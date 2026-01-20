Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Trump dọa áp thuế 200% với rượu vang để ép Tổng thống Pháp

  • Thứ ba, 20/1/2026 16:17 (GMT+7)
Trước việc ông Macron từ chối tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza do Washington khởi xướng, Tổng thống Trump đe dọa áp thuế 200% với rượu vang Pháp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Phát biểu ngày 19/1 tại Miami (bang Florida), ông Trump phản ứng trước thông tin Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không có ý định tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza - sáng kiến do ông đề xuất để xử lý các điểm nóng xung đột trên thế giới.

“Ông ấy nói vậy sao? Thật ra cũng chẳng ai muốn ông ấy tham gia, vì ông ấy sắp rời nhiệm sở rồi. Nhưng nếu ông ấy muốn tỏ ra thù địch, tôi sẽ áp thuế 200% với rượu vang và sâm panh của Pháp. Rồi ông ấy sẽ phải tham gia thôi, dù không bắt buộc”, ông Trump nói.

Nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Macron sẽ kết thúc vào tháng 5/2027 và theo quy định pháp luật Pháp, ông không được phép tranh cử nhiệm kỳ thứ ba.

ong Trump anh 1

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters.

Trước đó, truyền thông Pháp dẫn các nguồn tin trong chính phủ cho biết ông Macron dự kiến từ chối lời mời của Mỹ tham gia Hội đồng Hòa bình ở thời điểm hiện tại. Sau tuyên bố của ông Trump, hãng AFP dẫn lời một quan chức thân cận với Tổng thống Pháp nhận định việc đe dọa áp thuế 200% là “không thể chấp nhận được” và “không mang lại hiệu quả”.

Ý tưởng thành lập Hội đồng Hòa bình được ông Trump đưa ra khi công bố kế hoạch chấm dứt chiến sự tại Dải Gaza hồi tháng 9/2025. Tổng thống Mỹ mô tả đây là “hội đồng tuyệt vời và uy tín nhất từng được thành lập”, với thư mời gửi tới khoảng 60 quốc gia.

Theo kế hoạch hòa bình của ông Trump, giai đoạn một của thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza bắt đầu từ ngày 10/10/2025, bao gồm việc Hamas và các nhóm vũ trang đồng minh trao trả con tin Israel để đổi lấy các tù nhân Palestine bị Israel giam giữ. Quân đội Israel sau đó rút một phần lực lượng, song vẫn kiểm soát phần lớn lãnh thổ Gaza.

Giai đoạn hai dự kiến mở ra tiến trình “phi quân sự hóa hoàn toàn và tái thiết Dải Gaza”, với trọng tâm là giải giáp toàn bộ các lực lượng vũ trang trái phép, hướng tới một trật tự an ninh mới tại khu vực.

