Tổng thống Trump từ chối lời mời của Tổng thống Pháp

  • Thứ tư, 21/1/2026 06:20 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Tổng thống Trump cho biết ông có quan hệ tốt với các nhà lãnh đạo Pháp và Anh, song sẽ không tham dự cuộc họp của Nhóm G7 do Tổng thống Pháp đề xuất tại Paris tuần này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Theo các ảnh chụp tin nhắn được ông Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social, với tư cách là nước Chủ tịch luân phiên của G7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề xuất tổ chức một cuộc họp G7 tại Paris vào chiều 22/1, ngay sau khi kết thúc Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos.

Tổng thống Macron cũng đưa ra ý tưởng sẵn sàng mời đại diện của Ukraine, Đan Mạch, Syria và Nga tham dự các cuộc trao đổi bên lề hội nghị G7, nhằm mở rộng đối thoại về các điểm nóng địa chính trị hiện nay.

Tuy nhiên, ý tưởng này của Tổng thống Pháp ngay lập tức đã bị ông Trump từ chối. Trong buổi họp báo tại Nhà Trắng, khi được hỏi liệu có sẵn sàng tham dự cuộc gặp như vậy hay không, ông Trump trả lời ngắn gọn: “Không, tôi sẽ không làm điều đó”.

Trong tin nhắn riêng giữa ông Trump và ông Macron được đăng tải lên mạng xã hội, xung đột tại Ukraine và vấn đề Greenland được cho là hai chủ đề chính trong thông điệp mà Tổng thống Macron gửi tới người đồng cấp Mỹ.

Nhà lãnh đạo Pháp khẳng định có quan điểm hoàn toàn tương đồng với Tổng thống Trump về Syria, đồng thời cho rằng hai bên có thể hợp tác trong hồ sơ Iran. Tuy nhiên, ông Macron bày tỏ bất đồng rõ ràng với chính sách của Tổng thống Mỹ liên quan đến Greenland, vấn đề đang gây lo ngại sâu sắc trong nội bộ châu Âu.

  • Emmanuel Macron

    Emmanuel Macron

    Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron tổng thống nước Pháp từ năm 2017 với 66,1% phiếu bầu ở vòng hai. Ở tuổi 39, ông trở thành tổng thống Pháp trẻ nhất trong lịch sử. Trước đây ông từng là Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Kỹ thuật số từ năm 2014 đến năm 2016.

    • Ngày sinh: 21/12/1977
    • Nơi sinh: Amiens, Pháp
    • Vợ: Brigitte Trogneux

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Iran

    Iran
    • Thủ đô: Tehran
    • Diện tích: 1.745.200 km2
    • Dân số: 81,16 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 439,51 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Rial Iran
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư

