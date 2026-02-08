Chủ tịch nước: 'Khát vọng Việt Nam' chính là linh hồn của dân tộc

Tối 8/2, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt Xuân Quê hương 2026 với chủ đề “Khát vọng Việt Nam: Hòa Bình, Thịnh vượng”.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và khoảng 1.500 đại diện kiều bào tiêu biểu từ khắp nơi trên thế giới về nước đón Tết, vui Xuân.

Chương trình Xuân Quê hương năm nay với sự tham dự của khoảng 1.500 kiều bào tiêu biểu trên khắp thế giới góp phần lan tỏa thông điệp về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, luôn đồng hành cùng Tổ quốc; đồng thời tiếp tục thể hiện rõ tình cảm và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy tinh thần yêu nước, hướng về nguồn cội, khích lệ kiều bào gìn giữ bản sắc văn hóa, truyền thống, ngôn ngữ của dân tộc; lan tỏa niềm tin và khơi dậy khát vọng cống hiến cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân dự chương trình Xuân quê hương.

Với chủ đề “Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng”, Xuân Quê hương năm 2026 thể hiện tầm nhìn và khát vọng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Trong đó, “Khát vọng” phản ánh tinh thần vươn lên mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam; “Hòa bình” là giá trị cốt lõi, nền tảng cho phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, được lan tỏa từ Thủ đô Hà Nội - “Thành phố vì hòa bình”; “Thịnh vượng” thể hiện mục tiêu xây dựng một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, giàu mạnh, nơi mọi người dân - trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài - đều được tạo điều kiện phát huy năng lực, trí tuệ và khát vọng cống hiến.

Sự kiện cũng là cơ hội để vinh danh sự cống hiến đóng góp lớn lao của người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời, khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài phấn đấu xây dựng quê hương, đóng góp vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Chủ tịch nước Lương Cường đánh trống khai hội, mừng xuân 2026.

Đánh trống khai hội mừng Xuân và chung vui với kiều bào, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng và xúc động gặp lại đồng bào ta từ khắp năm châu về tham dự chương trình Xuân Quê hương 2026. Chủ tịch nước gửi tới toàn thể đồng bào ta ở trong nước và ở nước ngoài, cùng bà con và các vị khách quý những tình cảm nồng ấm, lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước cho biết, năm Ất Tỵ 2025 đất nước ta đã đi qua một chặng đường ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt và đã đạt được nhiều thành tựu rất đáng tự hào với các sự kiện quan trọng như: Kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đồng thời năm 2025 cũng ghi dấu ấn với quá trình tinh gọn bộ máy, tái cấu trúc không gian phát triển, tạo đà tăng tốc bứt phá mạnh mẽ để hiện thực hóa hai mục tiêu phát triển 100 năm của đất nước.

Các đại biểu dự chương trình.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong những sự kiện trọng đại của dân tộc luôn có sự hiện diện, đóng góp và đồng hành của đồng bào ta ở nước ngoài và hình ảnh khối diễu hành người Việt Nam ở nước ngoài lần đầu tiên tham gia tại Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là minh chứng sinh động của tinh thần đại đoàn kết, hoà hợp dân tộc. Chủ tịch nước khẳng định, người Việt Nam dù ở trong nước, hay ở ngoài nước, đều là “Con Lạc, cháu Hồng”, là máu thịt, là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch nước nêu rõ năm 2025 là một năm đất nước ta phải gồng mình gánh chịu ảnh hưởng và hậu quả rất nặng nề của thiên tai, cũng như tác động của tình hình quốc tế và khu vực phức tạp. Chính trong hoàn cảnh ấy, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng của dân tộc Việt Nam một lần nữa được khẳng định và khơi dậy mạnh mẽ.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại chương trình Xuân Quê hương 2026.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với nỗ lực và quyết tâm của toàn dân và toàn quân, đất nước ta đã vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành quả quan trọng, toàn diện và đột phá: Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, môi trường hòa bình được giữ vững; kinh tế duy trì đà tăng trưởng cao nhất trong khu vực và thuộc nhóm dẫn đầu thế giới; quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường; chính trị - xã hội ổn định; đời sống nhân dân được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm chăm lo, triển khai sâu rộng, đặc biệt là các phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, quyết tâm triển khai chiến dịch “Quang Trung thần tốc” dựng lại mái ấm cho đồng bào vùng bị thiên tai, khởi công xây dựng các trường phổ thông vùng biên giới…

Chủ tịch nước khẳng định “Khát vọng Việt Nam” chính là linh hồn của dân tộc, là động lực tinh thần to lớn đã đưa đất nước ta vượt qua mọi thác ghềnh.

Chủ tịch nước Lương Cường cho biết: “Ở nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam tiếp tục là cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa Việt Nam và nhân dân Việt Nam với các nước và nhân dân các nước; ngày càng hội nhập sâu rộng; khẳng định vai trò, uy tín ở nước sở tại và tiếp tục đóng góp nguồn lực quý báu cho đất nước.

Đặc biệt, trong lúc gian khó, bà con ta ở khắp năm châu đều hướng về quê hương, phát huy mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia, hỗ trợ kịp thời đồng bào trong nước ở những khu vực còn nhiều khó khăn, chịu thiệt hại do bão lũ.

Thay mặt Nhà nước Việt Nam và nhân dân cả nước, tôi ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng những tình cảm, trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp của bà con đối với quê hương, đất nước và đồng bào mình”.

Chủ tịch nước cho rằng, để dân tộc Việt Nam phát triển và trường tồn có rất nhiều yếu tố, trong đó có một yếu tố rất quan trọng, đó là nhờ một dòng chảy khát vọng không ngừng nghỉ. Chủ tịch nước khẳng định “Khát vọng Việt Nam” chính là linh hồn của dân tộc, là động lực tinh thần to lớn đã đưa đất nước ta vượt qua mọi thác ghềnh để đứng vững và vươn mình lớn mạnh như hôm nay.

Chương trình nghệ thuật tại chương trình Xuân Quê hương.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, bước sang năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đất nước ta tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, Khát vọng Việt Nam kết tinh trong: Hoà bình và Thịnh vượng. Hòa bình để đất nước phát triển nhanh, bền vững; Thịnh vượng để nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Chủ tịch nước Lương Cường mong muốn: "Vận hội lớn - Khát vọng lớn - Trách nhiệm lớn đang đặt lên vai mỗi người Việt - những người mang trong mình dòng máu “Con Lạc, cháu Hồng”, dù ở trong hay ngoài nước, sức mạnh quyết định để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam chính là sự đồng lòng và tinh thần đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Như Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”.

Với tinh thần đó, tôi kêu gọi toàn thể đồng bào ta ở trong nước và ngoài nước hãy tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng, đem trí tuệ, nguồn lực và tâm huyết của mình đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là những viên gạch quý để xây dựng Việt Nam hòa bình và thịnh vượng”.

Chương trình nghệ thuật tại chương trình Xuân Quê hương.

Chương trình nghệ thuật Xuân Quê hương 2026 với chủ đề “Khát Vọng Việt Nam - Hòa Bình Thịnh Vượng” được chia làm 3 chương mang tên “Những cánh én trở về”, “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng”; “Khát vọng Việt Nam: Hoà bình, Thịnh vượng”, là hành trình cảm xúc của người Việt đi xa rồi trở về với cội nguồn, ký ức Tết, bản sắc dân tộc.

Chương trình với các ca khúc nổi tiếng như “Hạt gạo làng ta”, “Áo mùa đông”, “Đàn chim Việt”, “Viết tiếp câu chuyện hoà bình”, “Hà Nội niềm tin và hy vọng”, “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời”, “Việt Nam trong tôi là”… nêu bật tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc, và khát vọng xây dựng đất nước, thể hiện niềm tin vào tương lai tươi sáng của Việt Nam, cũng như những cảm xúc sâu sắc về văn hóa và lịch sử dân tộc.

Chương trình chính là cuộc đoàn viên tinh thần, nơi quá khứ - hiện tại - tương lai giao hòa, nơi mỗi người con Việt, dù ở bất cứ phương trời nào, đều tìm thấy một Việt Nam trong tim mình. Trên bản đồ thế giới, đất nước hình chữ S đang vươn mình mạnh mẽ với khát vọng phát triển nhanh và bền vững, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, hội nhập sâu rộng, xây dựng một tương lai phồn vinh, hạnh phúc.

Và khi những người con Việt xa xứ và trong nước cùng nắm tay nhau, cùng gửi gắm niềm tin, trí tuệ, tâm huyết cho hành trình phía trước của dân tộc, để mỗi mùa xuân tiếp nối của tương lai, người con đất Việt dù ở đâu đều có thể tự hào khẳng định: “Tôi là người Việt Nam”.