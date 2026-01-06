Ông Zelensky bổ nhiệm cựu Phó thủ tướng Canada làm cố vấn kinh tế

Theo SCMP, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5/1 cho biết ông đã bổ nhiệm cựu Phó thủ tướng Canada Chrystia Freeland làm cố vấn phát triển kinh tế, trong bối cảnh Kyiv vừa thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh, vừa chuẩn bị cho kịch bản xung đột kéo dài.





Theo Tổng thống Zelensky, Ukraine cần củng cố năng lực tự cường để phục vụ tiến trình tái thiết nếu đàm phán hòa bình đạt kết quả sớm, đồng thời tăng cường năng lực phòng thủ nếu chiến sự tiếp tục. Ông đánh giá bà Freeland có kinh nghiệm đáng kể trong thu hút đầu tư và triển khai các cải cách kinh tế quy mô lớn.

Bà Freeland, người có gốc Ukraine, từng giữ chức Phó thủ tướng Canada giai đoạn 2019 - 2024, hiện là nghị sĩ Quốc hội Canada và đặc phái viên của Ottawa về Ukraine. Trước đó, bà đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong nội các Canada, bao gồm bộ trưởng thương mại quốc tế, ngoại trưởng và bộ trưởng tài chính, đồng thời đóng vai trò then chốt trong việc đàm phán các thỏa thuận thương mại với châu Âu và Mỹ.

Quyết định bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Zelensky tiến hành cuộc cải tổ nhân sự cấp cao nhằm điều chỉnh bộ máy điều hành cho giai đoạn chiến tranh bước sang năm thứ tư. Cùng ngày, ông đã thay thế người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), tiếp nối chuỗi thay đổi nhân sự trước chuyến thăm Paris nhằm hoàn tất các thỏa thuận với đồng minh về bảo đảm an ninh hậu xung đột.

Tướng Vasyl Maliuk, người đứng đầu SBU, đã tuyên bố từ chức. Tổng thống Zelensky sau đó ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Ievhen Khmara, cựu lãnh đạo Trung tâm tác chiến đặc biệt A của SBU, làm quyền giám đốc cơ quan này. Dưới thời ông Maliuk, SBU đạt được nhiều kết quả đáng chú ý, trong đó có chiến dịch Spiderweb mà Ukraine cho biết đã phá hủy hoặc làm hư hại 41 máy bay quân sự Nga tại bốn căn cứ không quân.

Song song với cải tổ an ninh, Tổng thống Zelensky tiếp tục điều chỉnh bộ máy lãnh đạo quân sự. Trước đó, ông đã bổ nhiệm tướng Kyrylo Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự, làm Chánh văn phòng Tổng thống. Ông nhấn mạnh Ukraine cần tập trung vào các vấn đề an ninh, phát triển năng lực quốc phòng và thúc đẩy tiến trình hòa đàm, những lĩnh vực do Văn phòng Tổng thống trực tiếp điều phối.

Giới quan sát cho rằng việc mời bà Freeland tham gia đội ngũ cố vấn phản ánh nỗ lực của Kyiv nhằm củng cố nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá, đặc biệt thông qua các dự án hợp tác với Mỹ và các đối tác phương Tây.

Tuy nhiên, quyết định này cũng gây tranh luận tại Canada. Một số nghị sĩ đối lập cho rằng bà Freeland không thể đồng thời là thành viên Quốc hội Canada và cố vấn cho một chính phủ nước ngoài. Ngoài ra, mối quan hệ không suôn sẻ giữa bà Freeland và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump có thể trở thành yếu tố bất lợi cho Ukraine. Trong các phát biểu trước đây, ông Trump từng chỉ trích cá nhân bà Freeland và bày tỏ sự không hài lòng với vai trò của bà trong quá trình đàm phán Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada.

Trong khi đó, Ukraine vẫn phải đối mặt với tình hình an ninh căng thẳng trên thực địa. Giao tranh tiếp diễn dọc theo tuyến tiền tuyến dài khoảng 1.000 km ở miền đông và miền nam. Tổng thống Zelensky cho biết Nga duy trì lợi thế về quy mô tấn công, buộc Ukraine phải đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ, phát triển vũ khí mới và điều chỉnh chiến thuật.

Trong thông điệp đầu năm mới, Tổng thống Zelensky cho biết một đề xuất hòa bình do Mỹ làm trung gian đã hoàn tất khoảng 90%, song cảnh báo 10% còn lại liên quan đến các vấn đề nhạy cảm như lãnh thổ, sẽ quyết định thành bại của tiến trình. Nga đến nay chưa công bố chi tiết đàm phán và tiếp tục khẳng định chỉ chấp nhận ngừng bắn khi đạt được một thỏa thuận toàn diện.