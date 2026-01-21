Tổng thống Macron thách thức Tổng thống Trump

Phát biểu tại Davos, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chỉ trích gay gắt các đe dọa thuế quan và tham vọng Greenland của Mỹ, cảnh báo thế giới đang trượt sang trật tự không còn luật lệ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đeo kính đen, phát biểu tại Diễn đàn kinh tế thế giới 2026 ở thị trấn Davos - Thụy Sĩ ngày 20/1. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 20/1 (giờ địa phương) đã có bài phát biểu gay gắt tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2026 ở Davos (Thụy Sĩ), trực diện chỉ trích các động thái gây sức ép của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến Greenland, đồng thời cảnh báo thế giới đang trượt dần sang một trật tự “không còn luật lệ”, theo Reuters.

Phát biểu trước các lãnh đạo chính trị và kinh tế toàn cầu, ông Macron nhấn mạnh: “Chúng ta đang chứng kiến một sự chuyển dịch đáng lo ngại, hướng tới một thế giới nơi luật pháp quốc tế bị chà đạp, nơi luật duy nhất dường như còn tồn tại là luật của kẻ mạnh”.

Theo nhà lãnh đạo Pháp, nếu châu Âu thụ động chấp nhận thực tế này, lục địa già sẽ đối mặt nguy cơ “bị biến thành chư hầu”.

Bài phát biểu được đưa ra trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương leo thang căng thẳng, sau khi ông Trump công khai đe dọa áp thuế quan quy mô lớn với các nước châu Âu, trong đó có Pháp, nếu EU không chấp nhận để Mỹ “tiếp quản” Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch và cũng là thành viên NATO.

“Châu Âu sẽ không nhượng bộ trước bắt nạt, cũng không để bị đe dọa. Chúng tôi lựa chọn sự tôn trọng thay vì bắt nạt, lựa chọn nhà nước pháp quyền thay vì sự thô bạo”, ông Macron tuyên bố.

Khác với thái độ thận trọng của một số lãnh đạo châu Âu nhằm tránh làm tranh cãi với Washington leo thang, Tổng thống Pháp công khai khẳng định EU cần sẵn sàng sử dụng các công cụ hiện có để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích chiến lược.

Ông cho rằng việc Mỹ “liên tục chồng chất các biện pháp thuế quan mới” là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”, đặc biệt khi thuế quan bị sử dụng như đòn bẩy gây sức ép lên vấn đề chủ quyền.

Theo các nguồn tin châu Âu, lãnh đạo EU đã quyết định triệu tập một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp tại Brussels vào cuối tuần để thảo luận riêng về Greenland. Gói thuế trả đũa trị giá 93 tỉ euro đối với hàng hóa Mỹ - từng được EU tạm gác lại sau thỏa thuận thương mại với Washington mùa hè năm ngoái - có thể được kích hoạt từ ngày 6/2.

Không chỉ vậy, ông Macron còn thúc đẩy EU cân nhắc lần đầu tiên sử dụng “Công cụ chống cưỡng ép” (Anti-Coercion Instrument), thường được gọi là “bazooka thương mại”. Công cụ này cho phép EU hạn chế doanh nghiệp Mỹ tiếp cận các gói thầu công hoặc siết chặt hoạt động dịch vụ, bao gồm cả các nền tảng công nghệ.

Đoạn tin nhắn của ông Macron được ông Trump đăng tải trên mạng xã hội.

Tổng thống Pháp thừa nhận việc căng thẳng leo thang đến mức này là “điều điên rồ”, nhưng châu Âu không còn nhiều lựa chọn.

Căng thẳng càng gia tăng khi ông Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social ảnh chụp màn hình các tin nhắn riêng tư với ông Macron - một động thái bị Paris coi là vi phạm nghiêm trọng thông lệ ngoại giao.

Trong đoạn trao đổi được xác nhận là xác thực, Tổng thống Pháp bày tỏ: “Tôi không hiểu ông đang làm gì với Greenland”, đồng thời đề xuất tổ chức một cuộc họp G7 mở rộng.

Trước đó, ông Trump cũng đe dọa áp mức thuế lên tới 200% đối với rượu vang và champagne Pháp, sau khi Paris tỏ ra dè dặt với sáng kiến “Hội đồng Hòa bình” - một tổ chức quốc tế mới do ông Trump đề xuất dẫn dắt, mà Pháp lo ngại sẽ làm suy yếu vai trò của Liên Hợp Quốc.

Dù căng thẳng gia tăng, ông Macron khẳng định không có kế hoạch gặp ông Trump bên lề Davos, cũng không thay đổi lịch trình đã định. Theo các nguồn tin thân cận với Điện Élysée, việc ông Macron trở thành “mục tiêu” công kích của Tổng thống Mỹ phản ánh thực tế Paris đang đứng ở tuyến đầu bảo vệ các giá trị dân chủ và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.