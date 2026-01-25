Ông Trump lại úp mở về vũ khí bí mật của Mỹ

Ông Trump tiết lộ vũ khí bí mật “Discombobulator” giữ vai trò quyết định trong chiến dịch đột kích bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, Washington, Mỹ, ngày 31/1/2025. Ảnh: Reuters.

Trả lời phỏng vấn New York Post ngày 24/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vũ khí bí mật mà ông gọi là “Discombobulator” chính là yếu tố then chốt trong cuộc đột kích của Mỹ vào Caracas ngày 3/1.

Cuộc đột kích dẫn tới việc bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro và vợ là bà Cilia Flores, với các cáo buộc liên quan đến ma túy và vũ khí hủy diệt.

Tổng thống Donald Trump cho biết “Discombobulator” là một loại vũ khí bí mật mới của Mỹ giúp vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ của Venezuela. Chính vũ khí này đã khiến kế hoạch bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro diễn ra mà không có trường hợp binh sĩ Mỹ nào tử vong trong lúc tham gia chiến dịch.

“Discombobulator. Tôi không được phép nói về nó, dù tôi rất muốn nói”, ông Trump cho hay. Tổng thống Mỹ cho biết phía Venezuela sở hữu nhiều tên lửa tối tân, song không thể khai hỏa. “Chúng tôi tiến vào, họ bấm nút và chẳng có gì hoạt động cả. Họ đã sẵn sàng đối phó, nhưng mọi thứ đều bị tê liệt”, ông Trump nói thêm.

Một thành viên trong đội cận vệ của ông Maduro cho biết hệ thống radar “đột ngột tắt mà không có bất kỳ sự giải thích nào”. Ngay sau đó, hàng loạt thiết bị bay không người lái xuất hiện phía trên vị trí phòng thủ, rồi trực thăng chở theo binh sĩ Mỹ xuất hiện.

Phát biểu về vũ khí “Discombobulator” được ông Trump đưa ra khi phóng viên New York Post hỏi về vũ khí sóng âm được cho là cũng xuất hiện trong cuộc đột kích này. Các mô tả từ nhân chứng tại hiện trường ở Venezuela cho biết lực lượng bảo vệ ông Maduro nhanh chóng mất khả năng kháng cự khi tiếp xúc với vũ khí sóng âm.

Trong cuộc phỏng vấn với New York Post, ông Trump cũng tiết lộ về mối quan hệ giữa chính quyền Mỹ với Tổng thống lâm thời của Venezuela - bà Delcy Rodriguez: “Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt với nữ Tổng thống mới. Bà ấy làm việc rất tuyệt vời”.

Ông Trump cho biết thêm rằng Mỹ đã lấy hết dầu từ các tàu chở dầu bị chặn bắt thời gian qua, do các tàu này chở dầu mỏ bị trừng phạt của Venezuela. Số dầu bị tịch thu sẽ được đưa vào các nhà máy lọc dầu tại Mỹ để tinh chế. “Nói thẳng ra thì các tàu đó không còn dầu nữa. Chúng tôi đã lấy hết dầu rồi”, ông Trump nói.

Kể từ khi ông Trump phát động chiến dịch nhằm kiểm soát chặt dòng chảy dầu mỏ của Venezuela từ tháng 12/2025, quân đội Mỹ đã chặn bắt 7 tàu chở dầu.

Ngày 21/1, ông Trump cho biết Mỹ đã lấy 50 triệu thùng dầu từ Venezuela và đang bán ra thị trường theo đúng thỏa thuận hợp tác đã ký kết với quốc gia Nam Mỹ. Thỏa thuận này sẽ đưa về cho Caracas 500 triệu USD .

Hiện tại, Caracas đã nhận được 300 triệu USD ngoại tệ. Số tiền này sẽ giúp các doanh nghiệp tại Venezuela có ngoại tệ để nhập khẩu nguyên vật liệu, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ thu nhập cũng như sức mua của người dân.