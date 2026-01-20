Ông Trump làm lộ tin nhắn 'nhạy cảm' với Tổng thống Pháp

Giữa lúc Châu Âu nỗ lực tìm kiếm phản ứng chung, việc Tổng thống Donald Trump làm rò rỉ tin nhắn hòa hoãn của người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron trên mạng xã hội đã tạo nên một "cú sốc" ngoại giao.

Động thái này cho thấy sức ép nghẹt thở từ Washington và sự lung lay của các liên minh truyền thống trong một trật tự thế giới đầy biến động.

Trong những ngày gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục gia tăng các lời đe dọa nhằm giành quyền kiểm soát Greenland, khi tuyên bố sẽ áp mức thuế 10% đối với tám quốc gia châu Âu đã phối hợp hành động để ngăn chặn những tham vọng “vươn ra ngoài lãnh thổ” của ông.

Đoạn tin nhắn của ông Macron được ông Trump đăng tải trên Truth Social.

Tuyên bố áp thuế này ngay lập tức khiến các nhà lãnh đạo châu Âu rơi vào thế bị động, buộc phải khẩn trương tìm kiếm một phản ứng chung nhằm đối phó với sức ép từ Washington.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gửi một tin nhắn cho ông Trump, sau đó được chính Tổng thống Mỹ chụp màn hình và đăng tải trên mạng xã hội. Trong tin nhắn, ông Macron viết: “Bạn của tôi, chúng ta hoàn toàn đồng thuận về Syria. Chúng ta có thể làm được những điều lớn lao với Iran. Nhưng tôi không hiểu ông đang làm gì với Greenland”.

Nhà lãnh đạo Pháp tiếp tục tìm cách xoa dịu và thuyết phục người đồng cấp Mỹ: “Hãy cùng nhau xây dựng những điều lớn lao. Tôi có thể sắp xếp một cuộc họp G7 sau Davos tại Paris vào chiều thứ Năm. Tôi có thể mời phía Ukraine, Đan Mạch, Syria và Nga tham dự bên lề. Chúng ta hãy cùng dùng bữa tối tại Paris trước khi ông trở về Mỹ.” Tin nhắn được ký tên “Emmanuel”.

Một nguồn tin thân cận với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xác nhận với Reuters rằng tin nhắn ông Macron gửi cho ông Trump - được đăng tải dưới dạng ảnh chụp màn hình trên Truth Social - là xác thực.

Liên quan tới vấn đề Greenland, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ gặp gỡ một số bên liên quan để bàn về tham vọng giành quyền kiểm soát Greenland bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) sắp tới tại Davos.

Trong bài đăng trên Truth Social rạng sáng 20/1 (giờ địa phương), ông Trump tiết lộ đã có “một cuộc điện đàm rất tốt” với Tổng thư ký NATO Mark Rutte liên quan đến Greenland - lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, theo Bloomberg.

“Tôi đã nhất trí tổ chức một cuộc gặp với các bên liên quan tại Davos, Thụy Sĩ”, ông Trump viết, nhưng không nêu cụ thể những ai sẽ tham dự.

“Như tôi đã nói rất rõ với mọi người, Greenland là yếu tố sống còn đối với an ninh quốc gia và an ninh toàn cầu”, ông cho biết thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo giới ngày 19/1. Ảnh: Reuters.

Những phát biểu này được đưa ra không lâu sau khi ông Trump tiếp tục tái khẳng định mong muốn tiếp quản Greenland, động thái khiến các đồng minh NATO lo ngại và vấp phải sự phản đối gay gắt từ các lãnh đạo Liên minh châu Âu, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

“Chúng ta phải có Greenland”, ông Trump nói với báo giới tối muộn 19/1. Khi được hỏi về sự phản đối của các lãnh đạo châu Âu, ông cho rằng: “Tôi không nghĩ họ sẽ phản ứng quá mạnh”.

Về phần mình, ông Mark Rutte cho biết trên mạng xã hội rằng ông đã trao đổi với Tổng thống Mỹ về Greenland và khu vực Bắc Cực, đồng thời nhấn mạnh “chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc về vấn đề này”.

Ông Trump cũng khẳng định nền kinh tế Mỹ đang là nền kinh tế “nóng nhất thế giới” trước chuyến đi Davos, viện dẫn dòng vốn đầu tư tăng mạnh và thị trường chứng khoán ở mức cao.

Theo lịch trình chính thức, Tổng thống Mỹ sẽ có bài phát biểu đặc biệt tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới lúc 14h30 (giờ Trung Âu) ngày 21/1.

“Chúng tôi có rất nhiều cuộc gặp đã được lên lịch, nhưng thông điệp gửi tới Davos là nước Mỹ đang làm ăn tốt đến mức nào”, ông nói.