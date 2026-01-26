Nga yêu cầu Mỹ thả ông Maduro trước khi bàn chuyện tị nạn

Moscow khẳng định chỉ xem xét mọi kịch bản liên quan đến quy chế tị nạn cho Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sau khi Mỹ thả tự do cho ông và phu nhân bị bắt trong chiến dịch đột kích.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Tass ngày 25/1, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết, khi được hỏi liệu Moscow có sẵn sàng cấp quyền tị nạn cho Tổng thống Maduro nếu ông được trả tự do hay không: “Bước đầu tiên và bắt buộc là phải thả ông Maduro cùng vợ ông ấy. Nếu điều đó không xảy ra, mọi kịch bản khác đều chỉ mang tính giả định”.

Theo ông Ryabkov, do việc bắt giữ đã diễn ra, Nga cần “kiên quyết yêu cầu thả Tổng thống Venezuela”.

“Những bước đi tiếp theo là vấn đề hoàn toàn khác và hiện chưa có cơ sở nào để bàn tới”, quan chức ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Caracas, ông Sergey Melik-Bagdasarov, cho rằng không thể loại trừ khả năng Tổng thống Maduro đã bị “phản bội” từ bên trong hệ thống thực thi pháp luật của Venezuela. Theo ông, “nhiều sĩ quan trong nước đã không hành động như lẽ ra họ có thể làm”.

Trước đó, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya đã mạnh mẽ lên án cái mà ông gọi là “hành động xâm phạm vũ trang của Mỹ tại Venezuela”, đồng thời kêu gọi Washington “ngay lập tức thả tổng thống được bầu hợp pháp của một quốc gia độc lập cùng phu nhân”.

Ông Nebenzya cảnh báo rằng cuộc tấn công nhằm vào nhà lãnh đạo Venezuela có thể trở thành dấu hiệu cho sự trở lại của “thời kỳ vô pháp luật và chính sách thống trị bằng vũ lực của Mỹ”, mở đường cho một kỷ nguyên mới của chủ nghĩa thực dân và đế quốc.

Theo các nguồn tin, rạng sáng 3/1, Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những căn cứ quân sự của Venezuela. Lực lượng Mỹ sau đó đột kích một căn cứ ở ngoại ô thủ đô Caracas, bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân, đưa về New York để xét xử với các cáo buộc liên quan đến ma túy và vũ khí.

Tại phiên điều trần trước tòa án Mỹ, cả ông Maduro và vợ đều bác bỏ toàn bộ cáo trạng, khẳng định “hoàn toàn vô tội”. Tổng thống Maduro tuyên bố ông đã bị “bắt cóc” và khẳng định mình vẫn là “tổng thống hợp pháp” của Venezuela.

Sau đó, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez được chỉ định giữ vai trò lãnh đạo lâm thời đất nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ kiểm soát và khôi phục ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela. Trước mắt, Mỹ đã tiếp nhận 50 triệu thùng dầu từ quốc gia Nam Mỹ này.

Chiến dịch đột kích của Washington đã vấp phải làn sóng chỉ trích từ cộng đồng quốc tế. Chính quyền lâm thời Venezuela lên án mạnh mẽ hành động của Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ tìm mọi biện pháp để buộc Washington trả tự do cho vợ chồng ông Maduro.

Sau chiến dịch của Mỹ, Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đã chủ trì một “cuộc họp quan trọng” với liên minh chính trị trong nước, tập trung vào các phương án “giải cứu” Tổng thống Maduro và phu nhân. Bà khẳng định dứt khoát: “Nicolas Maduro là tổng thống duy nhất của Venezuela”.