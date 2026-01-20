Đan Mạch tiếp tục điều binh tới Greenland giữa căng thẳng

Trước đó, Tổng thống Trump nêu rõ nếu châu Âu không cho phép “mua đứt hoàn toàn và toàn bộ” Greenland, ông sẽ áp thuế lên 8 nước châu Âu gồm: Đan Mạch, Thụy Điển, Pháp, Đức, Hà Lan, Phần Lan, cùng với Anh và Na Uy. Mức thuế được áp dụng khởi điểm ở mức 10% từ 1/2 và sau đó tăng lên 25% vào ngày 1/6. Ảnh: EPA