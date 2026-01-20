Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của ông Trump về Greenland

Bắc Kinh kêu gọi Washington không dùng “mối đe dọa từ Trung Quốc” làm cái cớ để theo đuổi lợi ích riêng.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Kyodo.

Theo China Daily, phát biểu tại họp báo ngày 19/1, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn nói: “Chúng tôi kêu gọi Mỹ chấm dứt việc lợi dụng cái gọi là “mối đe dọa từ Trung Quốc” như một cái cớ để theo đuổi những lợi ích của riêng mình”.

Ông Quách Gia Khôn nhấn mạnh các bên cần tôn trọng luật pháp quốc tế được xây dựng dựa trên mục đích và các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, đây là các nền tảng của trật tự quốc tế hiện nay và cần được các nước tôn trọng.

Phát ngôn được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và các nước đồng minh châu Âu tiếp tục leo thang, khi ông Trump ra đòn áp thuế với một số quốc gia châu Âu, chừng nào Mỹ còn chưa có được Greenland.

Ông Trump tuyên bố Mỹ cần Greenland vì Trung Quốc và Nga muốn giành quyền kiểm soát hòn đảo có vị trí chiến lược ở Bắc Cực.

Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: “Hòa bình thế giới đang bị đe dọa. Trung Quốc và Nga muốn có Greenland, còn Đan Mạch không thể làm gì để ngăn cản điều đó”.

Dù vậy, trong tuần trước, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen đã khẳng định trước báo giới tại Washington rằng những thông tin do ông Trump đưa ra, về việc Greenland bị “bao vây” bởi tàu Nga và Trung Quốc, là không đúng sự thật.

“Không có chuyện tàu Trung Quốc xuất hiện khắp nơi. Theo thông tin tình báo của chúng tôi, đã khoảng một thập kỷ nay không có tàu quân sự Trung Quốc nào xuất hiện tại Greenland”, ông Rasmussen nói. Giới chức Đan Mạch và châu Âu cũng luôn nhấn mạnh rằng Greenland vốn đã nằm trong sự bảo vệ của liên minh NATO.

Ngày 15/1, phía Nga cho biết đang theo dõi sát diễn biến xung quanh Greenland với “mối quan ngại đặc biệt”, đồng thời kêu gọi toàn bộ khu vực Bắc Cực cần được duy trì trong trạng thái hòa bình và ổn định. Moscow cũng nhấn mạnh rằng Bắc Cực không nên trở thành một mặt trận đối đầu mới.

Nga tuyên bố những ý kiến cho rằng Nga là mối đe dọa đối với Greenland chỉ là “cái cớ hư cấu”, đồng thời cảnh báo chính sách leo thang đối đầu tại Bắc Cực là rất nguy hiểm.

Trong tuyên bố gửi tới báo Izvestia, Đại sứ quán Nga tại Bỉ, nơi đặt trụ sở NATO, đã đề cập tới thông tin từ một số nhà ngoại giao phương Tây từng được tiếp cận với các báo cáo tình báo của NATO. Các nhà ngoại giao này đều thừa nhận rằng, những năm gần đây không ghi nhận sự xuất hiện của tàu ngầm Nga ở gần Greenland.

Hãng tin TASS của Nga cũng dẫn lại lời phát biểu của Đại sứ Nga tại Đan Mạch Vladimir Barbin: “Để phát triển hiệu quả tiềm năng ở Bắc Cực, Nga quan tâm đến sự ổn định và quan hệ tốt đẹp giữa các quốc gia trong khu vực. Những mâu thuẫn và khác biệt giữa các nước Bắc Cực phải được xử lý tại bàn đàm phán, phù hợp với luật pháp quốc tế”.

Ông Barbin khẳng định Nga mong muốn duy trì ổn định tại khu vực Bắc Cực, không tìm kiếm xung đột, không có bất kỳ kế hoạch mang tính gây hấn nào đối với các nước Bắc Cực, càng không đe dọa sử dụng sức mạnh quân sự.