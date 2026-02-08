Tổng Bí thư gặp mặt đoàn kiều bào dự chương trình Xuân Quê hương

Chiều 8/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt đoàn kiều bào tiêu biểu tham dự chương trình "Xuân Quê hương 2026" do Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức.

Tại cuộc gặp mặt, đại diện kiều bào tiêu biểu bày tỏ vinh dự được Tổng Bí thư Tô Lâm dành thời gian tiếp đoàn, trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Tổng Bí thư đối với công tác về người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và bà con kiều bào về dự chương trình Xuân Quê hương 2026 nói riêng.

Các đại biểu kiều bào khẳng định tin tưởng sâu sắc vào tương lai phát triển của đất nước và mong muốn được tích cực tham gia đóng góp, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới...

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ông Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Tổng hội Việt Nam toàn Thái Lan kiến nghị: “Đề nghị tăng cường, hỗ trợ việc giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam cho thế hệ trẻ về sau; hỗ trợ các chương trình giáo dục, tài liệu học tập, giao lưu văn hóa để con em người Việt dù sinh ra lớn lên ở nước ngoài vẫn nói được tiếng Việt, mang niềm tin, niềm tự hào là người Việt Nam.

Bà con mong muốn được tạo thêm kênh kết nối thông tin, đối thoại thường xuyên giữa kiều bào với các bộ, ngành, địa phương trong nước để phát huy hơn nữa nguồn lực trí tuệ, kinh nghiệm và tiềm năng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ở trong nước”.

Bày tỏ xúc động khi được gặp các kiều bào tiêu biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng đoàn kiều bào tiêu biểu từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ về dự Chương trình Xuân Quê hương 2026.

Qua bà con, Tổng Bí thư thân ái gửi lời thăm hỏi tới toàn thể đồng bào ta ở nước ngoài - những người con ở phương xa nhưng luôn hướng về Tổ quốc với tình cảm sâu nặng, niềm tự hào dân tộc và tinh thần trách nhiệm với quê hương, đất nước rất cao đẹp.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho các kiều bào tại buổi gặp mặt.

Điểm lại những thành tựu mà đất nước đã đạt được trong năm qua, Tổng Bí thư khẳng định, có được những thành tựu đó là nhờ “ý Đảng lòng dân” hòa chung một nhịp, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và trên hết là sự chung sức đồng lòng, quyết tâm, bản lĩnh và nghĩa tình của người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Nhắc lại hình ảnh khối diễu hành người Việt Nam ở nước ngoài lần đầu tiên tham gia tại Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vừa qua, Tổng Bí thư khẳng định đây là minh chứng sinh động của tinh thần đại đoàn kết, hoà hợp dân tộc, minh chứng cho chân lý “nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, tất cả người Việt là con rồng cháu tiên.

Tổng Bí thư nêu rõ, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán tư tưởng xuyên suốt nhân dân là gốc, là trung tâm, chủ thể, là mục tiêu, là động lực và nguồn lực của phát triển; trong đó, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, là nguồn lực đặc biệt quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh cùng các đại biểu.

Tổng Bí thư cho biết, thời gian qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống, hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại, phát huy bản sắc truyền thống dân tộc Việt Nam. Đồng thời luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của đồng bào ta ở nước ngoài trong quá trình hoạch định chính sách của đất nước, đặc biệt là các chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Tổng Bí thư mong muốn, bà con ta ở nước ngoài luôn chấp hành tốt luật pháp sở tại, đoàn kết xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển lớn mạnh, nâng cao vị thế, uy tín của cộng đồng; luôn tích cực gìn giữ, quảng bá văn hóa Việt Nam, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế; tiếp tục phát huy vai trò cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các nước…

Bên cạnh đó, toàn thể đồng bào ta ở trong và ngoài nước tiếp tục phát huy cao độ tinh thần yêu nước, bản lĩnh kiên cường, khát vọng phát triển, củng cố sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc - nền tảng quan trọng nhất bảo đảm cho sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: "Đảng, Nhà nước luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi để các chuyên gia, trí thức, các nhà khoa học, doanh nhân kiều bào đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển đất nước, nhất là trên những lĩnh vực then chốt cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tất cả những cái đó đều đã có những định hướng không thể dàn trải được, những cái gì là trọng tâm, trọng điểm, chúng ta phải đi nhanh, thậm chí đi tắt đón đầu. Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời tăng cường phối hợp quốc tế để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của bà con, giúp cho đồng bào yên tâm sinh sống, làm việc, phát triển ở nước sở tại”.

Nhân dịp Tết đến Xuân về, với tình cảm chân thành nhất, Tổng Bí thư chúc bà con cùng gia đình và toàn thể đồng bào ta ở nước ngoài một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, hạnh phúc, thịnh vượng và thành công. Tổng Bí thư chúc tình cảm gắn bó giữa đồng bào trong và ngoài nước ngày càng bền chặt, cùng chung tay xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, phồn vinh, hạnh phúc.