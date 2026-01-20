Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
EU cảnh báo 'lằn ranh đỏ' về Greenland

  Thứ ba, 20/1/2026 12:29 (GMT+7)
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 19/1 khẳng định chủ quyền của Greenland và Vương quốc Đan Mạch phải được tôn trọng “một cách dứt khoát”.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương đối mặt sức ép mới từ các tuyên bố và đe dọa thuế quan của Mỹ liên quan tới tương lai hòn đảo tại Bắc Cực này.

Trong một thông điệp trên mạng xã hội X sau cuộc gặp phái đoàn lưỡng đảng của Quốc hội Mỹ bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, bà von der Leyen nhấn mạnh vấn đề Greenland là “vô cùng quan trọng” trong quan hệ Mỹ - Liên minh châu Âu (EU).

Về lĩnh vực thương mại, bà von der Leyen phản đối cách tiếp cận áp thuế, gọi thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương là tài sản lớn của cả nền kinh tế EU và Mỹ, đồng thời cho rằng thuế quan đi ngược lại lợi ích chung. Bà cảnh báo rằng đe dọa thuế quan sẽ làm suy yếu quan hệ Đại Tây Dương và có nguy cơ dẫn đến “một vòng xoáy căng thẳng nguy hiểm”.

Trong khi đó, tại London, Thủ tướng Keir Starmer tuyên bố Anh sẽ không quay lưng với Mỹ, dù chỉ trích mạnh mẽ các đe dọa áp thuế của Tổng thống Donald Trump liên quan tới Greenland. Phát biểu tại cuộc họp báo khẩn ở Phố Downing, ông Starmer gọi các biện pháp thuế quan là “hoàn toàn sai trái”, song khẳng định London không muốn bị cuốn vào một cuộc chiến trả đũa.

Theo Thủ tướng Anh, chiến tranh thuế quan không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai, và người chịu thiệt cuối cùng sẽ là doanh nghiệp, người lao động và các gia đình. Anh cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác châu Âu để tìm lập trường chung, đồng thời duy trì đối thoại với Washington.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump tiếp tục tỏ thái độ cứng rắn. Trong thông điệp gửi tới Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store, ông Trump tuyên bố "không còn thấy có nghĩa vụ chỉ nghĩ về hòa bình", đồng thời công khai đặt câu hỏi về quyền sở hữu của Đan Mạch đối với hòn đảo này và nhấn mạnh Mỹ cần “kiểm soát hoàn toàn” Greenland để bảo đảm an ninh toàn cầu.

Trước đó, nhà lãnh đạo đã đe dọa áp thuế nhập khẩu 10% từ ngày 1/2, thậm chí nâng lên 25% trong những tháng tiếp theo, đối với hàng hóa từ nhiều nước châu Âu nếu các đồng minh phản đối kế hoạch của Washington.

Tại Greenland, hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình tại thủ phủ Nuuk và nhiều địa phương khác, phản đối ý tưởng Mỹ “mua” hoặc kiểm soát hòn đảo. Người biểu tình giương cao các biểu ngữ như “Greenland không phải để bán” và “Hãy để Greenland yên”, khẳng định quyền tự quyết của người dân địa phương.

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen tuyên bố các đe dọa thuế quan từ Mỹ không làm thay đổi lập trường của chính quyền hòn đảo tự trị này, nhấn mạnh Greenland là một xã hội dân chủ và có quyền quyết định tương lai của mình.

