Quốc hội Mỹ có ngăn được TT Trump kiểm soát Greenland?

Một số đảng viên Cộng hòa đã phản ứng trước tham vọng kiểm soát Greenland của ông Trump. Tuy nhiên, họ vẫn đang chờ đợi động thái từ Nhà Trắng để phản ứng phù hợp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy kế hoạch kiểm soát Greenland. Ảnh: Reuters.

Trong động thái hiếm hoi tỏ rõ sự bất đồng với Tổng thống Mỹ Donald Trump, hàng loạt nghị sĩ Cộng hòa đã lên tiếng chỉ trích kế hoạch kiểm soát Greenland.

Hai thượng nghị sĩ Cộng hòa Thom Tillis và Lisa Murkowski thậm chí tới thủ đô Copenhagen để trấn an Đan Mạch. Tại đây, các nghị sĩ Mỹ gặp các Thủ tướng Jens-Frederik Nielsen, Ngoại trưởng Lars Loekke Rasmussen, Bộ trưởng Quốc phòng Troels Lund Poulsen và giới nghị sĩ Quốc hội nước chủ nhà.

“Những gì các bạn nghe được là từ nhánh hành pháp”, bà Murkowski nói với báo giới tại Copenhagen, theo Washington Post. “Quốc hội cũng có vai trò”.

“Điều đáng chỉ ra là khi bạn hỏi người dân Mỹ về việc kiểm soát Greenland có phải ý tưởng hay hay không, đa số - khoảng 75% - sẽ nói rằng họ không nghĩ vậy”, bà nói thêm. “Thượng nghị sĩ từ bang Alaska này cũng không nghĩ vậy. Greenland nên được coi là đồng minh, không phải là tài sản của chúng ta”.

Dù vậy, động thái của các nghị sĩ Mỹ có thể là không đủ để kiềm chế ông Trump, nhất là khi ông chủ Nhà Trắng tỏ ra không quan tâm tới vai trò của Quốc hội khi sử dụng vũ lực, cũng như nắm quyền kiểm soát chặt chẽ đối với đảng Cộng hòa.

Đảng Cộng hòa mất bình tĩnh

Ông Trump rất giỏi trong việc sử dụng các biện pháp cưỡng ép, cả công khai lẫn bí mật, để buộc các đảng viên Cộng hòa tuân thủ đường lối của mình. Hôm 14/1, ông Trump đã thành công trong việc ngăn dự luật hạn chế hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela sau khi ông chủ Nhà Trắng và Ngoại trưởng Marco Rubio thuyết phục hai thượng nghị sĩ Cộng hòa đổi ý.

Tuy nhiên, khi cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026 ngày càng đến gần, nhiều đảng viên Cộng hòa có quan điểm trung dung sẽ có thể chống lại tổng thống để bảo vệ bản thân trước cử tri, nhất là khi quan điểm của ông Trump lần này ít được cử tri Mỹ chia sẻ.

Theo khảo sát của CBS News được công bố hôm 18/1, đa số cử tri Mỹ được hỏi - 86% - phản đối ý tưởng kiểm soát Greenland bằng vũ lực. Ngay cả trong số những người thuộc phong trào MAGA, tỷ lệ phản đối cũng lên tới 70%. Trong khi đó, 70% người Mỹ phản đối ý tưởng sử dụng ngân sách liên bang để mua Greenland, so với 30% ủng hộ.

Một cuộc biểu tình phản đối kế hoạch kiểm soát Greenland của ông Trump tại Copenhagen, Đan Mạch hôm 17/1. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, sự chống đối trong đảng Cộng hòa liên quan đến Greenland lớn hơn nhiều so với vấn đề Venezuela. Kể cả những nghị sĩ ít khi chỉ trích ông Trump cũng đã lên tiếng.

Thượng nghị sĩ Mitch McConnel, chủ tịch tiểu ban ngân sách quốc phòng tại Thượng viện Mỹ, tuyên bố động thái của ông Trump sẽ khiến nước Mỹ mất đi lòng tin của các đồng minh trung thành “để đổi lấy sự thay đổi không đáng kể với quyền tiếp cận của Mỹ tại Bắc Băng Dương”.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Thom Tillis đề nghị ông Trump sa thải các cố vấn đề xuất ý tưởng sáp nhập Greenland. “Việc chỉ có một nhóm cố vấn đang thúc đẩy hành động cưỡng ép để chiếm đoạt lãnh thổ của một đồng minh là điều rất ngốc nghếch”, ông tuyên bố.

Hạ nghị sĩ Don Bacon thậm chí tuyên bố nếu Mỹ xâm lược Greenland, ông Trump sẽ bị luận tội. Tuy nhiên, một số nghị sĩ Cộng hòa có xu hướng giảm nhẹ ý đồ của ông Trump. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune tuyên bố hành động quân sự “không phải điều mà bất kỳ ai đang cân nhắc nghiêm túc vào thời điểm này”.

Nỗ lực của Quốc hội Mỹ

Ông Trump khẳng định Mỹ cần kiểm soát Greenland vì an ninh quốc gia. Hòn đảo lớn nhất thế giới sở hữu vị trí chiến lược giữa Bắc Mỹ, châu Âu và vùng Bắc Cực, cũng như sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú.

Theo Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Coons, người cũng đến Copenhagen hôm 16/1 - ông Trump đã phóng đại mối đe dọa với an ninh quốc gia Mỹ. “Có mối đe dọa thực sự tới an ninh Greenland từ Trung Quốc và Nga hay không? Không hề”, ông nói.

“Tại sao phải xâm lược Greenland”, một bài xã luận của tờ Wall Street Journal giật tít. “Tổng thống (Trump) có trực giác chiến lược nhạy bén về hòn đảo lớn nhất thế giới, tuy nhiên thật đáng tiếc khi sự quan tâm của ông ấy đang biến thành hành vi bắt nạt phản tác dụng của Mỹ”.

Hồi tuần trước, bà Murkowski và Thượng nghị sĩ Dân chủ Jeanne Shaheen đã đề xuất một dự luật không cung cấp ngân sách cho bất cứ hành động nào nhằm giành quyền kiểm soát Greenland.

Bà Murkowski (áo xanh) phát biểu trước báo giới khi đến thăm Copenhagen hôm 16/1. Ảnh: Reuters.

“Tôi mong rằng điều này sẽ là không cần thiết. Tuy nhiên, chúng ta đang trong kỷ nguyên phải thảo luận về những điều chưa từng nghĩ đến”, bà Murkowski nói.

Đây không phải dự luật duy nhất về Greenland đang dần thành hình tại Quốc hội Mỹ. Thượng nghị sĩ Dân chủ Ruben Gallego cho biết đang soạn thảo một dự luật nhằm ngăn tổng thống sử dụng vũ lực. Trong khi đó, một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng đã giới thiệu dự luật mang tính biểu tượng nhằm ủng hộ chủ quyền của Đan Mạch.

Dù vậy, các dự luật này đều chưa được thông qua. Theo bà Annie Grayer, phóng viên theo dõi Quốc hội Mỹ của CNN, các nghị sĩ Quốc hội chưa muốn “cầm đèn chạy trước ôtô”. Họ muốn hiểu rõ dự định của ông Trump trước khi có hành động quyết liệt.