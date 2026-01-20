Đan Mạch tiếp tục điều binh tới Greenland giữa căng thẳng

|
Ngày 19/1, Đan Mạch tăng cường hàng trăm binh sĩ hiện diện tại Greenland, đồng thời đề nghị NATO triển khai hoạt động trinh sát tại hòn đảo này. Liên quan tới vấn đề này, các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu đã lên tiếng ủng hộ Copenhagen, trong khi Đan Mạch kiên quyết bác bỏ đề nghị của Tổng thống Trump. Ảnh: CNN
|
Thiếu tướng Soren Andersen, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Liên hợp Bắc Cực, xác nhận với truyền thông địa phương rằng Đan Mạch đã triển khai ít nhất 200 binh sĩ tới Greenland, với 100 người tại thủ phủ Nuuk và 100 người tại Kangerlussuaq. Ảnh: Reuters
|
Cuộc tập trận của các nước châu Âu ở Greenland diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Mỹ khi Tổng thống Donald Trump kiên quyết theo đuổi kế hoạch sáp nhập Greenland bằng mọi giá. Ảnh: CNN
|
Trước đó, Tổng thống Trump nêu rõ nếu châu Âu không cho phép “mua đứt hoàn toàn và toàn bộ” Greenland, ông sẽ áp thuế lên 8 nước châu Âu gồm: Đan Mạch, Thụy Điển, Pháp, Đức, Hà Lan, Phần Lan, cùng với Anh và Na Uy. Mức thuế được áp dụng khởi điểm ở mức 10% từ 1/2 và sau đó tăng lên 25% vào ngày 1/6. Ảnh: EPA
|
Nhiều quốc gia chủ chốt của châu Âu đã lên án tuyên bố này là hành vi “tống tiền”. Các nhà lãnh đạo châu Âu khẳng định sẽ không khuất phục trước sự bắt nạt này. 8 nước ra tuyên bố khẳng định tương lai của Greenland phải do chính người dân địa phương quyết định, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền quốc gia và luật pháp quốc tế. Ảnh: TWZ
|
Chỉ vài giờ sau khi ông Trump đưa ra yêu sách, các thành viên Nghị viện châu Âu thông báo đóng băng việc phê chuẩn thỏa thuận thương mại với ông Trump, đồng thời lên kế hoạch cho một loạt biện pháp đáp trả. Ảnh: Reuters
|
Tối qua, Bộ Chỉ huy Phòng vệ Đan Mạch đã đăng tải hình ảnh trên mạng xã hội X, ghi lại cảnh các binh sĩ trong trang phục dã chiến màu xanh lá cây đang rời khỏi ít nhất hai máy bay. Ảnh: CNN
|
Trước đó cùng ngày, một phát ngôn viên quân đội Đan Mạch trả lời CNN rằng sẽ có một sự “gia tăng đáng kể” số lượng binh sĩ Đan Mạch tại Greenland, đồng thời xác nhận lực lượng này đang được triển khai đến hòn đảo Bắc Cực. Ảnh: Waryatv
Các binh sĩ Đan Mạch và Đức đến tòa nhà Bộ Chỉ huy Bắc Cực của Đan Mạch vào ngày 16/1 tại Nuuk, Greenland. Các nhà lãnh đạo Greenland, Đan Mạch và quốc gia châu Âu khác đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội đối thoại trực tiếp với ông Trump để hạ nhiệt căng thẳng.
|
Đan Mạch công bố kế hoạch tập trận quân sự tại Greenland với sự tham gia của các đồng minh châu Âu như Đức, Pháp, Thụy Điển, Na Uy và Anh. Ảnh: Bộ Chỉ huy Phòng vệ Đan Mạch
|
Thiếu tướng Andersen bác bỏ tuyên bố của ông Trump về mối đe dọa tức thời từ Nga và Trung Quốc đối với Greenland. Ông mô tả các cuộc tập trận của đồng minh chỉ là biện pháp phòng ngừa, đồng thời bác bỏ các cáo buộc cho rằng Greenland đang đối mặt với một mối đe dọa trực tiếp từ bên ngoài. Ảnh: Politico
|
Vốn là vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch từ năm 1953, Greenland kiên quyết khẳng định không phải để bán và yêu cầu Mỹ tôn trọng chủ quyền. Trước các áp lực từ Washington, Đan Mạch cùng đồng minh châu Âu đã chính thức triển khai quân đội đến hòn đảo từ tối 14/1 nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Ảnh: Reuters
Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách Lẽ thường - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.