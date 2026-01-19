Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Trump 'chì chiết' Đan Mạch

  Thứ hai, 19/1/2026 15:10 (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Đan Mạch không thể làm gì để đẩy lùi điều mà ông gọi là “mối đe dọa từ Nga” tại Greenland, ông Trump khẳng định: “Đã đến lúc, việc này phải được làm xong”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp với các quan chức của Nhà Trắng ở Washington DC, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, ngày 18/1, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: “NATO đã nói với Đan Mạch suốt 20 năm qua rằng họ phải loại bỏ mối đe dọa từ Nga khỏi Greenland. Đáng tiếc là Đan Mạch chẳng thể làm gì”.

Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Đan Mạch hiện chưa phản hồi trước đề nghị bình luận của Reuters về đăng tải mới nhất của ông Trump.

Ông Trump đã nhiều lần khẳng định không chấp nhận bất cứ phương án nào khác ngoài việc Mỹ sở hữu Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch.

Ngày 17/1, ông Trump ra đòn sốc, tuyên bố áp thuế đối với các đồng minh châu Âu cho đến khi Mỹ có được Greenland.

Theo ông Trump, sự hiện diện ngày càng gia tăng của Trung Quốc và Nga quanh Greenland khiến hòn đảo trở thành vùng lãnh thổ có ý nghĩa then chốt đối với lợi ích an ninh của Mỹ. Trong khi đó, giới chức Đan Mạch và châu Âu luôn nhấn mạnh rằng Greenland vốn đã nằm trong sự bảo vệ của NATO.

Ngày 15/1, phía Nga cho biết đang theo dõi sát diễn biến xung quanh Greenland với “mối quan ngại đặc biệt”, đồng thời kêu gọi toàn bộ khu vực Bắc Cực cần được duy trì trong trạng thái hòa bình và ổn định. Moscow cũng nhấn mạnh rằng Bắc Cực không nên trở thành một mặt trận đối đầu mới.

Nga tuyên bố những ý kiến cho rằng Nga là mối đe dọa đối với Greenland chỉ là “cái cớ hư cấu”, đồng thời cảnh báo chính sách leo thang đối đầu tại Bắc Cực là rất nguy hiểm.

Trong tuyên bố gửi tới báo Izvestia, Đại sứ quán Nga tại Bỉ, nơi đặt trụ sở NATO, đã đề cập tới thông tin từ một số nhà ngoại giao phương Tây từng được tiếp cận với các báo cáo tình báo của NATO. Các nhà ngoại giao này đều thừa nhận rằng, những năm gần đây không ghi nhận sự xuất hiện của tàu ngầm Nga ở gần Greenland.

Hãng tin TASS của Nga cũng dẫn lại lời phát biểu của Đại sứ Nga tại Đan Mạch Vladimir Barbin: “Để phát triển hiệu quả tiềm năng ở Bắc Cực, Nga quan tâm đến sự ổn định và quan hệ tốt đẹp giữa các quốc gia trong khu vực. Những mâu thuẫn và khác biệt giữa các nước Bắc Cực phải được xử lý tại bàn đàm phán, phù hợp với luật pháp quốc tế”.

Ông Barbin khẳng định Nga mong muốn duy trì ổn định tại khu vực Bắc Cực, không tìm kiếm xung đột, không có bất kỳ kế hoạch mang tính gây hấn nào đối với các nước Bắc Cực, càng không đe dọa sử dụng sức mạnh quân sự.

Nghệ thuật đàm phán "phủ đầu" của Donald Trump

Nhiều năm về trước, ông Donald Trump từng là tác giả sách, đồng tác giả cuốn The Art of the Deal năm 1987 (xuất bản tiếng Việt với tên Nghệ thuật đàm phán).

Cuốn sách kể chi tiết về thời thơ ấu và các giao dịch bất động sản của Trump cùng với những lời khuyên kinh doanh ngắn gọn. Tác phẩm cũng cho thấy nhiều chiến thuật được ông Trump thực hiện trong các hành động thuế quan gần đây.

An Hòa

