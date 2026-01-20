Tổng thống Trump lên tiếng khả năng dùng vũ lực để kiểm soát Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/1 tuyên bố ông không bình luận về khả năng sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát Greenland.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

“Không bình luận”, ông Trump trả lời hãng tin NBC News khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng dùng biện pháp quân sự để kiểm soát Greenland hay không. Tổng thống Mỹ đồng thời cho rằng châu Âu nên tập trung vào xung đột tại Ukraine, thay vì vấn đề Greenland. Ông nhấn mạnh Mỹ quyết tâm áp thuế đối với các quốc gia châu Âu nếu không đạt được thỏa thuận liên quan đến Greenland.

Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết Tổng thống Trump không thể đơn phương phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Greenland nếu không có sự chấp thuận của Quốc hội.

Trả lời phỏng vấn Sky News, ông Johnson nhấn mạnh theo Hiến pháp Mỹ, Quốc hội là cơ quan có thẩm quyền tuyên bố chiến tranh.

“Tôi không hình dung ra bất kỳ kịch bản nào trong đó Mỹ tuyên chiến với Greenland”, ông nói khi được hỏi về khả năng Washington sử dụng lực lượng quân sự mà không thông qua các nhà lập pháp.

Theo ông Johnson, dù Tổng thống Mỹ, với tư cách là Tổng tư lệnh quân đội, có quyền hạn rộng theo Điều II của Hiến pháp để hành động vì lợi ích quốc gia, nhưng trong trường hợp tiến hành một cuộc can thiệp quân sự quy mô lớn, sự tham gia và phê chuẩn của Quốc hội là bắt buộc.

“Nếu đó là một chiến dịch quân sự quy mô lớn, chắc chắn Quốc hội sẽ phải tham gia”, ông nói thêm.

Ông Johnson cũng cho rằng tình hình liên quan đến Greenland khác biệt căn bản so với các động thái trước đây của Mỹ tại Venezuela.

“Tôi không đồng ý rằng Mỹ từng có bất kỳ cuộc can thiệp lâu dài nào tại Venezuela. Chúng tôi không chiếm đóng nước này và cũng không tuyên chiến”, ông nói.

Trước đó, Tổng thống Trump ngày 17/1 tuyên bố sẽ áp thêm mức thuế 10% đối với hàng hóa từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan kể từ ngày 1/2, đồng thời nâng mức thuế lên 25% vào tháng 6 nếu Mỹ không đạt được thỏa thuận liên quan đến Greenland.

Ông Trump nhiều lần khẳng định Greenland nên trở thành một phần của Mỹ, cho rằng hòn đảo này có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với an ninh quốc gia. Chính quyền Đan Mạch và Greenland đã cảnh báo Washington không nên có hành động nhằm kiểm soát hòn đảo, đồng thời nhấn mạnh kỳ vọng Mỹ tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ chung của hai bên.

Greenland từng là thuộc địa của Đan Mạch cho đến năm 1953. Sau khi được trao quyền tự trị vào năm 2009, hòn đảo này vẫn thuộc Vương quốc Đan Mạch, với quyền tự quản và tự quyết các chính sách đối nội.