khả năng sử dụng vũ lực của ông Trump, hoặc một nghị quyết phản đối việc áp thuế.

Không chỉ các nghị sĩ Dân chủ, một số nghị sĩ Cộng hòa cũng công khai bày tỏ lo ngại. Hạ nghị sĩ Mike Turner (đảng Cộng hòa, bang Ohio) cảnh báo chiến thuật áp thuế có thể làm tổn hại quan hệ của Mỹ với các các nước đồng minh trong NATO.

“Đây không phải là nghệ thuật đàm phán. Đây chắc chắn không phải kiểu ngôn ngữ nên dùng khi muốn ai đó trở thành đối tác”, ông Turner chia sẻ với đài CBS.

Tàu HDMS Vaedderen của Hải quân Đan Mạch hoạt động ngoài khơi Nuuk, Greenland, ngày 18/1. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ John Cornyn (đảng Cộng hòa, bang Texas) cho rằng đe dọa áp thuế của ông Trump cũng là một chiến thuật đàm phán.

“Đôi khi ông ấy tin vào sự mơ hồ chiến lược và nói những điều thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng cuối cùng tôi nghĩ sẽ có một thỏa thuận”, ông Cornyn chia sẻ với Fox News.

Một số nghị sĩ khác, trong đó có Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen (đảng Dân chủ, bang Maryland) và Thượng nghị sĩ Ted Cruz (đảng Cộng hòa, bang Texas), đều đề cập tới tài nguyên thiên nhiên của Greenland như một động cơ tiềm tàng cho tham vọng thâu tóm.

Chia sẻ với Fox News, ông Ted Cruz nhấn mạnh khoáng sản của Greenland là một trong những “lợi ích kinh tế to lớn” nếu Mỹ giành được vùng lãnh thổ này, bên cạnh vị trí chiến lược. “Việc sở hữu Greenland rõ ràng phục vụ cho lợi ích của Mỹ”, ông nói.

Ngoài ra, trả lời ABC News, nghị sĩ Chris Van Hollen cáo buộc Tổng thống Trump không trung thực khi viện dẫn lý do an ninh quốc gia, cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ chỉ quan tâm đến tài nguyên thiên nhiên của Greenland. “Tổng thống đang nói dối người dân Mỹ khi nói rằng vấn đề Greenland liên quan đến an ninh”, ông Van Hollen nói.