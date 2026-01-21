Ông Trump đối đầu cả thế giới tại Davos?

Những tuyên bố cứng rắn của ông Trump về thuế quan và Greenland ngay trước WEF 2026 khiến các đồng minh châu Âu phản ứng dữ dội, đặt hội nghị vào tâm điểm tranh luận về vai trò lãnh đạo của Mỹ.

Tổng thống Mỹ tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos ngày 21/1/2020. Ảnh: Reuters

Ngày 20/1, Tổng thống Trump tiếp tục leo thang căng thẳng với các đồng minh lâu đời nhất của Mỹ khi đáp lại các động thái hòa giải bằng loạt bài đăng giễu cợt trên mạng xã hội, kèm theo những lời đe dọa áp thuế kinh tế và mở rộng lãnh thổ - chỉ vài giờ trước khi ông dự kiến gặp các đối tác châu Âu tại dãy Alps, Thụy Sĩ.

Ông Trump cảnh báo sẽ áp đặt một vòng thuế quan mới lên các quốc gia châu Âu nếu họ không chấp thuận yêu cầu để Mỹ tiếp quản Greenland.

Kết thúc năm đầu tiên đầy biến động của nhiệm kỳ, ông Trump được dự báo sẽ “lấn át” Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), nơi giới tinh hoa toàn cầu thường thảo luận về các xu hướng kinh tế, bằng các tuyên bố cứng rắn liên quan đến an ninh và địa chính trị.

Leo thang ngay trước Davos

Trên mạng xã hội, ông chia sẻ một bài đăng cho rằng Trung Quốc và Nga chỉ là “những con ngáo ộp”, còn Liên Hợp Quốc và NATO mới là “mối đe dọa thực sự”.

Không dừng lại ở đó, Tổng thống Mỹ còn đăng tải các tin nhắn riêng tư của lãnh đạo châu Âu đang tìm cách xoa dịu căng thẳng, đồng thời chia sẻ hình ảnh do máy tính tạo ra mô tả ông cắm cờ Mỹ trên Greenland. Tấm biển gỗ trong ảnh ghi: “Greenland, lãnh thổ Mỹ, thành lập 2026”.

Khi được hỏi sẵn sàng đi xa đến mức nào để giành quyền kiểm soát Greenland, ông Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng: “Rồi các anh sẽ biết”.

Những tuyên bố và đe dọa mang tính đối đầu này, được đưa ra chỉ vài ngày trước khi ông Trump gặp các lãnh đạo châu Âu bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, bị xem là hành động khiêu khích chưa từng có đối với các đồng minh thân cận nhất của Mỹ.

Bức ảnh cắm cờ Mỹ trên Greenland được ông Trump đăng tải trên Truth Social ngày 20/1. Ảnh: Politico.

Lập trường cứng rắn của ông Trump đã biến Davos - vốn là diễn đàn trao đổi ý tưởng giữa các lãnh đạo những nền kinh tế giàu có nhất - thành một cuộc đối đầu: một bên là tổng thống Mỹ tự tin vào quyền lực toàn cầu của mình, bên kia là các nguyên thủ châu Âu lo ngại trật tự ngoại giao xuyên Đại Tây Dương đang đứng trước bờ vực rạn nứt.

“Người châu Âu đang bối rối”, ông Ian Bremmer, Chủ tịch Eurasia Group, nhận định. “Họ thực sự lo lắng”.

Ông Bremmer, người có mặt tại Davos, nói thêm: “Cảm giác khủng hoảng là rất rõ. Nếu ông Trump không chịu lùi bước, điều này có thể đồng nghĩa với hồi kết của NATO”.

Cho đến nay, ông Trump vẫn từ chối khẳng định hoặc bác bỏ khả năng sử dụng vũ lực để kiểm soát Greenland. Tuy nhiên, ngay trước khi lên chuyên cơ Không lực Một sang Thụy Sĩ tối 20/1, sự khó lường quen thuộc của ông đã phủ bóng lên hội nghị Davos.

Cuối tuần qua, ông Trump còn liên hệ tham vọng với Greenland với việc không được trao giải Nobel Hòa bình. Trong tin nhắn gửi Thủ tướng Na Uy, ông nói mình không còn cảm thấy cần phải “chỉ nghĩ đến hòa bình”.

“Tôi đã làm nhiều cho NATO hơn bất kỳ ai kể từ khi tổ chức này ra đời, và giờ NATO nên làm điều gì đó cho nước Mỹ”, ông Trump viết.

Bước vào Davos giữa vòng vây phản đối

Cũng trong ngày 20/1, ông đặt câu hỏi liệu NATO có thể được tin cậy trong việc bảo vệ Mỹ hay không, dù liên minh này mới chỉ một lần kích hoạt Điều 5, sau vụ khủng bố 11/9.

Đe dọa áp thuế để gây sức ép buộc châu Âu đồng ý để Mỹ kiểm soát Greenland đã khiến nhiều đồng minh, trong đó có những nước tham dự Davos, cân nhắc các biện pháp trả đũa kinh tế. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo hôm 19/1 rằng việc đó sẽ là “không khôn ngoan”.

Ông Trump cho biết ông có “rất nhiều cuộc họp về Greenland” và tin rằng sẽ “tìm ra một giải pháp khiến NATO hài lòng và chúng tôi cũng hài lòng”.

Tại Davos, nhiều lãnh đạo thế giới dường như thừa nhận một thực tế mới: dưới thời ông Trump, Mỹ không còn là đồng minh có thể dựa dẫm như trước. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU sẽ tăng cường năng lực an ninh và xem xét “cách củng cố các quan hệ đối tác an ninh với Anh, Canada, Na Uy, Iceland và các đối tác khác”.

Nhiều nhà lãnh đạo khác cũng ngầm ám chỉ cách ông Trump đang thay đổi trật tự thế giới. Thủ tướng Canada Mark Carney nói thẳng: “Hãy nói rõ: Chúng ta đang ở giữa một sự đổ vỡ, không phải một giai đoạn chuyển tiếp”. Ông cảnh báo các cường quốc đang biến hội nhập kinh tế thành vũ khí, dùng thuế quan và hạ tầng tài chính như công cụ cưỡng ép.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mô tả “một sự dịch chuyển sang thế giới không luật lệ, nơi luật pháp quốc tế bị chà đạp” và “những tham vọng đế quốc đang trỗi dậy”.

Theo ông, Mỹ đang công khai tìm cách “làm suy yếu và đặt châu Âu vào thế lệ thuộc”. Theo ông, phản ứng của Pháp sẽ là thúc đẩy “nhiều chủ quyền và tự chủ hơn cho châu Âu”.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2026 tại Davos (Thụy Sĩ) ngày 20/1. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong cảnh báo thế giới không nên trượt trở lại “thời kỳ luật rừng, nơi kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu”, trong bối cảnh những động thái của Tổng thống Mỹ đang làm rung chuyển cục diện châu Âu.

Nguy cơ khó lường

Trong suốt sự nghiệp chính trị, ông Trump thường xuyên công kích đồng minh, áp thuế lên đối tác thương mại và phớt lờ trật tự toàn cầu hậu Thế chiến II. Nhưng được tiếp sức bởi việc quân đội Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, ông Trump dường như quyết tâm đi xa hơn, theo đuổi mở rộng lãnh thổ - một bước đi có thể làm sụp đổ liên minh ngoại giao gần 80 năm tuổi của phương Tây.

Ông Trump tìm cách ép buộc bán Greenland dù vùng lãnh thổ với đa số dân bản địa này nhiều lần khẳng định “không phải để bán”. Lãnh đạo Greenland tuần trước nói người dân nơi đây thà ở lại Vương quốc Đan Mạch còn hơn gia nhập Mỹ.

Dù vậy, ông Trump coi việc kiểm soát Greenland là yêu cầu an ninh quốc gia, trong khi các quan chức cấp cao Mỹ bày tỏ mong muốn khai thác tài nguyên tại đây.

Khi được hỏi về việc người Greenland không muốn trở thành một phần của Mỹ, ông Trump đáp: “Khi tôi nói chuyện với họ, tôi chắc họ sẽ rất phấn khởi”.

Tuần trước, các đồng minh NATO đã triển khai lực lượng tới Greenland như một cử chỉ đoàn kết. Câu hỏi đặt ra là điều gì sẽ tiếp theo.

“Nhiều người ở đây đang công khai nói rằng họ tin tổng thống sẽ điều quân tới Greenland”, ông Michael Froman, Chủ tịch Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ, nói. “Đó là một lựa chọn mà nhiều người cho rằng hoàn toàn có thể xảy ra”.

Một tàu chiến của Hải quân Đan Mạch tuần tra ngoài khơi Nuuk, Greenland ngày 16/1. Ảnh: New York Times.

Một số lãnh đạo châu Âu không chờ đến khi ông Trump đặt chân tới Davos mới tìm cách ngăn ông leo thang. Vài giờ trước chuyến bay, ông Trump đăng tải tin nhắn riêng của Tổng thư ký NATO Mark Rutte, người gọi ông là “Donald thân mến” và khẳng định “cam kết tìm lối đi tiếp theo về Greenland”.

“Cảm ơn Mark Rutte, Tổng thư ký NATO!”, ông Trump đáp lại.

Tuy nhiên, ông tỏ ra kém nhã nhặn hơn với Tổng thống Macron, nhân cơ hội gây sức ép buộc Pháp tham gia “hội đồng hòa bình” về Gaza - điều Paris không có kế hoạch thực hiện. Trước sự từ chối đó, ông Trump đe dọa áp thuế 200% lên rượu vang Pháp.

Trên mạng, ông Trump còn đăng các tin nhắn riêng của ông Macron, người gọi ông là “bạn tôi” nhưng thẳng thắn nói: “Tôi không hiểu ông đang làm gì với Greenland”. Ông Macron đề nghị tổ chức một cuộc gặp tại Paris sau Davos, kèm bữa tối trước khi ông Trump trở về Washington.

Sáng sớm ngày 20/1, ông Trump viết rằng ông đã đồng ý gặp các lãnh đạo nước ngoài tại Davos để bàn về Greenland.

“Không có đường lùi. Về điểm này, mọi người đều đồng ý!”, ông nói.

Đó dường như cũng chính là điều khiến nhiều lãnh đạo tại Davos lo ngại.