Ông Trump đánh giá cao động thái mới từ Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington DC, Mỹ, ngày 23/10/2025. Ảnh: Reuters.

Các nghị sĩ Venezuela ngày 22/1 đã bước đầu thông qua dự luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các công ty nước ngoài tham gia vào ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này. Đây được xem là động thái mới nhất của Caracas nhằm đáp ứng các yêu cầu từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong gần hai thập kỷ qua, phần lớn ngành dầu khí Venezuela đã được quốc hữu hóa và đặt dưới sự kiểm soát của tập đoàn dầu khí quốc doanh PDVSA. Các công ty dầu mỏ nước ngoài chỉ hoạt động thông qua các liên doanh hạn chế với tập đoàn PDVSA.

Theo đề xuất cải cách luật dầu mỏ được Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez công bố trong tuần trước, các công ty nước ngoài sẽ được phép trực tiếp quản lý các mỏ dầu, tự chịu rủi ro và cả chi phí vận hành.

Theo CNN, sau đây, dự luật sẽ trải qua vòng tranh luận thứ hai trước khi chính thức được thông qua.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela, ông Jorge Rodríguez, phát biểu về ý nghĩa của dự luật: “Dầu mỏ nằm dưới lòng đất là vô nghĩa. Sẽ có ý nghĩa gì khi nói rằng chúng ta sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất hành tinh, trong khi các điều kiện hiện nay lại cản trở quá trình tăng tốc khai thác và nâng sản lượng? Chúng ta cần làm điều đó, và cần phải làm ngay”.

Việc mở cửa cho các công ty dầu mỏ Mỹ được coi là động thái đáp ứng yêu cầu quan trọng nhất của chính quyền ông Trump đối với Venezuela, sau khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro hồi đầu tháng này.

Trước đó, Nhà Trắng thông báo Mỹ và Venezuela đã đạt được thỏa thuận cho phép bán khoảng 500 triệu USD dầu thô của Venezuela. Ngày 20/1, bà Rodríguez cho biết Venezuela đã nhận được 300 triệu USD đầu tiên từ thỏa thuận bán dầu với Mỹ.

Trong một động thái khác, nhằm đáp ứng thêm yêu cầu từ phía Mỹ, Quốc hội Venezuela cũng thông qua một dự luật khác nhằm tăng cường bảo vệ pháp lý cho các doanh nghiệp nước ngoài. Các lãnh đạo ngành dầu khí Mỹ coi đây là điều kiện tiên quyết để họ yên tâm hơn khi đầu tư vào Venezuela.

Tuy nhiên, các nguồn thạo tin trong ngành dầu khí chia sẻ với CNN rằng các tập đoàn dầu mỏ của Mỹ vẫn khó có thể nhanh chóng quay lại Venezuela, do nhiều rủi ro liên quan đến an ninh cũng như sự bất ổn về chính trị và kinh tế vẫn còn tồn tại.

“Mức độ sẵn sàng đầu tư vào Venezuela ngay tại thời điểm này là rất thấp. Chúng tôi không biết tình hình ở đó trong thời gian tới sẽ ra sao”, một nguồn tin cấp cao trong ngành dầu khí Mỹ nói với CNN.

Venezuela sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, nhưng các công ty dầu mỏ lớn của Mỹ cho rằng để đầu tư hơn 100 tỷ USD như Tổng thống Trump mong muốn, họ cần sự bảo đảm về môi trường đầu tư trong quãng thời gian lên tới hàng thập kỷ.

Trong cuộc họp Hội đồng Chính phủ Liên bang ngày 21/1, bà Rodríguez cho biết Venezuela sẽ tổ chức tham vấn công khai vào ngày 8/3. Sự kiện sẽ có nội dung chính xoay quanh các kế hoạch phát triển hạ tầng quốc gia, cải thiện dịch vụ công thiết yếu như nước sạch, điện và giao thông tại Venezuela.

Ngày 22/1, khi được hỏi có đặt tín nhiệm vào bà Rodríguez hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra phản hồi tích cực: “Bà ấy thể hiện khả năng lãnh đạo rất mạnh mẽ cho đến thời điểm này. Hiện tại, hàng triệu thùng dầu đang được đưa sang Mỹ. Bà ấy quả thực đang cho thấy năng lực lãnh đạo rất đáng chú ý”.

Trong một diễn biến khác trong ngày 22/1, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận với CNN rằng bà Laura F. Dogu đã được bổ nhiệm làm Quyền Trưởng đại diện Văn phòng Đối ngoại Mỹ tại Venezuela.