Canada sắp điều binh sĩ tới Greenland

Canada đang xem xét cử binh sĩ tham gia tập trận NATO tại Greenland, động thái có nguy cơ khiến quan hệ với Washington căng thẳng hơn trong bối cảnh Mỹ đe dọa áp thuế trả đũa.

Thủ tướng Canada Mark Carney đang cân nhắc việc cử binh lính đến Greenland để tham gia các cuộc tập trận quân sự với các đồng minh NATO. Ảnh: Reuters.

Theo nguồn tin am hiểu vấn đề, Ottawa đã xây dựng kế hoạch cử một số lượng nhỏ binh sĩ Lực lượng Vũ trang Canada tham gia tập trận cùng quân đội Anh, Pháp, Đan Mạch và một số quốc gia khác. Thông tin này xác nhận báo cáo trước đó của đài CBC News.

Tuy nhiên, Thủ tướng Canada Mark Carney hiện chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Nguồn tin cho biết các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra và đề nghị không nêu danh tính do tính chất riêng tư của vấn đề.

Động thái của Canada diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố áp thuế 10% - dự kiến tăng lên 25% từ tháng 6 - đối với 8 quốc gia châu Âu, sau khi các nước này bày tỏ ý định tham gia những cuộc tập trận mang tính biểu tượng của NATO tại Greenland.

Mối đe dọa thuế quan từ Washington đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ tại châu Âu. Liên minh châu Âu (EU) dự kiến tổ chức một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp trong những ngày tới để thảo luận về tình hình, đồng thời xem xét các biện pháp đáp trả, bao gồm cả việc áp thuế đối ứng.

Cùng ngày 18/1, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã điện đàm với Tổng thống Trump, khẳng định việc sử dụng thuế quan như một công cụ gây sức ép là “sai lầm”.

Về phía Canada, trước đó trong ngày 18/1, Thủ tướng Mark Carney nhấn mạnh tương lai của Greenland là vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đan Mạch và chính quyền Greenland. Ông cho biết sẽ lặp lại quan điểm này với Tổng thống Trump nếu hai bên có cuộc trao đổi.

“Đây là một tình hình nghiêm trọng”, ông Carney phát biểu tại cuộc họp báo ở Qatar, điểm dừng chân sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc. “Chúng tôi thực sự quan ngại trước sự leo thang này”, ông nói thêm.

Sau Qatar, Thủ tướng Canada dự kiến tới Thụy Sĩ để tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng sẽ có mặt tại sự kiện này, song hiện chưa rõ hai nhà lãnh đạo có cuộc gặp song phương hay không.

Theo ông Carney, vấn đề an ninh của Greenland “thuộc trách nhiệm cốt lõi của NATO”. Ông cho biết đã trao đổi với các nhà lãnh đạo châu Âu và các đối tác trong liên minh về vấn đề này, đồng thời tái khẳng định nguyên tắc ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, bất kể vị trí địa lý.

“Khi trao đổi với Tổng thống Trump, tôi sẽ nói đúng những điều vừa nêu”, ông Carney nhấn mạnh.

Canada được đánh giá là một trong những nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trước chính sách thuế quan của Tổng thống Trump, khi gần 70% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước này phụ thuộc vào thị trường Mỹ.

Trước đó, ông Trump đã áp thuế 25% đối với hàng hóa Canada gần một năm trước, sau đó nâng lên 35% vào tháng 8. Dù vậy, nhiều mặt hàng vẫn được miễn thuế nếu đáp ứng các quy định trong Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA).