Đan Mạch đề nghị NATO triển khai hoạt động trinh sát tại Greenland

Ngày 19/1, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã thảo luận với lãnh đạo Đan Mạch và Greenland về vai trò then chốt của Bắc Cực đối với an ninh tập thể. Đan Mạch đã đề xuất NATO nên triển khai các hoạt động trinh sát tại Greenland.

Đan Mạch tăng cường đưa quân tới Greenland. Ảnh: Reuters

Ngày 19/1, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte ngày 19/1 cho biết đã thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen và quan chức phụ trách đối ngoại của Greenland - bà Vivian Motzfeldt - về “tầm quan trọng của Bắc Cực, bao gồm cả Greenland, trong cấu trúc an ninh tập thể”.

Bộ Chỉ huy Phòng vệ Đan Mạch đã đăng tải ba bức ảnh trên mạng xã hội X, ghi lại cảnh các binh sĩ trong trang phục dã chiến màu xanh lá cây đang rời khỏi ít nhất hai máy bay. Ảnh: CNN

Trên mạng xã hội X, ông Rutte cho biết các đồng minh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong những vấn đề quan trọng này, nhấn mạnh biện pháp mang tính xây dựng nhất là cùng đóng góp cho nỗ lực nâng cao sức mạnh cho liên minh (NATO) tại vùng Cực Bắc.

Quân tiếp viện Đan Mạch đã đến Greenland vào tối thứ Hai trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai ý định sáp nhập vùng lãnh thổ tự trị này, theo những hình ảnh do quân đội Đan Mạch công bố. Ảnh: CNN

Về phần mình, Bộ trưởng Poulsen xác nhận Đan Mạch đã đề xuất NATO nên triển khai các hoạt động trinh sát tại Greenland, với sự hỗ trợ của hòn đảo Bắc Cực này.

Trong khi đó, phát biểu sau cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng Bắc Âu tại trụ sở của NATO ở Brussels (Bỉ), Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson nhận định một sứ mệnh của NATO tại Greenland “có thể là hướng đi phù hợp”. Ông Jonson cho biết các nước Bắc Âu đang xem xét những biện pháp mang tính xây dựng nhất nhằm tăng cường sự hiện diện của NATO tại khu vực Bắc Cực.

Trước đó cùng ngày, một phát ngôn viên quân đội Đan Mạch trả lời CNN rằng sẽ có một sự “gia tăng đáng kể” số lượng binh sĩ Đan Mạch tại Greenland, đồng thời xác nhận lực lượng này đang được triển khai đến hòn đảo Bắc Cực. Ảnh: CNN

Căng thẳng bùng phát sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp thuế đối với một loạt quốc gia châu Âu nếu Greenland không được chuyển giao cho Mỹ, viện dẫn lý do an ninh quốc gia. Trước diễn biến này, Đan Mạch đã quyết định không cử đại diện tham dự Diễn đàn Davos tuần này.

Greenland từng là thuộc địa của Đan Mạch cho đến năm 1953 và hiện là vùng lãnh thổ tự trị với quyền tự quản rộng rãi từ năm 2009. Chính quyền Đan Mạch và Greenland nhiều lần khẳng định hòn đảo không phải để mua bán, kêu gọi Mỹ tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.