'Châu Âu không thể trở thành nô lệ khốn khổ của ông Trump'

Phát biểu tại Davos, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever kêu gọi châu Âu thức tỉnh, tự xây dựng sức mạnh công nghệ và kinh tế, cảnh báo lệ thuộc Mỹ có thể khiến EU mất phẩm giá và chủ quyền.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever tham dự hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần thứ 56 ở Davos, Thụy Sĩ ngày 20/1. Ảnh: Reuters.

Phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos (Thụy Sĩ) ngày 20/1, ông De Wever bày tỏ lo ngại sâu sắc về tương lai quan hệ xuyên Đại Tây Dương, theo Guardian.



“Tôi không mong chủ nghĩa Đại Tây Dương sụp đổ, nhưng nếu điều đó xảy ra thì toàn cầu hóa cũng sẽ sụp đổ theo. Trong một thế giới như vậy, châu Âu không thể tiếp tục thụ động và mềm mỏng”, Thủ tướng Bỉ nhấn mạnh.

Theo ông De Wever, châu Âu cần “thức tỉnh và tái vũ trang” để thích ứng với những thay đổi mang tính cấu trúc trong chính sách của Mỹ. Ông thẳng thắn chỉ ra thực tế EU đang “phụ thuộc gần như hoàn toàn vào các công nghệ mà chúng ta không sở hữu và cũng không kiểm soát”.

“Chúng ta đã quá ngây thơ. Đã đến lúc châu Âu phải xây dựng các nền tảng công nghệ của riêng mình để tạo ra thịnh vượng trong tương lai. Nếu không làm được điều đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hoàn toàn có thể biến châu Âu thành nô lệ, và khi ấy chúng ta sẽ buộc phải chấp nhận mọi quyết định của ông ấy”, ông cảnh báo.

Nhà lãnh đạo Bỉ cho rằng châu Âu đã quen với những đời tổng thống Mỹ “dễ chịu” như Barack Obama, nên không kịp nhận ra rằng sự thay đổi trong định hướng chiến lược của Washington không phụ thuộc vào cá nhân ông Trump hay bất kỳ nhiệm kỳ nào.

“Đây là một sự chuyển dịch mang tính cấu trúc. Mỹ đã quay sang Thái Bình Dương và dần rời xa Đại Tây Dương. Xu hướng này sẽ không đảo ngược, ngay cả khi ông Trump kết thúc nhiệm kỳ”, ông De Wever nhận định.

Thủ tướng Bỉ cũng nhấn mạnh châu Âu đang chịu sức ép ngày càng lớn từ chính sách thuế quan cứng rắn của chính quyền Trump, cũng như các tuyên bố gây sốc liên quan đến việc Mỹ muốn kiểm soát Greenland.

“Cho đến nay, chúng ta đã cố gắng làm vừa lòng vị tổng thống mới ở Nhà Trắng. Chúng ta mềm mỏng, kể cả trong vấn đề thuế quan, với hy vọng nhận được sự ủng hộ của Mỹ trong cuộc xung đột tại Ukraine. Nhưng giờ đây, quá nhiều lằn ranh đỏ đã bị vượt qua”, ông nói.

“Tự nguyện hợp tác là một chuyện, còn trở thành nô lệ khốn khổ lại là chuyện khác. Nếu tiếp tục lùi bước, chúng ta sẽ đánh mất phẩm giá, và trong một nền dân chủ, không gì quý hơn phẩm giá”, ông kết luận.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Bart De Wever và Quốc vương Bỉ Philippe sẽ gặp Tổng thống Donald Trump ngày 21/1 bên lề WEF. “Tôi sẽ nói thẳng với ông ấy rằng: ngài đang vượt qua các lằn ranh đỏ”, ông De Wever khẳng định.

Những phát biểu cứng rắn này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ liên tục tuyên bố Mỹ cần kiểm soát Greenland - vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch - thậm chí không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ Copenhagen và nhiều quốc gia châu Âu.

Ngày 17/1, ông Trump đe dọa áp thuế 10% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan, có hiệu lực từ ngày 1/2 và tăng lên 25% vào đầu tháng 6. Theo ông, các biện pháp này sẽ được duy trì cho đến khi Mỹ đạt được thỏa thuận mua lại Greenland.

Hai ngày sau, Tổng thống Mỹ tiếp tục gây sốc khi đe dọa áp thuế 200% đối với rượu vang và sâm panh của Pháp, sau khi Tổng thống Emmanuel Macron từ chối tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza do Washington đề xuất.